ทนายตั้ม ย้อนวันสัมภาษณ์ บุ๋ม ปนัดดา เผยดูแปลกเหมือนใจลอย ชมสปิริตทำงาน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 11:43 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 11:43 น.
ทนายตั้ม ย้อนวันสัมภาษณ์ บุ๋ม ปนัดดา เผยดูแปลกเหมือนใจลอย ชมสปิริตทำงาน
ษิทรา เบี้ยบังเกิด เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ

ทนายตั้ม ษิทรา เบี้ยบังเกิด เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ โพสต์ภาพย้อนวันที่ร่วมรายการกับ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี เผยสังเกตเห็นพิธีกรสาวดูแปลกไป เหมือนใจลอย และเคยบ่นเรื่องลูกแต่ไม่ได้ฟัง ก่อนทราบปัญหาชีวิตคู่ที่เจ้าตัวออกมาเปิดเผย พร้อมชื่นชมความรับผิดชอบต่อหน้าที่และความกล้าเผชิญข้อสงสัย

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2569 ทนายตั้มเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยโพสต์ภาพขณะร่วมรายการกับบุ๋ม ซึ่งทำหน้าที่พิธีกร พร้อมเขียนข้อความว่า

“กูว่าล่ะ วันที่ไปสัมภาษณ์คุณบุ๋มดูแปลกๆ เหมือนลอยๆ มีบ่นเรื่องลูกแต่กูไม่ได้ฟัง ชื่นชมในสปีริตการทำหน้าที่พิธีกรนะครับ ขนาดมีเรื่องครอบครัวหนักๆยังต้องกัดฟันทำงาน คุณบุ๋มเป็นตัวอย่างให้หลายๆคนนะครับ เจอข้อสงสัยก็กล้าที่จะออกมาแถลง ไม่เงียบ ไม่หลบสื่อ #ยิ่งตรวจสอบยิ่งสง่า”

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ย้อนไปในช่วงที่บุ๋มยังคงทำหน้าที่พิธีกรรายการ เคลียร์ชัดชัด แม้กำลังเผชิญปัญหาภายในครอบครัว แต่เธอยังคงรับผิดชอบงานและตัดสินใจออกมาชี้แจงต่อสาธารณะ หลังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวและการดำเนินงานของมูลนิธิองค์กรทำดี

ทนายตั้มโพสต์ถึงบุ๋มปนัดดา
ษิทรา เบี้ยบังเกิด เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ

ก่อนหน้านี้ บุ๋มเปิดแถลงข่าวเมื่อช่วงเย็นวันที่ 27 ตุลาคม เพื่อชี้แจงกรณี ก๊อต อธิป อนันทวรรณ สามี ถูกตั้งข้อสงสัยเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินกว่า 100 ไร่ในจังหวัดนครนายก

บุ๋มยืนยันว่าไม่เคยทราบรายละเอียดการซื้อขายที่ดินมาก่อน จนกระทั่งพบเอกสารภายในตู้เซฟของสามี พร้อมยืนยันว่าเงินบริจาคของมูลนิธิองค์กรทำดีไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อที่ดิน และยินดีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเอกสารทางการเงิน

ระหว่างการแถลงข่าว บุ๋มยังเปิดเผยปัญหาชีวิตคู่ที่สะสมมาตั้งแต่ปี 2567 หลังทราบเรื่องความสัมพันธ์ของสามีกับผู้หญิงคนอื่น ทำให้ทั้งคู่เริ่มแยกกันอยู่ แต่ยังพยายามรักษาความเป็นครอบครัวเพื่อลูกชายทั้งสองคน

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เงินสดประมาณ 7 ล้านบาทในตู้เซฟที่เพิ่งทราบภายหลังว่าเงินหายไป เมื่อสอบถามสามีได้รับคำตอบว่าใช้หมดแล้ว รวมถึงปัญหาเจ้าหนี้ที่ติดต่อมาทวงเงิน และการขอเงินจากฝ่ายชาย จนทำให้รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นตู้เอทีเอ็ม

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ทนายตั้ม
ษิทรา เบี้ยบังเกิด เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ

บุ๋มจึงตัดสินใจประกาศขอหย่ากับก๊อตต่อหน้าสื่อมวลชน พร้อมระบุว่าจะรับหน้าที่ดูแลลูกชายทั้งสองคนด้วยตัวเอง และต้องการให้ฝ่ายชายจัดการปัญหาทางการเงินของตนเองให้เรียบร้อย

ในวันเดียวกัน บุ๋มยังเปิดเผยถึงความกดดันจากการทำหน้าที่พิธีกรรายการเคลียร์ชัดชัด ซึ่งบางครั้งต้องสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นขัดแย้งในสังคม แม้จะรู้สึกไม่สบายใจก็ตาม แต่ยังจำเป็นต้องทำหน้าที่ตามความรับผิดชอบ

เธอจึงขอพักทำหน้าที่พิธีกรรายการเคลียร์ชัดชัดเป็นเวลา 1 เดือน หลังต้องรับมือกับปัญหาครอบครัวและความเครียดที่สะสมมาเป็นเวลานาน

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 11:43 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 11:43 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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