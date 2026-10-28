กวาง เดอะสตาร์ แฉแซ่บ อดีตเพื่อน ‘ชอบแทงข้างหลัง’ เคยโทรปรึกษา ไม่คิดว่าจะยังกล้าทำ
กวาง เดอะสตาร์ แฉแซ่บ อดีตเพื่อน ‘ชอบแทงข้างหลัง’ เผยเคยโทรปรึกษา แต่ไม่คิดว่าจะยังกล้าทำ ลั่น ผู้หญิงคนนี้ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีเหมือนเดิม
หลังจากที่เมื่อช่วงเย็นวานนี้ (27 ต.ค. 69) บุ๋ม ปนัดดา ดาราและพิธีกรชื่อดัง ออกมาแถลงข่าวเปิดใจถึงดราม่าที่ดินอดีตสามี ก๊อต อธิป รวมถึงปัญหาภายในครอบครัวด้วย โดยช่วงหนึ่ง บุ๋ม เล่าถึง น้องสาวคนสนิท ที่รักและไว้ใจมาก ๆ ตลอด 10 ปี กลับมามีความสัมพันธ์ลับ ๆ กับ ก๊อต อธิป จนพิธีกรสาวถึงกับลั่นทั้งน้ำตาว่า “เรื่องสามียังไม่เจ็บเท่าเรื่องของน้องคนนี้เลย” ซึ่งในการแถลงข่าวมีการหลุดพูดชื่อของน้องคนสนิทคนนี้ด้วย เรียกเสียงฮือฮาให้กับคนในสังคมเป็นอย่างมาก
ล่าสุดหลังจบการแถลงข่าว กวาง เดอะสตาร์ ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว kwang_gg246 แฉแซ่บอดีตเพื่อนร่วมเวทีระบุว่า “แยกไม่ออกกันเลยอันไหนดีไม่ดี มาคุยมาปรึกษา (ปรึกษาแบบไม่บอกชื่อก็เดาออก) เตือนแล้วนะอะไรไม่ดีอย่าทำ ก็ไม่คิดว่าจะกล้าทำแบบนี้ ผลของการกระทำก็อย่างที่เห็น ขนาดคนคอยช่วยเหลือกันมายังคิดไม่ได้เลย ดีละที่เลิกคบกันไป คนแบบนี้คบด้วยไม่ไหว ป่วย”
ต่อมา กวาง เดอะสตาร์ ได้แชร์ข่าวการแถลงข่าวของ บุ๋ม ปนัดดา พร้อมระบุข้อความประกอบเอาไว้ใต้รูปว่า “เอ็นดูพี่บุ๋มที่โดนคนที่ไว้ใจกระทำและไว้ใจผิดคนกับน้องคนนั้น..หมดกรรมกับนางแล้วนะคะ จริงๆตั้งแต่รู้ครั้งแรกว่าพี่บุ๋มเอ็นดูนาง ในหัวคือแบบ….เพราะนางชอบสร้างภาพแต่ข้างในนี้คือสุด จนเพื่อนๆหลายคนเลิกคบนางไปกันหมดแล้ว เพราะนางเป็นคนชอบแทงข้างหลังคนที่คอยช่วยเหลือนางจริงๆ”
เท่านั้นยังไม่พอ กวาง เดอะสตาร์ แชร์โพสต์สตอรี่คนเพื่อนอีกคนหนึ่งที่พูดถึงประเด็นเดียวกันที่เคยประสบพบเจอกับพฤติกรรมของบุคคลดังกล่าวในข่าว ข้อความปรากฎว่า
“ดูข่าว ๆ นึงมา คือ คนใกล้ตัวอีกแล้ว แต่สิ่งที่ไม่ตกใจเลย ก็คือ…ผญคนนี้เค้าไม่เคยรู้ผิดชอบชั่วดีเหมือนเดิม เขาแยกแยะไม่ได้ ไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหน ผลของการกระทำก็อย่างที่เห็นแหละ
ขนาดพวกเราที่เคยกินนอนด้วยกัน เคยช่วยเหลือกันทุกเรื่อง เขายังทำเรื่องแย่ ๆ ใส่ แล้วนี่คนเขามีบุญคุณด้วยขนาดนั้น ยังคิดไม่ได้เลย
ดีแล้วหล่ะที่ไหวตัวทันเลิกคบกันไป คนแบบนี้ ทนคบด้วยไม่ไหวจริง ๆ เคยเตือนแล้ว เคยเตือนมาตลอด แต่ผลของการไม่รับความเห็นต่าง คือสุดท้ายจะไม่เหลือใครคบเอานะ ซึ่งจริง ๆ พวกเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเขาก็ไม่มีเพื่อน ถ้าไม่มีพวกเรา รับกรรมไปนะ กับสิ่งที่ตัวเองทำ #บบ”
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อ้างอิงจาก : IG kwang_gg246