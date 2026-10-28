ดุเดือด! น้ำเพชร ฏีร์ญาภา ฝากถึงน้องคู่กรณี บุ๋ม ปนัดดา เตือนแรง “อย่าให้เจอตัว”
ว้ายแรงมาก! น้ำเพชร ฏีร์ญาภา Miss Earth Thailand 2019-2020 เตือนแรงถึง นางงามรุ่นน้องคู่กรณี บุ๋ม ปนัดดา ลั่น เจอที่ไหนตบที่นั่น
ออกตัวแรงมาก สำหรับ น้ำเพชร ฏีร์ญาภา Miss Earth Thailand 2019-2020 เคลื่อนไหวผ่านช่องทางโซเชียลส่วนตัวแบบดุเดือดในทันที หลังจากฟังคำแถลงชี้แจงของ บุ๋ม ปนัดดา ในประเด็นต่าง ๆ ทั้งเรื่องในครอบครัวและดราม่าที่ดินบุกรุกป่าของอดีตสามี ก๊อต อธิป
น้ำเพชร ฏีร์ญาภา Miss Earth Thailand 2019-2020 โพสต์ข้อความฝากไปถึงนางงามรุ่นน้องเวทีดัง ซึ่งเป็นมือที่ 3 ของครอบครัว บุ๋ม ปนัดดา โดยระบุว่า “ฝากถึงรุ่นน้องนางงาม MUT จังหวัด…ที่เป็นเมียน้อยพี่บุ๋ม ว่าอย่าให้น้ำเพชรเจอนะ พี่น้ำเพชร ตบมึงแน่ จิตใจมึงทำด้วยอะไรวะ #ต่ำตมไม่หยุด เพราะเป็นรู้ว่ามันเจ็บที่โดนคนที่รักหักหลังแบบนี้ แต่คนที่ทำมันทุเรศ”
งานนี้หลังจาก น้ำเพชร โพสต์ได้ไม่นานก็มีชาวเน็ตแห่เข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวกันยกใหญ่ โดยส่วนมากเห็นด้วยกับสิ่งที่น้ำเพชรโพสต์ ซึ่งเป็นเพราะความเห็นใจที่ทุกคนมีให้กับหัวใจดวงน้อย ๆ ของผู้หญิงแกร่งคนหนึ่ง อย่าง บุ๋ม ปนัดดา ที่ต้องมาเจอเรื่องที่ทำให้หัวใจสลายได้ขนาดนี้
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อ้างอิงจาก : FB Petch Teeyapar