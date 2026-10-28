อย. ยืนยัน “เห็ดเข็มทอง” ยังกินได้ หลังสหรัฐฯ ตรวจพบเชื้อลิสทีเรีย จากผู้ผลิตจีน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 11:17 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 11:17 น.
อย. ยืนยัน "เห็ดเข็มทอง" ยังกินได้ หลังสหรัฐฯ ตรวจพบเชื้อลิสทีเรีย จากผู้ผลิตจีน

อย. ยืนยัน “เห็ดเข็มทอง” ยังกินได้ หลังสหรัฐฯ ตรวจพบเชื้อลิสทีเรีย จากผู้ผลิตจีน แนะปรุงให้สุกก่อนทาง เผยไม่พบการนำเข้าจากรายที่ตรวจพบเชื้อ

ภญ.สุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากกรณีองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (US FDA) เผยแพร่ประกาศ Import Alert 99-35 โดยมีรายชื่อผู้ผลิตเห็ดเข็มทองบางรายจากประเทศจีนอยู่ในบัญชีเฝ้าระวังการนำเข้า เนื่องจากพบประเด็นการปนเปื้อนเชื้อลิสทีเรีย โมโนไซโตจีเนส (Listeria monocytogenes) ซึ่งเป็นมาตรการควบคุมการนำเข้าของสหรัฐอเมริกาสำหรับสินค้าจากผู้ผลิตที่ระบุ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ติดตามประกาศและตรวจสอบข้อมูลการนำเข้าในประเทศไทย โดยเบื้องต้นยังไม่พบการนำเข้าเห็ดเข็มทองจากผู้ผลิตรายที่ถูกแจ้งเตือนล่าสุด พร้อมทั้งเพิ่มการเก็บตัวอย่างเห็ดเข็มทองนำเข้าส่งตรวจวิเคราะห์เชื้อลิสทีเรีย และเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหารนำเข้าตามระดับความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

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เลขาธิการฯ อย. กล่าวเพิ่มเติมว่า เชื้อลิสทีเรียเป็นแบคทีเรียที่สามารถพบได้ทั่วไปในดิน น้ำ และสิ่งแวดล้อม จึงอาจปนเปื้อนในพืชผักและผลิตผลทางการเกษตรได้ ไม่ได้พบเฉพาะในเห็ดเข็มทอง แต่เชื้อชนิดนี้สามารถถูกทำลายได้ด้วยความร้อนจากการปรุงอาหารอย่างเหมาะสม ประชาชนจึงสามารถบริโภคเห็ดเข็มทองได้ตามปกติ โดยควรปรุงให้สุกทั่วถึง และหลีกเลี่ยงการรับประทานแบบดิบหรือกึ่งสุกกึ่งดิบ

ขอแนะนำให้ประชาชนป้องกันการติดเชื้อลิสทีเรียโดยยึดหลักความปลอดภัยด้านอาหารเช่นเดียวกับการป้องกันโรคที่เกิดจากอาหารทั่วไป ตามหลัก 5 ประการขององค์การอนามัยโลก ได้แก่

  1. รักษาความสะอาด ล้างมือทุกครั้งก่อนและระหว่างเตรียมอาหาร รักษาความสะอาดของอุปกรณ์และครัวอยู่เสมอ
  2. แยกอาหารดิบและอาหารสุก รวมถึงใช้อุปกรณ์แยกกันเพื่อป้องกันการปนเปื้อน
  3. ปรุงอาหารให้สุกทั่วถึง ด้วยความร้อนที่เหมาะสม โดยให้อุณหภูมิภายในอาหารสูงกว่า 70 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะเมนูชาบู สุกี้ และหมูกระทะ ควรต้มเห็ดเข็มทองให้สุกทั่วถึง ไม่รับประทานดิบหรือลวกเพียงระยะเวลาสั้น ๆ
  4. เก็บรักษาอาหารในอุณหภูมิที่ปลอดภัย โดยอาหารที่ต้องแช่เย็นควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 4 องศาเซลเซียส
  5. ใช้น้ำสะอาดและวัตถุดิบที่ปลอดภัย ใช้น้ำสะอาดล้างและประกอบอาหาร คัดเลือกวัตถุดิบที่สด ใหม่ และล้างทำความสะอาดผัก ผลไม้ก่อนรับประทาน

พร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านอาหารให้ความสำคัญกับสุขลักษณะในการประกอบอาหาร และปรุงเห็ดเข็มทองให้สุกก่อนเสิร์ฟ เพื่อให้ประชาชนบริโภคได้อย่างมั่นใจและปลอดภัย เลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้าย

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 11:17 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 11:17 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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