รวบอดีตนักฟุตบอลอาชีพ จับสุนัขห้อยนอกระเบียงชั้น 5 คลิปว่อนโซเชียล

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 23:00 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 23:01 น.
รวบอดีตนักฟุตบอลอาชีพ จับสุนัขห้อยนอกระเบียงชั้น 5

ตำรวจประเทศเอลซัลวาดอร์จับกุม เฮกตอร์ อเลฮานโดร โรซาเลส โบนิญา (Héctor Alejandro Rosales Bonilla) อดีตนักฟุตบอลอาชีพวัย 64 ปี หลังมีผู้เผยแพร่คลิปวิดีโอขณะเขาจับขาหลังสุนัขพันธุ์ปั๊กตัวเล็กห้อยออกไปนอกระเบียงอพาร์ตเมนต์ชั้น 5 ในกรุงซานซัลวาดอร์ โดยสุนัขส่งเสียงร้องระหว่างถูกจับห้อยอยู่กลางอากาศ ก่อนชายในคลิปจะดึงตัวกลับเข้าไปในห้อง

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2569 ที่อาคารชุดตอร์เร เดล โซล (Torre del Sol) บนถนนเอล มิราดอร์ ในกรุงซานซัลวาดอร์ เมืองหลวงของประเทศเอลซัลวาดอร์ โดยผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ ก่อนนำไปเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์และร้องขอให้เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือสุนัข

คลิปวิดีโอเผยให้เห็นชายคนหนึ่งใช้มือจับขาหลังสุนัขให้ตัวห้อยลงไปนอกอาคาร ขณะที่มืออีกข้างถือโทรศัพท์มือถือในลักษณะคล้ายกำลังถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ สุนัขส่งเสียงร้องหลายครั้ง ก่อนถูกดึงกลับเข้าไปในห้องพัก

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คลิปอดีตนักฟุตบอลทารุณกรรมสุนัข
PNC El Salvador

หลังคลิปเผยแพร่ออกไป ตำรวจแห่งชาติเอลซัลวาดอร์ (PNC) เข้าตรวจสอบอพาร์ตเมนต์และจับกุมโรซาเลส โบนิญา ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน

ตำรวจประกาศผ่านบัญชี X ยืนยันการจับกุม พร้อมระบุว่า ชายวัย 64 ปีถูกแจ้งเบาะแสผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หลังมีภาพขณะจับขาสุนัขห้อยออกจากระเบียงห้องพัก และจะถูกส่งตัวเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีฐานทารุณกรรมสัตว์

ตำรวจยังยืนยันว่าจะไม่ยอมให้เกิดการกระทำลักษณะนี้ขึ้นอีก

เจ้าหน้าที่เทศบาลซานซัลวาดอร์ เซนโตร ประสานงานกับตำรวจเข้าช่วยเหลือสุนัขพันธุ์ปั๊กที่ปรากฏในคลิป พร้อมนำสุนัขอีก 1 ตัวซึ่งอยู่ภายในห้องพักออกมาด้วย รวมทั้งหมด 2 ตัว ก่อนส่งไปอยู่ในความดูแลของหน่วยงานคุ้มครองสัตว์

เฮกตอร์ อเลฮานโดร โรซาเลส โบนิญา (Héctor Alejandro Rosales Bonilla) อดีตนักฟุตบอลอาชีพวัย 64 ปี
PNC El Salvador

มาริโอ ดูรัน (Mario Durán) นายกเทศมนตรีซานซัลวาดอร์ เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จึงเข้าช่วยเหลือสุนัขร่วมกับตำรวจทันที โดยยืนยันว่าสุนัขที่ถูกจับห้อยจากระเบียงปลอดภัยแล้ว และจะได้รับการดูแลตามความจำเป็น

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อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการเปิดเผยผลตรวจสุขภาพจากสัตวแพทย์อย่างเป็นทางการว่าสุนัขได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้หรือไม่

สำหรับผู้ถูกจับกุม โรซาเลส โบนิญา เป็นที่รู้จักในวงการฟุตบอลเอลซัลวาดอร์ในชื่อ เอล ชิโน โรซาเลส (El Chino Rosales) อดีตนักฟุตบอลอาชีพที่เคยเล่นให้หลายสโมสรในลีกสูงสุดของประเทศ ทั้งอินเดเปนเดียนเต (Independiente) อากีลา (Águila) และอาลิอันซา (Alianza) รวมถึงเคยติดทีมชาติเอลซัลวาดอร์

เขาเริ่มต้นเส้นทางฟุตบอลอาชีพกับสโมสรอินเดเปนเดียนเตในปี 2522 ก่อนย้ายไปเล่นให้อากีลา และเป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดคว้าแชมป์ลีกเมื่อปี 2530 ต่อมาเล่นให้สโมสรอาลิอันซาเป็นทีมสุดท้าย ก่อนอำลาฟุตบอลอาชีพหลังจบฤดูกาล 2538 ถึง 2539

หลังแขวนสตั๊ด โรซาเลส โบนิญา กลับไปศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาด้านทันตแพทยศาสตร์ในปี 2543 และประกอบอาชีพทันตแพทย์ โดยเคยทำงานทั้งในสถานพยาบาลและคลินิกส่วนตัว

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สำหรับกฎหมายเอลซัลวาดอร์ มาตรา 261-A แห่งประมวลกฎหมายอาญากำหนดโทษจำคุกสำหรับความผิดฐานทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงไว้ตั้งแต่ 2 ถึง 4 ปี ทั้งนี้ การจับกุมโรซาเลส โบนิญาเป็นการดำเนินคดีในชั้นต้น ยังไม่มีรายงานคำพิพากษาหรือคำตัดสินว่ามีความผิด

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อ้างอิง : X/@PNCSV

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 23:00 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 23:01 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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