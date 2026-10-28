ศิริโชค จี้ถาม ไชยชนก ปิดเว็บพนันเกือบล้าน URL แต่ลองกด 30 เว็บ เข้าได้ 29
ศึกเปิดหน้าท้าชนในแวดวงการเมือง รอบนี้ดุเดือด ศิริโชค โสภา อดีต สส. พรรคประชาธิปัตย์ ออกมาเปิดฉากขยี้ผลงานของ ไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) แบบไม่ไว้หน้า ตั้งคำถามตัวโตๆ ถึงผลงานตัวเลขที่กระทรวงเพิ่งอวดไปว่า “ปิดเว็บพนันไปเกือบล้าน URL แต่ทำไมบิ๊กเนมระดับตำนานยังเปิดรับแทงกันหน้าตาเฉย?”
เรื่องของเรื่องเริ่มจากฝั่งกระทรวงดีอีแถลงโชว์ผลงานปีงบประมาณ 2569 ว่าเดินหน้ากวาดล้างเว็บพนันอย่างหนักหน่วง ด้วยการ ยื่นคำสั่งศาลสั่งปิดกั้นไปถึง 835,207 รายการ ประสานแพลตฟอร์มดิจิทัลปิดเพิ่มอีก 109,868 รายการ รวมตัวเลขสวยหรูเบ็ดเสร็จพุ่งแตะ 945,075 รายการ เกือบครบ 1 ล้าน URL พอดิบพอดี
ต่อมา นายศิริโชค อ้างว่า ตัดสินใจลองจิ้มเข้าเว็บไซต์พนันดูตรงๆ 30 เว็บไซต์ ผลปรากฏว่า ยังเข้าใช้งานได้ส ถึง 29 เว็บไซต์
ส่วนอีก 1 เว็บที่เข้าไม่ได้อย่าง Shuffle.com เจ้าตัวก็กล่าวต่อว่า เป็นเพราะตัวระบบของเว็บเขาบล็อกการเข้าถึงจากไทยเอง ไม่ใช่ฝีมือการปิดกั้นของกระทรวงแต่อย่างใด
รายชื่อเว็บที่ยังเปิดหราท้าลมฝนล้วนเป็น “ขาใหญ่” ระดับคุ้นหูคนไทยทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น UFABET, 1XBET, bet365, M98, KUBET, MAXBET, Stake.com, SBOBET, W88 ไปจนถึง 918KISS
นอกจากเรื่องการกดเข้าเว็บแล้ว ศิริโชคยังหยิบคำพูดเก่าของนายไชยชนกสมัยให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2568 กลับมาสะกิดความจำ
ในตอนนั้น ไชยชนกเคยแสดงมุมมองว่า การพนันออนไลน์เป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้เพราะยังไงคนก็เล่นอยู่ดี และเสนอแนวคิดให้เอาการพนันทั้งออนไลน์และออฟไลน์ขึ้นมาอยู่บนดิน เพื่อให้รัฐบริหารจัดการ เก็บข้อมูล และเก็บภาษีได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ
ศิริโชคออกตัวชัดเจนว่าไม่ได้ติดใจเรื่องแนวคิดเสรีการพนัน เพราะเข้าใจว่าเป็นประเด็นเชิงนโยบายที่ถกเถียงกันได้ แต่วันนี้บริบทมันเปลี่ยนไปแล้ว เพราะไชยชนกคือนั่งเก้าอี้ “เจ้ากระทรวงดีอี” มีกฎหมายอยู่ในมือ และในเมื่อปัจจุบันกฎหมายไทยยังระบุว่าการพนันออนไลน์เป็นเรื่องผิดกฎหมาย หน้าที่ของรัฐมนตรีคือการ “บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง” ไม่ใช่ปล่อยเบลอ
เปิดทราฟฟิกล้านครั้ง จี้ถามแรง “ใครได้ประโยชน์?”
ศิริโชคยังงัดตัวเลขสถิติยอดการเข้าชม (Traffic) มาแฉซ้ำว่า แค่ 4 เว็บไซต์ยักษ์ใหญ่ ก็มียอดคนคลิกเข้าไปใช้งานจากประเทศไทยสูงถึงประมาณ 1.43 ล้านครั้งต่อเดือน
ตัวเลขนี้ชี้ชัดเจนว่า ตลาดพนันออนไลน์ในไทยใหญ่โตมหาศาลและยังมีเงินหมุนเวียนไหลเวียนสะพัดตลอดเวลา จนนำไปสู่คำถามที่แทงใจดำว่า “ถ้าปิดได้เป็นล้านรายการจริง แต่ทำไมเว็บเจ้าใหญ่ยังลอยนวลรับเงินคนไทยได้ทุกวัน? ในเมื่อทุกวันที่เว็บเหล่านี้ยังเปิด นักพนันคือคนเสียเงิน แต่ต้องมีคนที่กำลังได้เงินก้อนมหาศาลอยู่… สรุปแล้วใครกันแน่ที่ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้?”
เคานต์ดาวน์เส้นตาย 7 วัน พิสูจน์ฝีมือ รมว.ดีอี
ศิริโชคขีดเส้นตาย 7 วัน เพื่อจับตาดูว่า รมว.ดีอี จะสั่งการปิดกั้นเว็บพนันระดับบิ๊กเนมพวกนี้ได้จริงหรือไม่ โดยระบุว่าตอนนี้ล่วงเลยเข้าสู่วันที่ 3 แล้ว เหลือเวลาอีกเพียง 4 วันเท่านั้น
ต้องรอดูกันว่า เวลาที่เหลืออยู่นี้ เก้าอี้ของนายไชยชนกจะขยับสั่งปิดเว็บเจ้าใหญ่เพื่อพิสูจน์ฝีมือ หรือสุดท้ายจะปล่อยให้ตัวเลข 1 ล้าน URL กลายเป็นเพียงแค่ “ภาพลวงตาทางสถิติ” ที่ปิดได้แต่เว็บผีรายย่อย แต่สะกิดขาใหญ่ไม่เข้าตามที่ถูกตั้งข้อสงสัย
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