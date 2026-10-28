ศิริโชค จี้ถาม ไชยชนก ปิดเว็บพนันเกือบล้าน URL แต่ลองกด 30 เว็บ เข้าได้ 29

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 11:06 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 11:06 น.
ศิริโชค จี้ถาม ไชยชนก ปิดเว็บพนันเกือบล้าน URL
FB/ศิริโชค โสภา

ศึกเปิดหน้าท้าชนในแวดวงการเมือง รอบนี้ดุเดือด ศิริโชค โสภา อดีต สส. พรรคประชาธิปัตย์ ออกมาเปิดฉากขยี้ผลงานของ ไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) แบบไม่ไว้หน้า ตั้งคำถามตัวโตๆ ถึงผลงานตัวเลขที่กระทรวงเพิ่งอวดไปว่า “ปิดเว็บพนันไปเกือบล้าน URL แต่ทำไมบิ๊กเนมระดับตำนานยังเปิดรับแทงกันหน้าตาเฉย?”

เรื่องของเรื่องเริ่มจากฝั่งกระทรวงดีอีแถลงโชว์ผลงานปีงบประมาณ 2569 ว่าเดินหน้ากวาดล้างเว็บพนันอย่างหนักหน่วง ด้วยการ ยื่นคำสั่งศาลสั่งปิดกั้นไปถึง 835,207 รายการ ประสานแพลตฟอร์มดิจิทัลปิดเพิ่มอีก 109,868 รายการ รวมตัวเลขสวยหรูเบ็ดเสร็จพุ่งแตะ 945,075 รายการ เกือบครบ 1 ล้าน URL พอดิบพอดี

ต่อมา นายศิริโชค อ้างว่า ตัดสินใจลองจิ้มเข้าเว็บไซต์พนันดูตรงๆ 30 เว็บไซต์ ผลปรากฏว่า ยังเข้าใช้งานได้ส ถึง 29 เว็บไซต์

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ศึกเปิดหน้าท้าชนในแวดวงการเมือง รอบนี้ดุเดือด ศิริโชค โสภา อดีต สส. พรรคประชาธิปัตย์
FB/ศิริโชค โสภา

ส่วนอีก 1 เว็บที่เข้าไม่ได้อย่าง Shuffle.com เจ้าตัวก็กล่าวต่อว่า เป็นเพราะตัวระบบของเว็บเขาบล็อกการเข้าถึงจากไทยเอง ไม่ใช่ฝีมือการปิดกั้นของกระทรวงแต่อย่างใด

รายชื่อเว็บที่ยังเปิดหราท้าลมฝนล้วนเป็น “ขาใหญ่” ระดับคุ้นหูคนไทยทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น UFABET, 1XBET, bet365, M98, KUBET, MAXBET, Stake.com, SBOBET, W88 ไปจนถึง 918KISS

นอกจากเรื่องการกดเข้าเว็บแล้ว ศิริโชคยังหยิบคำพูดเก่าของนายไชยชนกสมัยให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2568 กลับมาสะกิดความจำ

ในตอนนั้น ไชยชนกเคยแสดงมุมมองว่า การพนันออนไลน์เป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้เพราะยังไงคนก็เล่นอยู่ดี และเสนอแนวคิดให้เอาการพนันทั้งออนไลน์และออฟไลน์ขึ้นมาอยู่บนดิน เพื่อให้รัฐบริหารจัดการ เก็บข้อมูล และเก็บภาษีได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ

ศิริโชคออกตัวชัดเจนว่าไม่ได้ติดใจเรื่องแนวคิดเสรีการพนัน เพราะเข้าใจว่าเป็นประเด็นเชิงนโยบายที่ถกเถียงกันได้ แต่วันนี้บริบทมันเปลี่ยนไปแล้ว เพราะไชยชนกคือนั่งเก้าอี้ “เจ้ากระทรวงดีอี” มีกฎหมายอยู่ในมือ และในเมื่อปัจจุบันกฎหมายไทยยังระบุว่าการพนันออนไลน์เป็นเรื่องผิดกฎหมาย หน้าที่ของรัฐมนตรีคือการ “บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง” ไม่ใช่ปล่อยเบลอ

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Shuffle.com เจ้าตัวก็กล่าวต่อว่า เป็นเพราะตัวระบบของเว็บเขาบล็อกการเข้าถึงจากไทยเอง
FB/ศิริโชค โสภา

เปิดทราฟฟิกล้านครั้ง จี้ถามแรง “ใครได้ประโยชน์?”

ศิริโชคยังงัดตัวเลขสถิติยอดการเข้าชม (Traffic) มาแฉซ้ำว่า แค่ 4 เว็บไซต์ยักษ์ใหญ่ ก็มียอดคนคลิกเข้าไปใช้งานจากประเทศไทยสูงถึงประมาณ 1.43 ล้านครั้งต่อเดือน

ตัวเลขนี้ชี้ชัดเจนว่า ตลาดพนันออนไลน์ในไทยใหญ่โตมหาศาลและยังมีเงินหมุนเวียนไหลเวียนสะพัดตลอดเวลา จนนำไปสู่คำถามที่แทงใจดำว่า “ถ้าปิดได้เป็นล้านรายการจริง แต่ทำไมเว็บเจ้าใหญ่ยังลอยนวลรับเงินคนไทยได้ทุกวัน? ในเมื่อทุกวันที่เว็บเหล่านี้ยังเปิด นักพนันคือคนเสียเงิน แต่ต้องมีคนที่กำลังได้เงินก้อนมหาศาลอยู่… สรุปแล้วใครกันแน่ที่ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้?”

เคานต์ดาวน์เส้นตาย 7 วัน พิสูจน์ฝีมือ รมว.ดีอี

ศิริโชคขีดเส้นตาย 7 วัน เพื่อจับตาดูว่า รมว.ดีอี จะสั่งการปิดกั้นเว็บพนันระดับบิ๊กเนมพวกนี้ได้จริงหรือไม่ โดยระบุว่าตอนนี้ล่วงเลยเข้าสู่วันที่ 3 แล้ว เหลือเวลาอีกเพียง 4 วันเท่านั้น

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ต้องรอดูกันว่า เวลาที่เหลืออยู่นี้ เก้าอี้ของนายไชยชนกจะขยับสั่งปิดเว็บเจ้าใหญ่เพื่อพิสูจน์ฝีมือ หรือสุดท้ายจะปล่อยให้ตัวเลข 1 ล้าน URL กลายเป็นเพียงแค่ “ภาพลวงตาทางสถิติ” ที่ปิดได้แต่เว็บผีรายย่อย แต่สะกิดขาใหญ่ไม่เข้าตามที่ถูกตั้งข้อสงสัย

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 11:06 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 11:06 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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