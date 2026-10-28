จับตา ญี่ปุ่น เตือนประชาชน ตุนอาหาร-น้ำ 1 สัปดาห์ ซ้อมรับมือภัยพิบัติ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 10:49 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 10:52 น.
จับตา ญี่ปุ่น เตือนประชาชน สำรองอาหาร-น้ำ 1 สัปดาห์ ซ้อมรับมือภัยพิบัติ

ญี่ปุ่นเตรียมขอประชาชน ตุนอาหารและน้ำ 3 วันถึง 1 สัปดาห์ รับมือภัยพิบัติใหญ่ รัฐย้ำซ้อมรับมือตามปกติ ไม่ใช่ลางบอกเหตุด่วน

สังคมญี่ปุ่นเริ่มจับตาความเคลื่อนไหวครั้งใหม่ เมื่อนายโกชิ โฮโซโนะ รัฐมนตรีด้านการจัดการภัยพิบัติ ออกมาเปิดเผยผ่านรายการออนไลน์ของสถานีโทรทัศน์ฟูจิ ระบุว่า รัฐบาลเตรียมส่งหนังสือขอความร่วมมืออย่างเป็นทางการไปยังประชาชนทั่วประเทศ หน่วยงานส่วนกลาง ทุกจังหวัด ให้สำรองข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม รวมถึงอุปกรณ์ห้องน้ำฉุกเฉินไว้ในที่พักอาศัยอย่างน้อย 3 วัน หากทำได้ควรเตรียมเผื่อไว้ให้ครบ 1 สัปดาห์ เตรียมประกาศในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งตรงกับวันเปิดทำการของหน่วยงานจัดการภัยพิบัติแห่งใหม่

เบื้องหลังการส่งสัญญาณเตรียมตัว มุ่งเป้ารับมือ 4 มหาภัยพิบัติรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ประกอบด้วย แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ตามแนวร่องลึกนันไก, แผ่นดินไหวตรงใจกลางเมืองหลวง, แผ่นดินไหวรอบหมู่เกาะคูริลกับร่องลึกญี่ปุ่น ตลอดจนเหตุภูเขาไฟฟูจิปะทุ

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ทางการประเมินว่า หากเกิดวิกฤตธรรมชาติระดับทำลายล้าง เส้นทางคมนาคม ระบบสื่อสารจะถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิง หน่วยกู้ภัยไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยได้ในทันที การมีเสบียงยังชีพติดบ้านไว้อย่างเพียงพอ จึงเป็นบันไดขั้นแรกที่จะช่วยให้ประชาชนประคองชีวิตรอดได้ด้วยตัวเองระหว่างรอความช่วยเหลือ

แม้สื่อบางสำนักจะพาดหัวว่าเป็นคำขอเร่งด่วน ทว่ารายงานข่าวในญี่ปุ่นยืนยันชัดเจน ประกาศฉบับนี้ไม่ได้ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่ากำลังจะมีภัยพิบัติเกิดขึ้นในเร็ววัน หากแต่เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนซักซ้อมความพร้อมตามมาตรฐานความปลอดภัยปกติ

ทว่าด้วยสถานการณ์แผ่นดินไหวถี่กับสภาพอากาศที่แปรปรวนในระยะหลัง ทำให้กระแสบนโลกออนไลน์เกิดความวิตก บางส่วนเริ่มกังวลว่านี่คือลางบอกเหตุแผ่นดินไหวใหญ่และชวนกันไปซื้อของตุน

ขณะที่อีกฝั่งมองว่าการจัดหาเสบียงควรเป็นหน้าที่ของภาครัฐโดยตรง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าการแห่กักตุนสินค้าเกินจำเป็นจะสร้างภาระหนักให้ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าปลีก

โฮโซโนะเคยมีบทบาทสำคัญในฐานะรัฐมนตรีคนแรกที่ดูแลการยุติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะไดอิจิระเบิดหลังเหตุการณ์สึนามิปี 2554 ซึ่งในครั้งนั้นเคยเกิดปัญหาไฟฟ้าดับสลับพื้นที่จนผู้คนแห่ตุนสินค้าจนสินค้าขาดแคลนมาแล้ว นอกจากเรื่องเสบียง รัฐมนตรีผู้นี้ยังผลักดันการยกระดับศูนย์พักพิงชั่วคราวให้มีห้องสุขา อาหารร้อน เตียงนอน ห้องอาบน้ำ เพื่อลดความทุกข์ยากของผู้ประสบภัย

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แนวคิดการเตรียมตัวรับมือเหตุฉุกเฉินไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในญี่ปุ่น ก่อนหน้านี้สำนักงานคณะรัฐมนตรีอังกฤษเพิ่งเปิดตัวแคมเปญ Be Ready แนะนำให้ทุกครัวเรือนเตรียมตัวเอาชีวิตรอดให้ได้อย่างน้อย 72 ชั่วโมง ยามระบบสาธารณูปโภคถูกตัดขาดจากพายุรุนแรงหรือภัยไซเบอร์ โดยอังกฤษแนะให้เตรียมน้ำดื่ม 3 ลิตรต่อคนต่อวัน อาหารสำเร็จรูป ไฟฉาย พาวเวอร์แบงก์ วิทยุ เงินสด และให้ทยอยซื้อสะสมทีละน้อย

สำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่นหรือนักท่องเที่ยวที่วางแผนเดินทางไปเยือน สบายใจได้ว่านี่ไม่ใช่การเตือนภัยด่วนที่จะเกิดขึ้นในไม่กี่วันข้างหน้า แต่เป็นการวางระบบป้องกันระยะยาว สิ่งที่ควรเตรียมไว้ตามคำแนะนำของญี่ปุ่นคืออาหารพร้อมทาน น้ำดื่ม อุปกรณ์ขับถ่ายฉุกเฉินติดบ้านไว้เพื่อความอุ่นใจ

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 10:49 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 10:52 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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