ย้อนภาพหวาน แบมบี้ เดอะสตาร์ – บุ๋ม ปนัดดา แม้ไม่ใช่ลูกในไส้ แต่รักสุดหัวใจ
ย้อนภาพหวาน แบมบี้ เดอะสตาร์ – บุ๋ม ปนัดดา ความผูกพันแสนลึกซึ้ง ถึงแม้ไม่ใช่ลูกในไส้ แต่ก็รักและหวังดีอย่างสุดหัวใจ
กลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดประทับใจที่เป็นประเด็นให้คนในสังคมพูดถึงกันเป็นวงกว้าง สำหรับความสัมพันธ์อันอบอุ่นระหว่าง แบมบี้ สิรินโสพิศ หรือ แบมบี้ เดอะสตาร์ นางงามเจ้าของมงกุฎ MUT ระนอง2025 และดีกรี Top 3 จากการประกวดร้องเพลง The Star 9 กับ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี นางสาวไทย ปี 2543 นักแสดงและพิธีกรชื่อดัง แม้ทั้งคู่จะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องทางสายเลือด แต่กลับมีความรักและความผูกพันที่ลึกซึ้งจนหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นลูกบุญธรรมที่ได้รับการอุปการะ
แบมบี้ มักจะเรียก บุ๋ม ปนัดดา ว่า “แม่” จนติดปากด้วยความรัก ความเคารพ และยกให้เป็นผู้หญิงต้นแบบในชีวิต ขณะที่บุ๋ม ปนัดดา เองก็รักและเอ็นดูแบมบี้เสมือนลูกสาวแท้ ๆ คอยดูแลและอยู่เคียงข้างกันในทุกช่วงเวลาของชีวิต
ครั้งหนึ่ง แบมบี้ เคยให้สัมภาษณ์ว่า เธอยกย่อง แม่บุ๋ม ปนัดดา เป็นแบบอย่างในการทำงานช่วยเหลือสังคม เนื่องจากมีความประทับใจในความเสียสละและการอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่เดือดร้อนของแม่บุ๋ม
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