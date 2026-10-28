เงียบกริบ! “บุ๋ม ปนัดดา” เผยไม่ไปแล้ว หลังนัดเซ็นใบหย่า เหตุฝ่ายชายไม่ติดต่อมา
เงียบกริบ! “บุ๋ม ปนัดดา” เผยไม่ไปแล้ว หลังประกาศขอหย่า “ก๊อต อธิป” พร้อมนัดเซ็นใบหย่าเช้าวันนี้ เหตุฝ่ายชายไม่ติดต่อมา
หลังจากที่ บุ๋ม ปนัดดา ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชนว่าจะเดินทางมาดำเนินการเรื่องหย่าในเวลา 09.00 น. ทำให้บรรยากาศที่สำนักงานเขตบางพลัดเต็มไปด้วยกองทัพนักข่าวที่มารอปักหลักทำข่าวตั้งแต่เช้า โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระบุว่า ผู้บังคับบัญชาได้สั่งการให้เตรียมพื้นที่จอดรถรองรับสื่อมวลชนไว้ล่วงหน้า
ด้านเจ้าหน้าที่งานทะเบียน สำนักงานเขตบางพลัด ชี้แจงถึงขั้นตอนทางกฎหมายว่า หากทั้งคู่เดินทางมาจริง เจ้าหน้าที่จะต้องพูดคุยไกล่เกลี่ยก่อนตามกระบวนการ หากไม่ประสงค์ไกล่เกลี่ยจึงจะดำเนินการจดทะเบียนหย่าให้ โดยต้องสลักหลังใบหย่าหรือทำบันทึกข้อตกลงหลังการหย่า (คร.6) ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะมีผลผูกพันทางกฎหมาย และใช้เป็นหลักฐานฟ้องศาลได้ทันทีหากมีฝ่ายใดละเมิดข้อตกลง
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังระบุถึงความเชื่อเรื่องชื่อเขต “บางพลัด” ที่คนทั่วไปมักมองว่าพ้องกับคำว่าพลัดพรากและนิยมมาจดทะเบียนหย่านั้น แท้จริงแล้วไม่ได้หมายถึงการจากลา แต่มีความหมายถึงการพลัดหลงมาเจอกันเพื่อครองคู่กันนิรันดร์
ล่าสุดมีรายงานว่า บุ๋ม ปนัดดา ไม่ได้เดินทางไปจดทะเบียนหย่ากับสามีที่สำนักงานเขตบางพลัดในช่วงเช้าวันนี้แล้ว เนื่องจากฝ่ายชายไม่ได้ติดต่อมาตามที่นัดหมายไว้
ที่มา: อมรินทร์ทีวี
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