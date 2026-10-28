ปู มัณฑนา โพสต์แรง หลังจบแถลงข่าว บุ๋ม ปนัดดา ลั่น กฎแห่งกรรมกำลังทำงาน!

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 10:18 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 10:18 น.
ปู มัณฑนา โพสต์แรง หลังจบแถลงข่าว บุ๋ม ปนัดดา ลั่น กฎแห่งกรรมกำลังทำงาน!

ปู มัณฑนา โพสต์เหน็บแรง หลังจบแถลงข่าว บุ๋ม ปนัดดา ปมดราม่าอดีตสามี ก๊อต อธิป ลั่น กฎแห่งกรรมกำลังทำงาน!

ภายหลังเสร็จสิ้นการแถลงข่าวของ บุ๋ม ปนัดดา นักแสดงและพิธีกรมากฝีมือ ที่ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงในทุกประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นทั้งน้ำตา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดินของอดีตสามี ก๊อต อธิป รวมไปถึงปัญหาชีวิตคู่ และเรื่องภายในครอบครัว ท่ามกลางกำลังใจล้นหลามจากคนในวงการบันเทิง พี่น้องสื่อมวลชน และชาวเน็ตที่ได้รับฟังข้อเท็จจริงทั้งหมดเมื่อช่วงเย็นวานนี้ (27 ต.ค. 69)

ล่าสุด ปู มัณฑนา ได้ออกมาเคลื่อนไหวทันทีหลังจบการแถลงข่าว โดยฝากข้อความไปถึง บุ๋ม ปนัดดา ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียส่วนตัว ระบุว่า “กฎแห่งกรรมกำลังทำงาน! ปูต่อสู้เพื่อความถูกต้องมาโดยตลอด ทั้งข่าวและคำพูดที่ปูเห็นว่าบิดเบือนข้อเท็จจริง จนสร้างความเสียหายให้กับชื่อเสียงของปู

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กรณีรายการ เคลียร์ชัดชัด ที่บุ๋ม ปนัดดา เป็นพิธีกร เชิญทนายกุ้งและคู่กรณีของปูมาออกรายการ โกหกบิดเบือนข้อเท็จจริง จนนำไปสู่ข้อพิพาททางกฎหมาย โดยคดีนี้ทนายกุ้งแพ้คดีต่อปู มัณฑนา และศาลมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกทนายกุ้ง 1 ปี ปรับ 100,000 บาท และรอการลงโทษ

ขอถามสื่อบางสำนักค่ะ ตอนขยี้ข่าวปู ทำไมเสียงดังกันทั้งวงการ แต่พอเป็นเรื่องของพวกเดียวกัน ทำไมเงียบกริบ? จรรยาบรรณสื่อมีไว้เพื่อรักษาความจริง หรือมีไว้ใช้เฉพาะกับคนที่ไม่ใช่พวกตัวเอง?

ทางโลก ปูใช้กฎหมายทวงคืนความเป็นธรรม

ทางธรรม ปูขอให้กฎแห่งกรรมทำหน้าที่ของมัน

ก่อนจะขยี้ข่าวคนอื่นอย่างสนุกปาก อย่าลืมว่าคนที่ถูกสังคมตัดสินก็มีหัวใจ มีศักดิ์ศรี และมีครอบครัวที่ต้องเผชิญผลกระทบเช่นกัน

อยากเป็นคนดีในสายตาสังคม ต้องกล้ายืนข้างความถูกต้องอย่างเท่าเทียม ไม่ใช่ปกป้องพวกเดียวกัน แล้วปล่อยให้คนอื่นรับบาดแผลอยู่ฝ่ายเดียว!

ขอให้บุ๋ม ปนัดดา ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีค่ะ เข้าใจในฐานะผู้หญิงด้วยกันค่ะ”

ปู มัณฑนา โพสต์แรง หลังจบแถลงข่าว บุ๋ม ปนัดดา ลั่น กฎแห่งกรรมกำลังทำงาน!-1

 

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อ้างอิงจาก : IG poumantana

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 10:18 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 10:18 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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