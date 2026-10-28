ปู มัณฑนา โพสต์แรง หลังจบแถลงข่าว บุ๋ม ปนัดดา ลั่น กฎแห่งกรรมกำลังทำงาน!
ปู มัณฑนา โพสต์เหน็บแรง หลังจบแถลงข่าว บุ๋ม ปนัดดา ปมดราม่าอดีตสามี ก๊อต อธิป ลั่น กฎแห่งกรรมกำลังทำงาน!
ภายหลังเสร็จสิ้นการแถลงข่าวของ บุ๋ม ปนัดดา นักแสดงและพิธีกรมากฝีมือ ที่ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงในทุกประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นทั้งน้ำตา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดินของอดีตสามี ก๊อต อธิป รวมไปถึงปัญหาชีวิตคู่ และเรื่องภายในครอบครัว ท่ามกลางกำลังใจล้นหลามจากคนในวงการบันเทิง พี่น้องสื่อมวลชน และชาวเน็ตที่ได้รับฟังข้อเท็จจริงทั้งหมดเมื่อช่วงเย็นวานนี้ (27 ต.ค. 69)
ล่าสุด ปู มัณฑนา ได้ออกมาเคลื่อนไหวทันทีหลังจบการแถลงข่าว โดยฝากข้อความไปถึง บุ๋ม ปนัดดา ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียส่วนตัว ระบุว่า “กฎแห่งกรรมกำลังทำงาน! ปูต่อสู้เพื่อความถูกต้องมาโดยตลอด ทั้งข่าวและคำพูดที่ปูเห็นว่าบิดเบือนข้อเท็จจริง จนสร้างความเสียหายให้กับชื่อเสียงของปู
กรณีรายการ เคลียร์ชัดชัด ที่บุ๋ม ปนัดดา เป็นพิธีกร เชิญทนายกุ้งและคู่กรณีของปูมาออกรายการ โกหกบิดเบือนข้อเท็จจริง จนนำไปสู่ข้อพิพาททางกฎหมาย โดยคดีนี้ทนายกุ้งแพ้คดีต่อปู มัณฑนา และศาลมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกทนายกุ้ง 1 ปี ปรับ 100,000 บาท และรอการลงโทษ
ขอถามสื่อบางสำนักค่ะ ตอนขยี้ข่าวปู ทำไมเสียงดังกันทั้งวงการ แต่พอเป็นเรื่องของพวกเดียวกัน ทำไมเงียบกริบ? จรรยาบรรณสื่อมีไว้เพื่อรักษาความจริง หรือมีไว้ใช้เฉพาะกับคนที่ไม่ใช่พวกตัวเอง?
ทางโลก ปูใช้กฎหมายทวงคืนความเป็นธรรม
ทางธรรม ปูขอให้กฎแห่งกรรมทำหน้าที่ของมัน
ก่อนจะขยี้ข่าวคนอื่นอย่างสนุกปาก อย่าลืมว่าคนที่ถูกสังคมตัดสินก็มีหัวใจ มีศักดิ์ศรี และมีครอบครัวที่ต้องเผชิญผลกระทบเช่นกัน
อยากเป็นคนดีในสายตาสังคม ต้องกล้ายืนข้างความถูกต้องอย่างเท่าเทียม ไม่ใช่ปกป้องพวกเดียวกัน แล้วปล่อยให้คนอื่นรับบาดแผลอยู่ฝ่ายเดียว!
ขอให้บุ๋ม ปนัดดา ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีค่ะ เข้าใจในฐานะผู้หญิงด้วยกันค่ะ”
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อ้างอิงจาก : IG poumantana