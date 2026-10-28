ประวัติ “เอ๋ สาวิณี ปะการะนัง” นางสาวไทย 2527 แม่ของแบมบี้ เดอะสตาร์

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 10:33 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 10:33 น.
ประวัติ “เอ๋ สาวิณี ปะการะนัง” นางสาวไทย 2527

ย้อนเส้นทาง ประวัติ เอ๋ สาวิณี จากสาวไทยที่เติบโตในอเมริกา สู่เจ้าของมงกุฎนางสาวไทย เข้ารอบ 10 คนสุดท้ายมิสยูนิเวิร์ส คะแนนมาเป็นอันดับ 6 แม่ลูกสาม ลูกสาว แบมบี้ เดินตามรอยเข้าสู่วงการบันเทิง

เอ๋ สาวิณี ปะการะนัง แม้ผ่านไปนาน ก็ยังอยู่ในความทรงจำของแฟนนางงามมานานกว่า 40 ปี ในฐานะ นางสาวไทยปี 2527 ผู้พาสายสะพายไทยแลนด์เข้ารอบลึกบนเวทีนางงามจักรวาล ส่วนคนรุ่นใหม่อาจรู้จักเธอในอีกบทบาท คือแม่ของ แบมบี้ สิรินโสพิศ ปัจฉิมสวัสดิ์ หรือแบมบี้ เดอะสตาร์

แต่ก่อนจะมีลูกสาวถือไมค์ตามฝัน แม่เอ๋ก็เคยเป็นสาวน้อยที่เฝ้าดูเวทีนางงามและฝันอยากขึ้นไปยืนบนนั้นด้วยตัวเอง จนได้กลับจากอเมริกามาคว้ามงกุฎในเมืองไทยสำเร็จ

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สาวไทยจากสมุทรปราการที่เติบโตในอเมริกา

สาวิณี ปะการะนัง ชื่อเล่น เอ๋ เกิดวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2508 เป็นชาวจังหวัดสมุทรปราการ ปัจจุบันอายุ 61 ปี โดยในวัยเด็กเธอเดินทางไปใช้ชีวิตที่รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เรียนจนจบระดับไฮสกูล และเคยทำงานสอนแอโรบิกแดนซ์

ก่อนมาประกวดที่เมืองไทย เอ๋มีประสบการณ์บนเวทีมาแล้วจากตำแหน่ง ธิดาโดมในรัฐแคลิฟอร์เนีย จึงมีทั้งพื้นฐานด้านการเคลื่อนไหวและความคุ้นเคยกับการแสดงออกต่อหน้าผู้คนติดตัวมา

แม้เติบโตในต่างประเทศ แต่เธอติดตามการประกวดนางงามและอยากลองทำตามความฝัน เมื่อเวทีนางสาวไทยกลับมาจัดอีกครั้งในปี 2527 เอ๋จึงเป็นหนึ่งในสาวไทยจากต่างแดนที่เดินทางเข้าร่วมประกวด

ภายหลังเธอเคยเล่าถึงนาทีประกาศผลว่า ช่วงแรกยังไม่อยากเชื่อว่าเป็นตัวเอง ก่อนความรู้สึกจะเปลี่ยนเป็นทั้งดีใจและโล่งอก เพราะการประกวดมีหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้และปรับตัว โดยเฉพาะเมื่อใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศมานาน

ประวัติ เอ๋ สาวิณี ปะการะนัง
เอ๋ สาวิณี ปะการะนัง

คว้ามงกุฎนางสาวไทย ก่อนพาไทยเข้ารอบมิสยูนิเวิร์ส

เอ๋คว้าตำแหน่ง นางสาวไทยคนที่ 22 ประจำปี 2527 จากการประกวดที่พัทยา จังหวัดชลบุรี ขณะอายุ 19 ปี นับเป็นผู้ครองตำแหน่งในปีที่เวทีนางสาวไทยกลับมาจัด หลังเว้นช่วงการประกวดไปหลายปี

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จากนั้นเธอเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วม มิสยูนิเวิร์ส 1984 ที่เมืองไมอามี รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา และผ่านเข้าสู่ รอบ 10 คนสุดท้าย ทำคะแนนอยู่ในลำดับที่ 6 ก่อนพลาดการเข้าสู่รอบ 5 คนสุดท้าย

ผลงานครั้งนั้นทำให้ชื่อของสาวิณีกลายเป็นอีกหนึ่งชื่อที่แฟนนางงามไทยจดจำ และเส้นทางการประกวดของเธอยังไม่จบเพียงเท่านี้ เพราะภายหลังเอ๋ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยบนเวที มิสซิสเวิลด์ ซึ่งเป็นการประกวดสำหรับผู้หญิงที่ผ่านการสมรสแล้ว โดยคว้าทั้ง รองชนะเลิศอันดับ 1 และ รางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยม มาครอง

เอ๋ สาวิณี ปะการะนัง ประวัติ
เอ๋ สาวิณี ปะการะนัง

ชีวิตครอบครัว เป็นแม่ของลูกสามคน

ด้านชีวิตส่วนตัว เอ๋เคยสมรสกับ กัณฑ์เอนก ปัจฉิมสวัสดิ์ นักธุรกิจ และมีลูกด้วยกัน 3 คน ได้แก่ หมูแฮม กัณฑ์พิทักษ์ ปัจฉิมสวัสดิ์, ลูกสาวคนกลางชื่อเล่น สแปม และลูกสาวคนเล็ก แบมบี้ สิรินโสพิศ ปัจฉิมสวัสดิ์ ก่อนที่ชีวิตคู่จะสิ้นสุดลงในเวลาต่อมา

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สำหรับแบมบี้ เธอเริ่มเป็นที่รู้จักจากการแข่งขัน เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว ปี 9 เมื่อปี 2556 ซึ่งแม่เอ๋เป็นหนึ่งในกำลังใจสำคัญตลอดการแข่งขัน และเคยเปิดใจว่าภูมิใจในตัวลูกสาว รวมถึงขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสแบมบี้ได้ขึ้นมายืนบนเวทีแห่งนี้

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ต่อมาแบมบี้ยังขยับจากเวทีร้องเพลงเข้าสู่การประกวดความงาม และคว้าตำแหน่ง มิสยูนิเวิร์สระนอง 2025 ทำให้ครอบครัวนี้มีเรื่องราวของการตามฝันบนเวทีนางงามเชื่อมกันถึงสองรุ่น

นับจากวันที่คว้ามงกุฎในปี 2527 ถึงวันนี้ผ่านไปแล้ว 42 ปี ชื่อของเอ๋ สาวิณียังคงผูกอยู่กับประวัติศาสตร์นางสาวไทย ทั้งในฐานะผู้ครองตำแหน่งปีที่เวทีกลับมาจัดอีกครั้ง ตัวแทนไทยที่ผ่านเข้ารอบมิสยูนิเวิร์ส และแม่ที่ได้ยืนส่งกำลังใจให้ลูกสาวเดินตามความฝันของตัวเอง

ประวัติ เอ๋ สาวิณี ปะการะนัง นางสาวไทย 2527
เอ๋ สาวิณี ปะการะนัง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 10:33 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 10:33 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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