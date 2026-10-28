ประวัติ “เอ๋ สาวิณี ปะการะนัง” นางสาวไทย 2527 แม่ของแบมบี้ เดอะสตาร์
ย้อนเส้นทาง ประวัติ เอ๋ สาวิณี จากสาวไทยที่เติบโตในอเมริกา สู่เจ้าของมงกุฎนางสาวไทย เข้ารอบ 10 คนสุดท้ายมิสยูนิเวิร์ส คะแนนมาเป็นอันดับ 6 แม่ลูกสาม ลูกสาว แบมบี้ เดินตามรอยเข้าสู่วงการบันเทิง
เอ๋ สาวิณี ปะการะนัง แม้ผ่านไปนาน ก็ยังอยู่ในความทรงจำของแฟนนางงามมานานกว่า 40 ปี ในฐานะ นางสาวไทยปี 2527 ผู้พาสายสะพายไทยแลนด์เข้ารอบลึกบนเวทีนางงามจักรวาล ส่วนคนรุ่นใหม่อาจรู้จักเธอในอีกบทบาท คือแม่ของ แบมบี้ สิรินโสพิศ ปัจฉิมสวัสดิ์ หรือแบมบี้ เดอะสตาร์
แต่ก่อนจะมีลูกสาวถือไมค์ตามฝัน แม่เอ๋ก็เคยเป็นสาวน้อยที่เฝ้าดูเวทีนางงามและฝันอยากขึ้นไปยืนบนนั้นด้วยตัวเอง จนได้กลับจากอเมริกามาคว้ามงกุฎในเมืองไทยสำเร็จ
สาวไทยจากสมุทรปราการที่เติบโตในอเมริกา
สาวิณี ปะการะนัง ชื่อเล่น เอ๋ เกิดวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2508 เป็นชาวจังหวัดสมุทรปราการ ปัจจุบันอายุ 61 ปี โดยในวัยเด็กเธอเดินทางไปใช้ชีวิตที่รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เรียนจนจบระดับไฮสกูล และเคยทำงานสอนแอโรบิกแดนซ์
ก่อนมาประกวดที่เมืองไทย เอ๋มีประสบการณ์บนเวทีมาแล้วจากตำแหน่ง ธิดาโดมในรัฐแคลิฟอร์เนีย จึงมีทั้งพื้นฐานด้านการเคลื่อนไหวและความคุ้นเคยกับการแสดงออกต่อหน้าผู้คนติดตัวมา
แม้เติบโตในต่างประเทศ แต่เธอติดตามการประกวดนางงามและอยากลองทำตามความฝัน เมื่อเวทีนางสาวไทยกลับมาจัดอีกครั้งในปี 2527 เอ๋จึงเป็นหนึ่งในสาวไทยจากต่างแดนที่เดินทางเข้าร่วมประกวด
ภายหลังเธอเคยเล่าถึงนาทีประกาศผลว่า ช่วงแรกยังไม่อยากเชื่อว่าเป็นตัวเอง ก่อนความรู้สึกจะเปลี่ยนเป็นทั้งดีใจและโล่งอก เพราะการประกวดมีหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้และปรับตัว โดยเฉพาะเมื่อใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศมานาน
คว้ามงกุฎนางสาวไทย ก่อนพาไทยเข้ารอบมิสยูนิเวิร์ส
เอ๋คว้าตำแหน่ง นางสาวไทยคนที่ 22 ประจำปี 2527 จากการประกวดที่พัทยา จังหวัดชลบุรี ขณะอายุ 19 ปี นับเป็นผู้ครองตำแหน่งในปีที่เวทีนางสาวไทยกลับมาจัด หลังเว้นช่วงการประกวดไปหลายปี
จากนั้นเธอเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วม มิสยูนิเวิร์ส 1984 ที่เมืองไมอามี รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา และผ่านเข้าสู่ รอบ 10 คนสุดท้าย ทำคะแนนอยู่ในลำดับที่ 6 ก่อนพลาดการเข้าสู่รอบ 5 คนสุดท้าย
ผลงานครั้งนั้นทำให้ชื่อของสาวิณีกลายเป็นอีกหนึ่งชื่อที่แฟนนางงามไทยจดจำ และเส้นทางการประกวดของเธอยังไม่จบเพียงเท่านี้ เพราะภายหลังเอ๋ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยบนเวที มิสซิสเวิลด์ ซึ่งเป็นการประกวดสำหรับผู้หญิงที่ผ่านการสมรสแล้ว โดยคว้าทั้ง รองชนะเลิศอันดับ 1 และ รางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยม มาครอง
ชีวิตครอบครัว เป็นแม่ของลูกสามคน
ด้านชีวิตส่วนตัว เอ๋เคยสมรสกับ กัณฑ์เอนก ปัจฉิมสวัสดิ์ นักธุรกิจ และมีลูกด้วยกัน 3 คน ได้แก่ หมูแฮม กัณฑ์พิทักษ์ ปัจฉิมสวัสดิ์, ลูกสาวคนกลางชื่อเล่น สแปม และลูกสาวคนเล็ก แบมบี้ สิรินโสพิศ ปัจฉิมสวัสดิ์ ก่อนที่ชีวิตคู่จะสิ้นสุดลงในเวลาต่อมา
สำหรับแบมบี้ เธอเริ่มเป็นที่รู้จักจากการแข่งขัน เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว ปี 9 เมื่อปี 2556 ซึ่งแม่เอ๋เป็นหนึ่งในกำลังใจสำคัญตลอดการแข่งขัน และเคยเปิดใจว่าภูมิใจในตัวลูกสาว รวมถึงขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสแบมบี้ได้ขึ้นมายืนบนเวทีแห่งนี้
ต่อมาแบมบี้ยังขยับจากเวทีร้องเพลงเข้าสู่การประกวดความงาม และคว้าตำแหน่ง มิสยูนิเวิร์สระนอง 2025 ทำให้ครอบครัวนี้มีเรื่องราวของการตามฝันบนเวทีนางงามเชื่อมกันถึงสองรุ่น
นับจากวันที่คว้ามงกุฎในปี 2527 ถึงวันนี้ผ่านไปแล้ว 42 ปี ชื่อของเอ๋ สาวิณียังคงผูกอยู่กับประวัติศาสตร์นางสาวไทย ทั้งในฐานะผู้ครองตำแหน่งปีที่เวทีกลับมาจัดอีกครั้ง ตัวแทนไทยที่ผ่านเข้ารอบมิสยูนิเวิร์ส และแม่ที่ได้ยืนส่งกำลังใจให้ลูกสาวเดินตามความฝันของตัวเอง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ประวัติ แบมบี้ สิรินโสพิศ นางงาม MUT ระนอง 2025 ดีกรี นักร้องเดอะสตาร์
- เพจขยี้นางงามเชียร์ แบมบี้ สิรินโสพิศ กลับมาประกวด หลังเผยแนวคิดใช้ธรรมะดำเนินชีวิต
- เปิดอายุจริง “แบมบี้ เดอะสตาร์” ปัจจุบัน วันนี้ทำอะไรอยู่?