ย้อนภาพ แบมบี้ ควง บุ๋ม ปนัดดา สมัครทหารด้วยกัน ก่อนถูกพาดพิงดราม่าครอบครัว

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 10:18 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 10:38 น.
ย้อนภาพ แบมบี้ ควง บุ๋ม ปนัดดา สมัครทหารด้วยกัน

เมื่อเดือนมีนาคม 2569 แบมบี้ สิรินโสพิศ ปัจฉิมสวัสดิ์ หรือ แบมบี้ เดอะสตาร์ 9 อดีตมิสยูนิเวิร์สระนอง 2025 กับ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี เดินทางไปสมัครเป็นกำลังพลสำรอง กระทรวงกลาโหมด้วยกัน โดยมีภาพทั้งคู่ในชุดสูท นั่งกรอกใบสมัครและเตรียมเข้าสัมภาษณ์ ก่อนที่ชื่อของแบมบี้จะถูกพาดพิงในกระแสข่าวเกี่ยวกับปัญหาชีวิตคู่ของบุ๋มกับ ก๊อต อธิป อนันทวรรณ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคมที่ผ่านมา

ภาพเหล่านี้เคยเผยแพร่ผ่านอินสตาแกรมของแบมบี้ @bambinie_ เมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคม โดยเธอโพสต์บรรยากาศขณะเดินทางไปกรมการสรรพกำลังกลาโหมพร้อมบุ๋ม และเขียนข้อความว่า “สมัครงานกันค่าาา #กำลังพลสำรอง #กระทรวงกลาโหม”

ในวันนั้น ทั้งคู่แต่งกายด้วยชุดสูทและเตรียมเอกสารสมัครงานไปหลายชุด ก่อนนั่งกรอกใบสมัครและรอเข้ารับการสัมภาษณ์ โดยบุ๋มสวมเสื้อสูทสีน้ำตาลเทา ส่วนแบมบี้สวมเสื้อสูทสีดำ มีภาพที่ทั้งคู่นั่งถ่ายรูปร่วมกันระหว่างรอทำธุระ

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บุ๋มเคยโพสต์ภาพของตัวเองพร้อมข้อความว่า “สมัครงานและสอบสัมภาษณ์ในรอบเกือบ 30 ปี อีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของชีวิต!” ก่อนเฉลยว่าตั้งใจสมัครเข้าร่วมกำลังพลสำรองของกระทรวงกลาโหม

ขณะนั้นบุ๋มยอมรับว่ารู้สึกตื่นเต้นกับการสอบสัมภาษณ์ เพราะไม่ได้ผ่านกระบวนการสมัครงานลักษณะนี้มานานเกือบ 30 ปี อีกทั้งยังต้องเตรียมเอกสารจำนวนมาก

ทั้งคู่ได้รับคิวสัมภาษณ์ช่วงท้ายของภาคเช้า โดยบุ๋มเล่าว่านอนไม่หลับและมีอาการมือเย็น ก่อนเข้าไปสัมภาษณ์นานประมาณ 20 นาที ซึ่งมีคำถามเกี่ยวกับประสบการณ์และความสามารถในการทำงาน

ต่อมาบุ๋มได้รับคัดเลือกให้ทำหน้าที่ในสายงานประชาสัมพันธ์ของกำลังพลสำรอง ขณะที่แบมบี้เคยเผยภาพสวมเครื่องแบบทหาร พร้อมระบุว่า วันที่ 24 มิถุนายน 2569 ได้เข้ารับการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อเข้ารับการตรวจสอบความพร้อมของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ภาพการไปสมัครงานร่วมกันกลับมาเป็นประเด็นที่น่าสนใจ หลังบุ๋มเปิดแถลงข่าวเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม เพื่อชี้แจงปัญหาครอบครัวและข้อร้องเรียนเรื่องที่ดินของสามี โดยระหว่างการแถลง เธอได้กล่าวถึงบุคคลใกล้ชิดที่รู้จักกันมานานกว่า 10 ปี ก่อนมีการเชื่อมโยงชื่อของแบมบี้เข้ากับกระแสข่าว

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อย่างไรก็ตาม ภาพจากเดือนมีนาคมเป็นหลักฐานเพียงว่าบุ๋มกับแบมบี้เคยเดินทางไปสมัครกำลังพลสำรองและทำกิจกรรมร่วมกัน ไม่ได้ยืนยันข้อกล่าวหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ส่วนตัวที่กำลังเป็นประเด็นในขณะนี้

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 10:18 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 10:38 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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