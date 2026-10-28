เอ็มบัปเป้ ขอโทษ พูดพาดพิง เหมาเจ๋อตุง ทำแฟนบอลเดือด แบรนด์จีนยกเลิกสัญญา
คีลิยัน เอ็มบัปเป้ กองหน้าเรอัล มาดริด ออกแถลงการณ์ขอโทษเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2569 หลังคำพูดในคลิปสัมภาษณ์ที่แฟนบอลจีนมองว่าเป็นการลบหลู่เหมา เจ๋อตุง อดีตผู้นำจีน
ในคลิป เอ็มบัปเป้ไม่ได้เอ่ยชื่อเหมา เจ๋อตุง แต่พูดถึงมีมที่ตลกที่สุดที่เคยเห็น ว่าเป็นภาพใบหน้าตัวเองตัดต่อทับใบหน้าของ “ผู้ชายคนหนึ่ง ผมคิดว่าเขาเป็นเผด็จการจีน”
คลิปเป็นภาพขณะเตรียมออกรายการ เมื่อเดือนเมษายน พอดแคสต์ฟุตบอลฝรั่งเศส The Bridge นำมาเผยแพร่ แล้วแพร่ไปในโซเชียลมีเดียเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2569
แถลงการณ์เผยแพร่ในบัญชีโซเชียลมีเดียของเจ้าตัว ทั้งภาษาฝรั่งเศส จีนกลาง และอังกฤษ ระบุว่าคำพูดของเขาไม่เหมาะสม และเข้าใจแล้วว่าทำให้คนจำนวนมากในจีนและในชุมชนชาวจีนทั่วโลกรู้สึกไม่ดี
“ผมขอโทษทุกคนที่คำพูดของผมทำให้ไม่สบายใจ นี่ไม่ใช่เจตนาของผมเลย ผมเคารพคนจีนและประวัติศาสตร์ของพวกเขาอย่างลึกซึ้ง และผมเสียใจอย่างจริงใจ” เอ็มบัปเป้ระบุ
ก่อนหน้านั้น 2 แบรนด์ใหญ่ในจีนประกาศยุติสัญญา ตงเผิง บริษัทเครื่องดื่มรายใหญ่ ยกเลิกสัญญาโดยมีผลทันที และระบุว่าบริษัทไม่ยอมรับพฤติกรรมที่กระทบความรู้สึกของชาติโดยเด็ดขาด
เหมิงหนิว ผู้ผลิตนมรายใหญ่ที่สุดของจีน ยุติความสัมพันธ์เช่นกัน ก่อนเกิดเรื่องเอ็มบัปเป้มีผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียจีนหลายล้านคน
ลาลีกา ลีกฟุตบอลสเปน ออกแถลงการณ์ขอโทษในนามลีกและสโมสร ระบุว่าเสียใจอย่างยิ่งต่อความไม่พอใจที่เกิดกับแฟนบอลจีน และย้ำว่าเป็นความเห็นส่วนตัวของนักเตะ ไม่ได้แทนลาลีกา
ฆาเบียร์ เตบาส ประธานลาลีกา โพสต์ขอโทษในเอ็กซ์ ระบุว่ากำลังใช้มาตรการเท่าที่ทำได้ และทำงานกับพันธมิตรในจีนเพื่อแก้สถานการณ์ พร้อมเขียนว่าความสัมพันธ์ที่สร้างกันมาหลายปีไม่ควรเสียหายเพราะเหตุการณ์เดียว
สถานีโทรทัศน์ของรัฐจีนหยุดถ่ายทอดการแข่งขันและกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวกับลาลีกาและเอ็มบัปเป้ และถอดโฆษณาที่มีเอ็มบัปเป้ออกทั้งหมด ตามรายงานของสื่อจีน
ในจีน การล้อเลียนหรือเสียดสีเหมา เจ๋อตุง ผู้ก่อตั้งประเทศที่ปกครองตั้งแต่ปี 2492 ถึงปี 2519 ถือเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำ
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า คำพูดและการกระทำที่ทำร้ายความรู้สึกของคนจีน จะถูกคัดค้านร่วมกันจากทุกภาคส่วนในสังคมจีน
การหยุดถ่ายทอดและการถอดโฆษณาที่รายงานทั้งหมดเกิดขึ้นในจีน เอ็มบัปเป้ยังมีสัญญากับแบรนด์ระดับโลกรายอื่น ทั้งออน โฮลดิง แอคคอร์ และเลโก้ ซึ่งยังไม่มีรายงานความเปลี่ยนแปลง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ถึงคิว “แฮร์รี เคน” ผงาดบัลลงดอร์ 2026 25 ปีที่รอคอย
- PPTV ถ่ายทอดสด ลาลีกา 2026/27 ดูฟรี เปิดหัวดาร์บี้มาดริด 20 ก.ย.
- ต้านไม่ไหว! แบรนด์ดังระดับโลก ลบข้อมูลนักกีฬา HYROX ชาวออสซี่ ออกจากเว็บไซต์