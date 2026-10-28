เอ็มบัปเป้ ขอโทษ พูดพาดพิง เหมาเจ๋อตุง ทำแฟนบอลเดือด แบรนด์จีนยกเลิกสัญญา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 10:17 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 10:19 น.
เอ็มบัปเป้ ขอโทษ พูดพาดพิง เหมาเจ๋อตุง ทำแฟนบอลเดือด จนแบรนด์จีนยกเลิกสัญญา

คีลิยัน เอ็มบัปเป้ กองหน้าเรอัล มาดริด ออกแถลงการณ์ขอโทษเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2569 หลังคำพูดในคลิปสัมภาษณ์ที่แฟนบอลจีนมองว่าเป็นการลบหลู่เหมา เจ๋อตุง อดีตผู้นำจีน

ในคลิป เอ็มบัปเป้ไม่ได้เอ่ยชื่อเหมา เจ๋อตุง แต่พูดถึงมีมที่ตลกที่สุดที่เคยเห็น ว่าเป็นภาพใบหน้าตัวเองตัดต่อทับใบหน้าของ “ผู้ชายคนหนึ่ง ผมคิดว่าเขาเป็นเผด็จการจีน”

คลิปเป็นภาพขณะเตรียมออกรายการ เมื่อเดือนเมษายน พอดแคสต์ฟุตบอลฝรั่งเศส The Bridge นำมาเผยแพร่ แล้วแพร่ไปในโซเชียลมีเดียเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2569

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เอ็มบัปเป้ ขอโทษ พูดพาดพิง เหมาเจ๋อตุง ทำแฟนบอลเดือด จนแบรนด์จีนยกเลิกสัญญา

แถลงการณ์เผยแพร่ในบัญชีโซเชียลมีเดียของเจ้าตัว ทั้งภาษาฝรั่งเศส จีนกลาง และอังกฤษ ระบุว่าคำพูดของเขาไม่เหมาะสม และเข้าใจแล้วว่าทำให้คนจำนวนมากในจีนและในชุมชนชาวจีนทั่วโลกรู้สึกไม่ดี

“ผมขอโทษทุกคนที่คำพูดของผมทำให้ไม่สบายใจ นี่ไม่ใช่เจตนาของผมเลย ผมเคารพคนจีนและประวัติศาสตร์ของพวกเขาอย่างลึกซึ้ง และผมเสียใจอย่างจริงใจ” เอ็มบัปเป้ระบุ

ก่อนหน้านั้น 2 แบรนด์ใหญ่ในจีนประกาศยุติสัญญา ตงเผิง บริษัทเครื่องดื่มรายใหญ่ ยกเลิกสัญญาโดยมีผลทันที และระบุว่าบริษัทไม่ยอมรับพฤติกรรมที่กระทบความรู้สึกของชาติโดยเด็ดขาด

เหมิงหนิว ผู้ผลิตนมรายใหญ่ที่สุดของจีน ยุติความสัมพันธ์เช่นกัน ก่อนเกิดเรื่องเอ็มบัปเป้มีผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียจีนหลายล้านคน

ลาลีกา ลีกฟุตบอลสเปน ออกแถลงการณ์ขอโทษในนามลีกและสโมสร ระบุว่าเสียใจอย่างยิ่งต่อความไม่พอใจที่เกิดกับแฟนบอลจีน และย้ำว่าเป็นความเห็นส่วนตัวของนักเตะ ไม่ได้แทนลาลีกา

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ฆาเบียร์ เตบาส ประธานลาลีกา โพสต์ขอโทษในเอ็กซ์ ระบุว่ากำลังใช้มาตรการเท่าที่ทำได้ และทำงานกับพันธมิตรในจีนเพื่อแก้สถานการณ์ พร้อมเขียนว่าความสัมพันธ์ที่สร้างกันมาหลายปีไม่ควรเสียหายเพราะเหตุการณ์เดียว

สถานีโทรทัศน์ของรัฐจีนหยุดถ่ายทอดการแข่งขันและกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวกับลาลีกาและเอ็มบัปเป้ และถอดโฆษณาที่มีเอ็มบัปเป้ออกทั้งหมด ตามรายงานของสื่อจีน

ในจีน การล้อเลียนหรือเสียดสีเหมา เจ๋อตุง ผู้ก่อตั้งประเทศที่ปกครองตั้งแต่ปี 2492 ถึงปี 2519 ถือเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำ

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า คำพูดและการกระทำที่ทำร้ายความรู้สึกของคนจีน จะถูกคัดค้านร่วมกันจากทุกภาคส่วนในสังคมจีน

การหยุดถ่ายทอดและการถอดโฆษณาที่รายงานทั้งหมดเกิดขึ้นในจีน เอ็มบัปเป้ยังมีสัญญากับแบรนด์ระดับโลกรายอื่น ทั้งออน โฮลดิง แอคคอร์ และเลโก้ ซึ่งยังไม่มีรายงานความเปลี่ยนแปลง

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 10:17 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 10:19 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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