กกต. มติฟัน ไพรัตน์ ทวีวาร นายกเทศมนตรีเมืองศิลา ชงเลือกตั้งใหม่

Photo of sorrawit sorrawitเผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 09:58 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 09:58 น.
กกต. มติฟัน ไพรัตน์ ทวีวาร นายกเทศมนตรีเมืองศิลา ชงเลือกตั้งใหม่

เอกสารแจ้งมติ กกต. ให้ยื่นศาลอุทธรณ์เพิกถอนสิทธิ ไพรัตน์ ทวีวาร และผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลอีก 24 ราย สั่งเลือกตั้งใหม่ ให้รับผิดค่าใช้จ่าย ดำเนินคดีอาญา เรื่องยังไม่ถึงที่สุด

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์ ขอให้เพิกถอนสิทธิของนายไพรัตน์ ทวีวาร นายกเทศมนตรีเมืองศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พร้อมผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลอีก 24 ราย รวม 25 ราย และขอให้สั่งเลือกตั้งใหม่

มติปรากฏในหนังสือประทับตรา “ลับ” ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2569 ลงนามโดยนายวัชร สีสาร ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต. ประจำจังหวัดขอนแก่น

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เอกสารถูกเผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย มีรายงานว่าผู้สื่อข่าวตรวจสอบแล้วยืนยันว่าเป็นเอกสารจริง และต้นทางมาจากฝ่ายผู้ร้อง

เนื้อหาระบุว่า กกต. พิจารณาสำนวนการไต่สวนเมื่อวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2569 กรณีนายไพรัตน์ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองศิลา หมายเลข 1 กับพวกรวม 25 คน ถูกกล่าวหาว่ากระทำการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น

ข้อกล่าวหาอ้างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 มาตรา 54 มาตรา 65(1) และมาตรา 66 ประกอบระเบียบ กกต. ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 15 และข้อ 23(3) และ (7)

มติให้ยื่นศาลเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งของนายไพรัตน์ สั่งให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองศิลาใหม่แทน และให้รับผิดในค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งครั้งที่เป็นเหตุให้ศาลมีคำสั่ง

ส่วนผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลอีก 24 ราย ให้เพิกถอนสิทธิเช่นกัน พร้อมสั่งเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศิลาใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 6 ราย และเขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 6 ราย และให้รับผิดในค่าใช้จ่ายด้วย

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นอกจากนี้ให้ดำเนินคดีอาญากับผู้ถูกร้องทั้ง 25 ราย และในข้อกล่าวหาที่ 3 ให้ดำเนินคดีอาญาอีก 6 ราย

รายชื่อผู้สมัครที่ถูก กกต. มีมติยื่นศาลเพิกถอนสิทธิและดำเนินคดีอาญา ประกอบด้วย:

นายไพรัตน์ ทวีวาร (ผู้สมัครนายก ทม.ศิลา)

ผู้สมัคร ส.ท. เขต 1: นายอรุณ สอนเพ็ง, นายเทิดศักดิ์ ธรรมขันต์, นางบุญจันทร์ เมืองสอน, นายวีรพงษ์ สิมมะลี, นายสุวิมล ติวเฮือง, ร.ต. ทองจุล บุญแนบ

ผู้สมัคร ส.ท. เขต 2: นางอรจิต หล้าหา, นางศิริรัตน์ แสงมาลี, นายประสิทธิ์ สวัสดีพุดชา, นายเสวท ศรีสารคาม, นางวิภาวิณีย์ หิรัญธนกุลรัตน์, นายคูณ การนอก

ผู้สมัคร ส.ท. รายอื่นๆ ในทีม: นายสกล สามมหาดไทย, น.ส.สุกานดา ติวเฮียง, น.ส.บุษมาลิน แสงสุนานนท์, นางพวงเพชร พลเที่ยง, นายอธิพล ลุนพุฒ, นางวิกรม พรมจักร์, นายสุริยนต์ ติวเฮือง, ร.อ. จำลอง มานะยิ่ง, นางประทุม พุทธา, ร.ท. ประสงค์ พุทธาศรี, นางสุปราณี รัตนเกษร และนายภาณุวัฒน์ วงศ์สุทธิรัตน์

เอกสารระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำคำวินิจฉัยของ กกต. หมายความว่ายังไม่มีคำสั่งศาล สิทธิของผู้ถูกร้องยังไม่ถูกเพิกถอน และยังไม่มีกำหนดวันเลือกตั้งใหม่

ยังไม่มีคำชี้แจงจากนายไพรัตน์ มีรายงานว่าผู้สื่อข่าวติดต่อทั้งสำนักงาน กกต. จังหวัดขอนแก่น และเทศบาลเมืองศิลา แต่ยังไม่ได้รับคำตอบ

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Photo of sorrawit sorrawitเผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 09:58 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 09:58 น.
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sorrawit

นักเขียนข่าวกีฬาประจำ Thaiger มีความสนใจในด้านกีฬาตั้งแต่เด็ก ไม่ว่าจะเป็น ฟุตบอล บาสเกตบอล หรืออเมริกันฟุตบอล รวมไปถึงชื่นชอบเกมและอนิเมะเป็นชีวิตจิตใจ ปัจจุบันสั่งสมประสบการณ์เขียนบทความกีฬาออนไลน์ มากกว่า 4 ปี หัวข้อที่เชี่ยวชาญคือเรื่องกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล ช่องทางติดต่อ gig@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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