ราคาน้ำมันวันนี้ B20 และ E20 ลงเหลือ 33.50 บาทต่อลิตร ชนิดอื่นคงเดิม
กบน. ปรับลดอัตราเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ส่งผลให้ ปตท. และบางจาก ลดราคาดีเซล B20 ลง 3.69 บาท และแก๊สโซฮอล์ E20 ลง 2.19 บาทต่อลิตร มาอยู่ที่ 33.50 บาทเท่ากัน ต่อเนื่องจากมติ ครม. ลดภาษีสรรพสามิต
ราคาน้ำมันวันนี้ 28 ตุลาคม 2569 ปรับลดใน 2 ชนิด สถานีบริการ ปตท. และบางจาก ขายดีเซล B20 และแก๊สโซฮอล์ E20 ที่ 33.50 บาทต่อลิตรเท่ากัน มีผลตั้งแต่เวลา 00.00 น.
ดีเซล B20 ลดลง 3.69 บาทต่อลิตร จากราคาเดิม 37.19 บาทต่อลิตร ส่วนแก๊สโซฮอล์ E20 ลดลง 2.19 บาทต่อลิตร จากราคาเดิม 35.69 บาทต่อลิตร ราคานี้ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
ที่มาคือมติคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2569 ให้ปรับเปลี่ยนอัตราเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงใน 2 ชนิดนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกลไกและสถานการณ์ของกองทุน
ดีเซล B20 ปรับลดอัตราเงินชดเชยลง 2.58 บาทต่อลิตร เหลืออัตราใหม่ 5.86 บาทต่อลิตร ส่วนแก๊สโซฮอล์ E20 ปรับลดลง 3.75 บาทต่อลิตร เหลืออัตราใหม่ 2.08 บาทต่อลิตร
การลดราคาหน้าปั๊มรอบนี้ต่อเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 27 ตุลาคม 2569 ที่อนุมัติลดภาษีสรรพสามิตน้ำมัน โดยแก๊สโซฮอล์ E20 ลดลิตรละ 5.60 บาท และดีเซล B20 ลดลิตรละ 5.50 บาท เป็นเวลา 3 เดือน
น้ำมันชนิดอื่นยังขายราคาเดิมทั้งหมด ทั้งดีเซล ไฮดีเซล แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 เบนซิน และน้ำมันกลุ่มพรีเมียม
ผู้ใช้รถที่เติม B20 หรือ E20 เห็นผลทันทีที่หน้าปั๊ม ส่วนคนที่เติมแก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 ยังไม่ได้ประโยชน์จากรอบนี้ ราคาแต่ละปั๊มอาจต่างกันเล็กน้อยตามภาษีบำรุงท้องถิ่นของแต่ละพื้นที่
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