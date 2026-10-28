“หมอของขวัญ” คาใจถาม “บุ๋ม ปนัดดา” หลังแจงสื่อปม เงินในตู้เซฟ-บัญชีมูลนิธิฯ
“หมอของขวัญ” ยังคาใจถาม “บุ๋ม ปนัดดา” หลังแจงสื่อปม เงินในตู้เซฟ-บัญชีมูลนิธิฯ ยันให้กำลังใจเต็มที่แต่ขอความชัดเจน
จากกรณีที่ “บุ๋ม-ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” นักแสดง พิธีกร และประธานมูลนิธิองค์กรทำดี ตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงปัญหาความขัดแย้งกับอดีตสามี ทั้งเรื่องที่ดิน ปัญหาส่วนตัว รวมถึงประเด็นเงินบริจาคของมูลนิธิฯ ซึ่งเจ้าตัวยืนยันชัดเจนว่าได้แยกบัญชีเงินส่วนตัวและเงินของมูลนิธิฯ ออกจากกันอย่างชัดเจนนั้น
“หมอของขวัญ” หรือ พญ.ของขวัญ ฟูจิตนิรันดร์ ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ KKC Clinic โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก โดยแสดงความเห็นใจต่อเรื่องราวครอบครัวที่เกิดขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับประเด็นเรื่องเงินที่ บุ๋ม ปนัดดา ได้ชี้แจงไปก่อนหน้านี้ว่า
“เห็นใจมากเรื่องความเฬวฬะยำในบ้าน แต่ติดใจ 2 คำถาม 1.เงินขวัญถุง 7 ล้านทำไมไม่เอาเข้าธนาคาร 2. บช.ส่วนตัวรับเงินบริจาคช่วงแรกเข้าใจได้ แต่พอตั้งมูลนิธิเสดหลายปีแล้วเนี่ย มันไม่ได้!”
นอกจากนี้ หมอของขวัญ ยังระบุเพิ่มเติมว่า “มันจะต้องมีคอนดิชั่นไหนที่เก็บเงินสดไว้ในบ้าน 7 ล้าน ลองยกตัวอย่างมาหน่อย?” , “มั่นใจในตัวพี่บุ๋มอยู่แล้วว่าใส สะอาด แต่ไม่เข้าใจว่ามี 2 บัญชีให้ถูกครหาทำไม”
“เรื่องบัญชีบริจาคที่ชี้แจงว่าโพสต์เก่าๆ เงินมันยังไหลเข้า เอาจริงๆ นะ มูลนิธิตั้งเสดตั้งแต่ 65 ถ้าจะเปลี่ยนบัญชีจริงๆ ทำไมจะทำไม่ได้ เงินบริจาคเข้าบช. ส่วนตัว ถึงแม้ว่าโปร่งใสตรวจสอบได้ แล้วจะทำไว้ให้มีช่องโหว่ทำไม งง?” , “เรื่องกำลังใจให้พี่บุ๋มมันชัวร์อยู่แล้ว และพร้อมเป็นหัวหน้าทัวร์บุกหลัวชั่วกับเมียน้อยอกตัญญูให้ 100% แต่ 2 ข้อนี้ สงสัยจริงๆ” , “แล้วเก็บเงินสดในบ้าน 7 ล้านกับปั๋วที่มีประวัติเลี้ยงลูกแม่บ้านอายุ 17 เนี่ยนะ?”
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