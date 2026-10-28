ย้อนเส้นทางรัก บุ๋ม ปนัดดา-ก๊อต อธิป จากบทสัมภาษณ์ สู่คู่ชีวิต สรุปจบลงด้วยการ “หย่า”

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 09:57 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 09:58 น.
ย้อนเส้นทางรัก บุ๋ม ปนัดดา-ก๊อต อธิป จากบทสัมภาษณ์ สู่คู่ชีวิต และบทสรุปจบลงด้วยการ "หย่า"

ย้อนเส้นทางรัก บุ๋ม ปนัดดา-ก๊อต อธิป จากการเจอกันผ่านสัมภาษณ์นักกีฬา สู่คู่ชีวิต และบทสรุปจบลงด้วยการ “หย่า”

หลายคนคงอยากจะทราบว่าจุดเริ่มต้นที่ทำให้ บุ๋ม ปนัดดา และ ก๊อต อธิป มาเจอกันก่อนพัฒนากลายเป็นความรักนั้นเริ่มมาจากตรงไหน ก่อนอื่นต้องย้อนกลับไปหลายปีก่อนหน้านี้ บุ๋มเคยพบกับก๊อตมาแล้วครั้งหนึ่ง ในช่วงที่เธอทำหน้าที่พิธีกรสัมภาษณ์เขาในฐานะนักกีฬา แต่ก็เป็นการพบกันเพราะหน้าที่การทำงาน ไม่ได้มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวแต่อย่างใด และในขณะนั้นเอง บุ๋ม ปนัดดา ก็มีคนที่คบหาด้วยอยู่แล้ว

กระทั่งเวลาผ่านไป บุ๋ม-ก๊อต มีโอกาสได้วนเวียนกลับมาเจอกันอีกครั้ง เมื่อเพื่อนของก๊อตช่วยเป็นพ่อสื่อ ติดต่อบุ๋มเพื่อบอกว่าก๊อตชื่นชอบเธอมานานแล้ว จากที่เริ่มแค่ทำความรู้จัก จนเริ่มค่อย ๆ เปิดโอกาสให้กันและกันได้พูดคุยเรียนรู้ตัวตนของแต่ละคนมากขึ้น และพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจัง

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ย้อนเส้นทางรัฟก บุ๋ม ปนัดดา-ก๊อต อธิป จากบทสัมภาษณ์ สู่คู่ชีวิต และบทสรุปจบลงด้วยการ หย่า-3
ภาพจาก : IG boompanadda

บุ๋ม ปนัดดา เคยเล่าว่า “ในช่วงที่เริ่มพูดคุยกับก๊อต น้องอันดามัน ลูกสาวของเธออยากเรียนยิงปืน จึงเป็นโอกาสให้ก๊อตซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านกีฬายิงปืนเข้ามาช่วยสอนให้ แถมฝ่ายชายยังทุ่มสุดตัว เดินทางมาจากภูเก็ตเพื่อมาสอนให้ถึงที่”

ด้วยเหตุนี้เองทำให้ก๊อตและบุ๋มเริ่มมีโอกาสพูดคุยกันมากขึ้น เริ่มใกล้ชิดสนิทสนม จากคนที่แค่รู้จักกันตอนทำงาน กลลายเป็นคนสำคัญในชีวิตของกันและกัน

ในเดือนมกราคม 2564 บุ๋ม ปนัดดา ตัดสินใจเปิดเผยกับกองทัพสื่อมวลชนว่า ก๊อต อธิป คือคนพิเศษที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่ หลังจากนั้นความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่ก็ชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ ฝ่ายชายแสดงออกให้เห็นถึงความรักความใส่ใจที่มีให้ต่อดาราและพิธีกรสาวเป็นอย่างมาก และอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนทั้งประเทศต้องอิจฉา คือช่วงวันวาเลนไทน์ในปีเดียวกัน มีรายงานว่าก๊อตมอบที่ดินขนาดประมาณ 1 ไร่เศษให้บุ๋มเป็นของขวัญแทนดอกไม้สะท้อนถึงการวางแผนอนาคตและความจริงจังในความสัมพันธ์

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ย้อนเส้นทางรัก บุ๋ม ปนัดดา-ก๊อต อธิป จากบทสัมภาษณ์ สู่คู่ชีวิต และบทสรุปจบลงด้วยการ หย่า-2
ภาพจาก : IG boompanadda

ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2565 บุ๋ม ประกาศว่า เธอและก๊อตได้เข้าพิธีแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจัดงานขึ้นมาแบบส่วนตัวเรียบง่าย แค่คนภายในครอบครัวเท่านั้น บุ๋ม เผยว่า การตัดสินใจแต่งงานส่วนหนึ่งมาจากความต้องการทำให้ถูกต้องตามประเพณี และคำนึงถึงความรู้สึกของผู้ใหญ่ รวมถึงลูก ๆ ของทั้งสองฝ่าย ซึ่งในเวลานั้น บุ๋ม ปนัดดา มีลูกสาวอยู่แล้ว 1 คน คือ น้องอันดามัน ส่วนก๊อตก็มีลูกติดมาเช่นกันเป็นลูกสาว 3 คน

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หลังจากทั้งคู่ตกลงร่วมหอลงโลงกันแล้วก็กลายเป็นครอบครัวใหญ่ที่มีลูกสาวถึง 4 คน แต่หลังประกาศแต่งงานได้ไม่นาน บุ๋ม ก็แจ้งข่าวดีอีกครั้งว่าเธอกำลังตั้งท้องลูกชาย และมีกำหนดคลอดในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

ต่อมาในปี 2567 บุ๋ม ปนัดดา ประกาศข่าวดีรอบที่ 3 ว่าเธอกำลังตั้งครรภ์ลูกชายคนที่ 2 และมีกำหนดคลอดวันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 จากนั้นเราก็ได้เห็นภาพความอบอุ่นของครอบครัวใหญ่ครอบครัวนี้มาตลอด

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ย้อนเส้นทางรัก บุ๋ม ปนัดดา-ก๊อต อธิป จากบทสัมภาษณ์ สู่คู่ชีวิต และบทสรุปจบลงด้วยการ หย่า
ภาพจาก : IG boompanadda

จนกระทั่ง 27 ต.ค. 69 บุ๋ม ปนัดดา แถลงข่าวทั้งน้ำตาว่า ตนจับได้ว่าสามีมีมือที่ 3 และยังขอเลี้ยงดูลูกสาวของพี่เลี้ยงลูกชายด้วย เธอจึงประกาศขอหย่าออกสื่อแบบไม่อ้อมค้อม ทั้งยังนัดวันเวลาสถานที่ให้เสร็จสรรพ คือ วันที่ 28 ตุลาคม 2569 เวลา 09.00 น. ที่สำนักงานเขตบางพลัด แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ไปหย่า เนื่องจากบุ๋มไม่สามารถติดต่อฝ่ายชายได้ รวมถึงทางก๊อต อธิป เอง ก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกลับมาด้วย

บุ๋ม ปนัดดา ประกาศหย่า ก๊อต อธิป กลางวงสื่อ ช้ำอดีตสามีแอบแซ่บรุ่นน้องคนสนิท

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 09:57 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 09:58 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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