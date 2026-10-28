เพจขยี้นางงามเชียร์ แบมบี้ สิรินโสพิศ กลับมาประกวด ชื่นชม ใช้ธรรมะดำเนินชีวิต

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 09:41 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 10:05 น.
เพจขยี้นางงามเชียร์ แบมบี้ สิรินโสพิศ กลับมาประกวด หลังเผยแนวคิดใช้ธรรมะดำเนินชีวิต

แบมบี้ สิรินโสพิศ ปัจฉิมสวัสดิ์ หรือ แบมบี้ เดอะสตาร์ 9 เจ้าของตำแหน่ง Miss Universe Ranong 2025 ได้รับเสียงเชียร์จากเฟซบุ๊ก เพจ ขยี้นางงาม อยากเห็นเจ้าตัวกลับมาประกวดอีกครั้ง หลังนำคลิปสัมภาษณ์ในช่วงประกวดนางงามมาเผยแพร่ โดยแบมบี้เล่าถึงความชื่นชอบธรรมะ ซึ่งช่วยให้เธอเข้าใจตัวเอง เข้าใจผู้อื่น และยอมรับความเปลี่ยนแปลงในชีวิต

ภายในคลิป แบมบี้อธิบายว่า การศึกษาธรรมะทำให้เธอใช้ชีวิตง่ายขึ้น เพราะได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองและเข้าใจสิ่งต่าง ๆ รอบตัว โดยกล่าวว่า

“แบมบี้ชื่นชอบในธรรมะ เพราะว่าธรรมะทำให้แบมบี้ได้อยู่กับตัวเอง ได้ใช้ชีวิตง่ายขึ้น ได้เข้าใจผู้คน รวมถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาในโลกใบนี้ค่ะ”

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แบมบี้ชื่นชอบในธรรมะ เพราะว่าธรรมะทำให้แบมบี้ได้อยู่กับตัวเอง
ขยี้นางงาม

เพจขยี้นางงามโพสต์คลิปพร้อมข้อความชื่นชมว่า “นางงามที่สวยครบ จบ แถมจิตใจดีงามขนาดนี้ จะหาได้จากที่ไหน” พร้อมแสดงความต้องการให้แบมบี้กลับเข้าสู่การประกวดนางงามอีกครั้ง

นอกจากความสนใจเรื่องธรรมะ แบมบี้ยังชื่นชอบการออกกำลังกาย ทั้งการเข้าฟิตเนสและวิ่งเทรลบนเส้นทางธรรมชาติ โดยแบ่งปันกิจกรรมเหล่านี้ผ่านโซเชียลมีเดียอยู่เสมอ

แบมบี้ ชอบออกกำลังกาย
IG/bambinie_

สำหรับประวัติของแบมบี้ ปัจจุบันอายุ 34 ปี เป็นลูกสาวคนเล็กของ เอ๋ สาวิณี ปะการะนัง อดีตนางสาวไทยประจำปี 2527 และสำเร็จการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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เธอเริ่มเป็นที่รู้จักจากการแข่งขันร้องเพลงรายการ The Star ค้นฟ้าคว้าดาว ปี 9 เมื่อปี 2556 โดยผ่านเข้ารอบ 3 คนสุดท้าย ก่อนมีผลงานเพลง การแสดง และงานถ่ายแบบตามมา

ต่อมาในปี 2568 แบมบี้เข้าสู่เวทีประกวดนางงามและคว้าตำแหน่ง Miss Universe Ranong 2025 ตามรอยแม่ที่เคยได้รับตำแหน่งนางสาวไทย

แม้เพจขยี้นางงามจะอยากเห็นแบมบี้กลับมาประกวดอีกครั้ง แต่ขณะนี้ยังไม่มีการประกาศจากเจ้าตัวว่าจะเข้าร่วมเวทีนางงามรายการใดในอนาคต

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 09:41 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 10:05 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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