สุดยื้อ! คาเฟ่ดัง ประกาศปิดกิจการถาวร ลูกค้าใจหาย อยู่คู่สุขสวัสดิ์ นาน 8 ปี
สุดยื้อ! คาเฟ่ดัง ประกาศปิดกิจการถาวร ลูกค้าใจหาย อยู่คู่ ถ.สุขสวัสดิ์ 64 นานถึง 8 ปี แห่คอมเมนต์อวยพร-ส่งกำลังใจ
ปิดตัวลงไปอีกหนึ่งธุรกิจแล้ว สำหรับคาเฟ่ดังย่าน ถ.สุขสวัสดิ์ 64 อย่าง Anida Homemade Café ที่ล่าสุดได้มีการโพสต์ประกาศปิดกิจการถาวร เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2569 ที่ผ่านมา หลังเปิดให้บริการมานานถึง 8 ปีเต็ม ท่ามกลางคอมเมนต์ของลูกค้าขาประจำที่เข้ามาร่วมส่งกำลังใจเจ้าของร้าน พร้อมเอาใจช่วยกับบทบาทและเส้นทางเดินใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
“25•10•2026 ทุกการเดินทางย่อมมีวันสิ้นสุด ร้าน Anida Homemade Café ขอประกาศปิดร้านถาวรตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ขอขอบคุณทุก ๆ รอยยิ้ม มิตรภาพดี ๆ และการสนับสนุนจากลูกค้าทุกท่านตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา พวกเราตั้งใจและดีใจที่ได้ทำอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม เพื่อบริการลูกค้าทุกท่านเสมอมา ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งจากใจ 26•12•2018 – 25•10•2026”
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อ้างอิงจาก : FB Anida Homemade Café