สุดยื้อ! คาเฟ่ดัง ประกาศปิดกิจการถาวร ลูกค้าใจหาย อยู่คู่สุขสวัสดิ์ นาน 8 ปี

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 09:19 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 09:19 น.
สุดยื้อ! คาเฟ่ดัง "Anida Homemade Café" ประกาศปิดกิจการถาวร ลูกค้าใจหาย อยู่คู่สุขสวัสดิ์64 นาน 8 ปี

สุดยื้อ! คาเฟ่ดัง ประกาศปิดกิจการถาวร ลูกค้าใจหาย อยู่คู่ ถ.สุขสวัสดิ์ 64 นานถึง 8 ปี แห่คอมเมนต์อวยพร-ส่งกำลังใจ

ปิดตัวลงไปอีกหนึ่งธุรกิจแล้ว สำหรับคาเฟ่ดังย่าน ถ.สุขสวัสดิ์ 64 อย่าง Anida Homemade Café ที่ล่าสุดได้มีการโพสต์ประกาศปิดกิจการถาวร เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2569 ที่ผ่านมา หลังเปิดให้บริการมานานถึง 8 ปีเต็ม ท่ามกลางคอมเมนต์ของลูกค้าขาประจำที่เข้ามาร่วมส่งกำลังใจเจ้าของร้าน พร้อมเอาใจช่วยกับบทบาทและเส้นทางเดินใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

“25•10•2026 ทุกการเดินทางย่อมมีวันสิ้นสุด ร้าน Anida Homemade Café ขอประกาศปิดร้านถาวรตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ขอขอบคุณทุก ๆ รอยยิ้ม มิตรภาพดี ๆ และการสนับสนุนจากลูกค้าทุกท่านตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา พวกเราตั้งใจและดีใจที่ได้ทำอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม เพื่อบริการลูกค้าทุกท่านเสมอมา ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งจากใจ 26•12•2018 – 25•10•2026”

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สุดยื้อ! คาเฟ่ดัง ประกาศปิดกิจการถาวร ลูกค้าใจหาย อยู่คู่สุขสวัสดิ์ นาน 8 ปี-2 สุดยื้อ! คาเฟ่ดัง ประกาศปิดกิจการถาวร ลูกค้าใจหาย อยู่คู่สุขสวัสดิ์ นาน 8 ปี-1

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อ้างอิงจาก : FB Anida Homemade Café

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 09:19 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 09:19 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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