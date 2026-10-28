ครม. ไฟเขียว รับเงินให้เปล่าจากจีน 3.75 แสนดอลลาร์ ลุยรีไซเคิลแบตเตอรี่ EV

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 09:02 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 09:02 น.
ครม. ไฟเขียว รับเงินให้เปล่าจากจีน 3.75 แสนดอลลาร์ ลุยรีไซเคิลแบตเตอรี่ EV

ครม. ไฟเขียวรับเงินให้เปล่าจากจีนกว่า 3.75 แสนดอลลาร์ ผ่านกองทุนแม่โขง–ล้านช้าง ส่ง สศอ. และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอลุย 2 บิ๊กโปรเจกต์ รีไซเคิลขยะไฮเทค ดันโรงงานไทยมุ่งสู่ Net Zero

รัฐบาลไทยเดินหน้าผนึกกำลังสาธารณรัฐประชาชนจีน ยกระดับขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียวอย่างเป็นรูปธรรม ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง–ล้านช้าง ประจำปี ค.ศ.2025 โดยมอบหมายให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมหรือผู้แทนลงนามร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย เพื่อรับเงินสนับสนุนเต็มจำนวน 375,900 ดอลลาร์สหรัฐ นำมาขับเคลื่อน 2 โครงการสำคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคคาร์บอนต่ำโดยไม่มีภาระผูกพันงบประมาณแผ่นดินเพิ่มเติม

โครงการแรก มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ดำเนินการ ภายใต้ชื่อโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมรีไซเคิลเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนและอุตสาหกรรมสีเขียวในกลุ่มประเทศแม่โขง-ล้านช้างและจีน มีกรอบระยะเวลาทำงาน 18 เดือน ด้วยวงเงิน 132,900 ดอลลาร์สหรัฐ หรือไม่เกิน 983,500 หยวน เน้นการวางระบบสำรวจ สร้างองค์ความรู้ พัฒนากรอบนโยบายในการจัดการและรีไซเคิลของเสียยุคใหม่อย่างแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า แผงโซลาร์เซลล์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อดึงทรัพยากรมีค่ากลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้อย่างคุ้มค่า ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นทาง

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โครงการที่สอง มอบหมายให้สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ รับผิดชอบโครงการเส้นทางสู่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ เสริมศักยภาพอุตสาหกรรม CLMVT เพื่ออนาคตคาร์บอนต่ำ ระยะเวลาดำเนินงาน 18 เดือน วงเงิน 243,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือไม่เกิน 1,798,200 หยวน พุ่งเป้าส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย เข้าถึงองค์ความรู้ เทคโนโลยี เครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงกระบวนการผลิต ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero Emissions พร้อมรับมือกับกติกาสิ่งแวดล้อมและกำแพงภาษีคาร์บอนในเวทีการค้าระดับโลก

สำหรับขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ ฝ่ายจีนจะโอนเงินสนับสนุนทั้งหมดให้ไทยภายใน 20 วันทำการหลังจากลงนามความตกลง จากนั้นไทยจะแจ้งยืนยันกลับภายใน 10 วันทำการ โดยมีระบบติดตามประเมินผลอย่างเข้มงวดตลอดโครงการ

ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่สอดรับกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ช่วยเตรียมความพร้อมให้ภาคธุรกิจรับมือกับคลื่นขยะเทคโนโลยีสะอาดที่กำลังขยายตัว ทั้งยังเปิดโอกาสให้ไทยได้แลกเปลี่ยนนวัตกรรมกับจีน เพิ่มความสามารถในการแข่งขันระยะยาวท่ามกลางกระแสการค้าโลกที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรก

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 09:02 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 09:02 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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