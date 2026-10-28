ลูกสาว “บุ๋ม ปนัดดา” ร่ายยาวป้องแม่ แฉวีรกรรมพ่อเลี้ยง ทวงเงินล้านในเซฟคืน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 09:37 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 09:37 น.
ลูกสาว "บุ๋ม ปนัดดา" ร่ายยาวป้องแม่ แฉวีรกรรมพ่อเลี้ยง ทวงเงินล้านในเซฟคืน

“น้องอันดามัน” ลูกสาว “บุ๋ม ปนัดดา” ร่ายยาวปกป้องแม่ แฉวีรกรรมพ่อเลี้ยง ชี้แจงทุกประเด็น พร้อมทวงเงินล้านในตู้เซฟคืน

จากกรณีที่ “บุ๋ม-ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” นักแสดง พิธีกร และประธานมูลนิธิองค์กรทำดี ตั้งโต๊ะแถลงข่าวทั้งน้ำตา ประกาศยุติความสัมพันธ์และขอหย่าขาดกับสามี “ก๊อต-อธิป อนันทวรรณ” กลางวงสื่อ พร้อมเปิดใจหมดเปลือกทั้งปัญหาเรื่องที่ดินและเรื่องส่วนตัวที่สร้างความเสียใจอย่างหนัก

ต่อมา “น้องอันดามัน” ลูกสาวของ บุ๋ม ปนัดดา ได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยโพสต์ข้อความผ่านสตอรี่อินตาแกรม โดยระบุว่า “อย่างแรกนะคะหนูไม่ได้เรียนแพทย์แล้วนะคะ ปัจจุบันกำลังเรียนอยู่ที่ ม.กรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์ ค่ะ

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ข้อสองพ่อแท้ๆ ของหนู เราพูดคุยกันปกติดี มีติดต่อกันตลอดๆ โอเคกันดีค่ะ ตอนรถชนเขาก็เป็นห่วงหนูมากๆ ค่ะ และก็พ่อกับแม่ไม่ได้เลิกกันเพราะมีบ้านสองนะคะ เห็นใครคอมเมนท์ในเชิงนั้น ขอแคปไว้นะคะ

ข้อที่สามแม่หนูเป็นคนที่รักใคร รักมากค่ะ เชื่อใจมาก และให้พูดตรงๆ “เขา” คนนั้นมีแนวคิดชายเป็นใหญ่ ที่แอบเอนเอียงไปทาง misogyny แม่ โดนพวกเขา gaslighting และเปลี่ยนไปเยอะตั้งแต่คบกัน ด้วยความที่หนูค่อนข้างไม่ชอบในทัศนคติและความคิดของเขา เลยไม่ค่อยได้พวกคุยกันค่ะ บ้านก็แยกกันอยู่ หนูไม่ได้อยู่กับคุณแม่ด้วยค่ะ

ทำให้เรื่องลูกพี่เลี้ยงอายุ 17-18 ส่วนตัวหนูเพิ่งมารู้เรื่องเดือนที่แล้วค่ะและรู้แค่ว่าตัวแม่หรือพี่เลี้ยง มีพฤติกรรมพูดถึงเรื่องนี้ในเชิงอวดอ้าง proud to present ว่าลูกตัวเองไปแบบนั้นแบบนี้กับเขากับคนรอบตัวแม่ และไม่ทันได้ทำอะไร เขาก็ส่งตัวลูกพี่เลี้ยงกลับลาวแล้วค่ะ

น้องอันดามัน ลูกสาวบุ๋ม ปนัดดา โพสต์ข้อความแฉเดือดผ่านอินสตาแกรมสตอรี่
IG/ @seaandaw_ave

ที่อยากจะพูดก็คือ เขาคนนั้นช่วยดูแลลูกสาวตัวเองหน่อยได้ไหมคะ คุณอาจจะชื่นชอบในความเป็นชายหรือลูกชายมาก แต่คุณยังมีลูกสาวแท้ๆ ของคุณที่อายุแค่ 14 ปี ที่ยังพยายามกดตัดบัตรแม่หนูอยู่ (แม่กดอายัดบัตรแล้ว) น้องอายุแค่นี้ แต่มาบอกว่าเขาสามารถดูแลตัวเองคนเดียวได้เพราะโตแล้ว แล้วจะทิ้งมาให้อยู่กับแม่เลี้ยงหรือแม่ของหนู พูดตรงๆ มันไม่ใช่เรื่องค่ะ

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และก็คุณต้องพิจารณาว่าใครจะเป็นคนที่จ่ายค่าเทอมให้เขาต่อด้วยนะคะ เพราะหนูคงจะไม่ให้แม่จ่ายให้เขาแล้ว และการศึกษายังเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเด็กค่ะ ถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าให้น้องชายหนูเข้าเรียนตอน 7 ขวบเลยก็ตาม (โดยที่ไม่ได้รับการเตรียมอนุบาลก่อนด้วยค่ะ)

ยังมีรายละเอียดของเรื่องนี้ อีกหลายเรื่อง หลายผู้เกี่ยวข้องหลายกรณี หลายวาระค่ะ แต่ยืนยันได้ว่ามูลนิธิองค์กรทำดีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ โปร่งใสและสามารถมาตรวจสอบได้เสมอค่ะ

IG/ @seaandaw_ave

และก็ อยู่ๆ ที่มาหยิบเงินหลักล้านในตู้เซฟของหนูไป เอาเงินมาคืนด้วยก็ดีนะคะ ถ้าให้เด็กอายุ 20 มาตามทวงผู้ใหญ่อายุเกือบ 60 คงจะน่าอายมากๆ เลยใช่ไหมล่ะคะ อ้อ เอาที่ชอบหักเงินทอนปลูกบ้านไปก็ได้ค่ะ ก็น่าจะมาแทนกันได้อยู่นะคะ”

IG/ @seaandaw_ave

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 09:37 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 09:37 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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