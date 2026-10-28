ท่านอ่อง ผ่าตัดสมองเสร็จแล้ว นำเนื้องอกออก 2 ก้อน ล่าสุดรู้สึกตัว พูดคุยได้

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 09:09 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 09:17 น.
ท่านอ่อง ผ่าตัดสมองเสร็จแล้ว นำเนื้องอกออก 2 ก้อน ล่าสุดรู้สึกตัว พูดคุยได้

ท่านอ่อง นพ.จักรีวัชร วิวัชรวงศ์ เข้ารับการผ่าตัดสมองที่ประเทศมาเลเซียเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2569 โดยแพทย์สามารถนำเนื้องอกในสมองออกได้ 2 ก้อน การผ่าตัดเป็นไปในทิศทางที่ดี ล่าสุดรู้สึกตัวและสามารถตอบสนอง พูดคุยได้เล็กน้อย แต่ยังต้องพักฟื้นอยู่ในห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU) ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของทีมแพทย์

เมื่อช่วงค่ำวันที่ 27 ตุลาคม ณุช แฟนสาวของท่านอ่อง ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลบัญชีเฟซบุ๊ก Chakriwat Vivacharawongse ระหว่างที่ท่านอ่องพักฟื้น เป็นผู้แจ้งผลการผ่าตัดให้ผู้ติดตามทราบ

ณุชระบุว่า “ขณะนี้คุณหมออ่อง ออกจากห้องผ่าตัดแล้วนะคะ การผ่าตัดเป็นไปในทิศทางที่ดี แพทย์ได้ผ่าตัดนำเนื้องอกในสมองออก 2 ก้อน เป็นที่เรียบร้อย

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คุณหมออ่องรู้สึกตัวและสามารถตอบสนองพูดคุยได้เล็กน้อยค่ะ เบื้องต้นยังคงต้องพักฟื้นและอยู่ในการดูแลอย่างใกล้ชิดของทีมแพทย์ในห้อง ICU ค่ะ

ขอขอบพระคุณทุกความห่วงใยและกำลังใจค่ะ”

โพสต์ยังมีข้อความภาษาอังกฤษแจ้งผลการผ่าตัดในทิศทางเดียวกัน พร้อมระบุว่าจะติดตามความคืบหน้าของการฟื้นตัวและแจ้งให้ผู้ติดตามทราบอย่างต่อเนื่อง

ท่านอ่อง นพ.จักรีวัชร วิวัชรวงศ์ เข้ารับการผ่าตัดสมองที่ประเทศมาเลเซียเรียบร้อยแล้ว

ก่อนเข้ารับการผ่าตัด ท่านอ่องเผชิญปัญหาสุขภาพจากโรค Neurofibromatosis Type 2 (NF2) ซึ่งเป็นโรคทางพันธุกรรมที่ทำให้เกิดเนื้องอกในระบบประสาท โดยเจ้าตัวเคยเปิดเผยว่าต้องเข้ารับการรักษาตั้งแต่วัยเด็ก และผ่านการผ่าตัดตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมาแล้วมากกว่า 10 ครั้ง รวมถึงการฉายรังสีและการรักษาเนื้องอกด้วยวิธีอื่น

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2569 ท่านอ่องโพสต์แจ้งว่า สุขภาพทรุดลงมาก และแพทย์หลายคนเห็นว่าจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดสมองอย่างเร่งด่วน ก่อนอัปเดตเมื่อวันที่ 28 กันยายนว่า เพิ่งออกจากห้อง ICU หลังพักรักษาตัว 2 คืน เนื่องจากมีอาการสมองบวม ความดันโลหิตสูงผิดปกติ อ่อนเพลีย พูดไม่ออก และรับประทานอาหารไม่ได้

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ต่อมาวันที่ 12 ตุลาคม ท่านอ่องแจ้งว่าได้นัดหมายวันผ่าตัดเปิดสมองเพื่อนำเนื้องอกออกแล้ว หลังปรึกษาทีมศัลยแพทย์ที่ประเทศมาเลเซียหลายครั้ง และตัดสินใจไว้วางใจให้ทีมแพทย์ดูแลการผ่าตัด โดยยอมรับว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดช่วงหนึ่งในชีวิต

วันที่ 25 ตุลาคม ท่านอ่องโพสต์ภาพขณะถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่เคารพนับถือ ก่อนเข้ารับการผ่าตัด พร้อมเล่าว่าได้รับพรให้มีสุขภาพแข็งแรง และขอให้การผ่าตัดผ่านไปอย่างราบรื่น

กระทั่งวันที่ 26 ตุลาคม ก่อนเข้ารับการผ่าตัดหนึ่งวัน ท่านอ่องโพสต์คลิปวิดีโอและข้อความเปิดเผยความรู้สึกว่า ทั้งดีใจและกลัวกับการผ่าตัดสมองครั้งที่ 2 ในชีวิต เพราะมองว่าเป็นวิธีเดียวที่จะช่วยให้อาการดีขึ้นในขณะนั้น

แม้เคยผ่านการผ่าตัดและรักษาเนื้องอกมาหลายครั้ง แต่การเข้ารับการผ่าตัดในต่างประเทศยังทำให้รู้สึกกังวล โดยเฉพาะการอยู่ห่างจากคนรู้จัก อย่างไรก็ตาม หลังพูดคุยกับทีมแพทย์มาเลเซียหลายครั้ง ทำให้เกิดความมั่นใจและตัดสินใจเข้ารับการรักษา

ท่านอ่องยังเปิดเผยว่า การผ่าตัดครั้งนี้อยู่ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ Dr. Regunath พร้อมขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ที่เคยรักษาตนเองทั้งในสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย รวมถึงประชาชนที่ส่งข้อความให้กำลังใจมาโดยตลอด

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ก่อนจบคลิป ท่านอ่องแจ้งด้วยว่า ระหว่างพักฟื้นจะให้ณุช แฟนสาว ช่วยดูแลเฟซบุ๊กและรายงานความคืบหน้าของการรักษาแทน ซึ่งเป็นที่มาของโพสต์อัปเดตผลการผ่าตัดล่าสุด

สำหรับอาการหลังผ่าตัดวันที่ 27 ตุลาคม แม้แพทย์จะนำเนื้องอกออกได้ทั้ง 2 ก้อน และท่านอ่องเริ่มรู้สึกตัวแล้ว แต่ยังต้องติดตามการฟื้นตัวอย่างใกล้ชิดในห้อง ICU โดยยังไม่มีการแจ้งกำหนดย้ายออกจากห้องผู้ป่วยวิกฤตหรือวันออกจากโรงพยาบาล

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 09:09 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 09:17 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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