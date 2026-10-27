เปิดโพสต์ล่าสุด “แบมบี้ เดอะสตาร์” เที่ยวคลองบางหลวง นั่งเรือรับลม ชมวิถีริมน้ำ
แบมบี้ สิรินโสพิศ แชร์ทริปเที่ยวคลองบางหลวงในชุดเดรสชมพูหวาน เดินชมร้านงานศิลปะ ก่อนนั่งเรือสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติและชุมชนริมคลอง
วันสบาย ๆ ของ แบมบี้ เดอะสตาร์ หรือ สิรินโสพิศ ปัจฉิมสวัสดิ์ รอบนี้ขอเปลี่ยนบรรยากาศมาเที่ยว คลองบางหลวง เดินเล่นชมชุมชน ก่อนลงเรือนั่งรับลม พร้อมเก็บภาพรอยยิ้มท่ามกลางบ้านเรือนริมน้ำและต้นไม้สองฝั่งคลองมาฝากผู้ติดตาม
โพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไว้เมื่อ 21 ตุลาคม 2569 รวมบรรยายกาศทริปสบายๆ ตั้งแต่เดินชมร้านริมคลอง ถ่ายภาพบนสะพาน ไปจนถึงนั่งเรือชมวิวแบบเพลิน ๆ ใครชอบเที่ยวช้า ๆ มีเวลาแวะดูนั่นดูนี่ น่าจะถูกใจบรรยากาศในคลิปนี้
แบมบี้มาในชุดเดรสสายเดี่ยวสีชมพูอ่อน กระโปรงยาวพลิ้ว รวบผมครึ่งศีรษะ ถือกระเป๋าสีขาวใบเล็ก ได้ลุคหวานที่เข้ากับวันฟ้าใส ระหว่างเดินเล่นเธอยังแวะชมหน้าร้านไม้ที่มีทั้งโปสการ์ด ภาพวาด และของตกแต่งแขวนเรียงราย ก่อนเก็บภาพบนสะพานซึ่งประดับด้วยแผ่นไม้รูปหัวใจหลากสี
อีกช่วงของคลิปเป็นภาพเจ้าตัวนั่งอยู่บนเรือไม้ ยิ้มมองวิวข้างทาง มีบ้านเรือนริมน้ำ เรือหางยาว และแนวต้นไม้เป็นฉากหลัง แสงแดดที่ส่องลงมากับผิวน้ำระยิบระยับช่วยเติมบรรยากาศให้ทริปนี้ดูสดใสตั้งแต่ต้นจนจบ
วิวเด็ดที่พลาดไม่ได้ แบมบี้ยืนถ่ายรูปมี พระพุทธรูปองค์ใหญ่สีทองของวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ อยู่ด้านหลัง เป็นอีกมุมเด่นของการเที่ยวชมย่านริมคลองฝั่งธนบุรี
สำหรับคลองบางหลวง เป็นชุมชนเก่าแก่ริมคลองบางกอกใหญ่ มีเสน่ห์จากอาคารไม้ ร้านค้า และงานศิลปะ โดยมีบ้านศิลปินเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เปิดให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสงานสร้างสรรค์ควบคู่กับบรรยากาศวิถีชีวิตริมน้ำ จึงมีทั้งมุมให้เดินชมและนั่งพักดูเรือแล่นผ่าน
ทริปนี้ของแบมบี้จึงมีทั้งลุคหวาน วิวสวย และรอยยิ้มตลอดทาง ดูแล้วได้อารมณ์วันพักผ่อนที่แค่มีแดดอ่อน ๆ ลมเย็น ๆ กับวิวริมคลอง