บุ๋ม ช้ำ น้องคนสนิท แอบอัดเสียงทะเลาะ ก๊อต อธิป กล่าวหามีชู้ ขู่ปล่อยหวังให้เสียชื่อ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 27 ต.ค. 2569 18:18 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2569 18:18 น.
บุ๋ม ช้ำ น้องคนสนิท แอบอัดเสียงทะเลาะ ก๊อต อธิป กล่าวหามีชู้ ขู่ปล่อยหวังให้เสียชื่อ

บุ๋ม ปนัดดา เปิดใจทั้งน้ำตา น้องคนสนิท แอบอัดเสียงทะเลาะ ก๊อต อธิป ยาวเป็นชั่วโมง ‘กล่าวหามีชู้’ ขู่ปล่อยคลิปหวังให้เสียชื่อ

วันนี้ (27 ต.ค. 69) เมื่อเวลาประมาณ 16.15 น. บุ๋ม ปนัดดา ตั้งโต๊ะแถลงข่าวปมดราม่าที่เกิดขึ้นกับทางอดีตสามี ก๊อต อธิป ในเรื่องของที่ดินบุกรุกป่า โดยช่วงหนึ่งของการให้สัมภาษณ์ บุ๋มได้มีการพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ลับ ๆ ระหว่างสามีกับน้องคนสนิท

บุ๋ม ปนัดดา เปิดใจเล่าทั้งน้ำตา หลังรู้เรื่องความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างอดีตสามี ก๊อต อธิป กับ น้องสาวคนสนิท บุ๋มเล่าว่า “ครั้งหนึ่งฝ่ายชายโทรมาหาแบบดูพิรุธ เขาโทรมาด่าเป็นชั่วโมง โดยมีน้องคนนั้นแอบอัดคลิปเสียงเอาไว้ เขากล่าวหาว่าเราเป็นฝ่ายมีชู้ ซึ่งถามว่ามีคนมาจีบไหมก็มี แต่เป็นคนชัดเจน ถ้าใช้เดี๋ยวบอกเอง

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สาเหตุที่เขาจ้องจะเล่นงานเราเรื่องนี้ก็คงเป็นเพราะเห็นว่าเราเป็นคนมีชื่อเสียง เป็นประธานมูลนิธิฯ ก็เลยจ้องจะเล่นงานเรื่องนี้ ถ้าเล่นได้ก็จะทำให้เราเสียชื่อเสียงหนักเลย ฝั่งผู้หญิงหลังจากแอบอัดคลิปแล้ว ยังมีการคุยกับเพื่อนอีกว่า ถ้ามีการพูดถึงจะปล่อยคลิปที่มีอยู่ ซึ่งต้องบอกตรงนี้เลยว่า ‘หนูปล่อยเลยลูก แม่ไม่มีอะไรจะเสียแล้ว อยากทำอะไรทำได้เลย'”

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 27 ต.ค. 2569 18:18 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2569 18:18 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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