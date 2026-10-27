เปิดอายุจริง “แบมบี้ เดอะสตาร์” ปัจจุบัน วันนี้ทำอะไรอยู่?
อายุ แบมบี้ สิรินโสพิศ ลูกสาวอดีตนางสาวไทย ผู้ตามฝันบนเวทีเดอะสตาร์ 9 ตั้งแต่อายุ 20 ปี ก่อนขยับสู่งานคอนเทนต์ คว้ามงกุฎมิสยูนิเวิร์สระนอง
ใครจำ “แบมบี้ เดอะสตาร์” ในภาพสาวน้อยผมยาว หน้าคม ยืนลุ้นผลโหวตอยู่บนเวที อาจต้องนับปีกันใหม่สักนิด เพราะจากวันนั้นถึงวันนี้ผ่านไปถึง 13 ปีแล้ว ปัจจุบัน แบมบี้เรื่องราวให้ติดตามมากกว่าการร้องเพลง ทั้งงานออนไลน์ เวทีนางงาม ไปจนถึงการสวมเครื่องแบบเข้ารับการเรียกกำลังพลสำรอง
ในปี 2569 แบมบี้อายุ 34 ปีแล้ว เจ้าตัวเกิดวันที่ 15 กันยายน 2535 เพิ่งผ่านวันเกิดมาได้ไม่นาน แบมบี้เป็นลูกสาวของ เอ๋ สาวิณี ปะการะนัง นางสาวไทยปี 2527 จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียกว่าบ้านนี้มีทั้งคนถือไมค์และคนถือมงกุฎ ก่อนที่แบมบี้จะได้ลองทำทั้งสองอย่างด้วยตัวเองในเวลาต่อมา
แบมบี้ เข้าวงการเมื่อไร? จุดเริ่มต้นมาจากการเป็นแฟนคลับ “บี้”
เส้นทางที่ทำให้คนทั่วประเทศรู้จักแบมบี้เริ่มขึ้นในปี 2556 เข้าประกวด เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว ปี 9 ขณะอายุ 20 ปี ผ่านการคัดเลือกในฐานะตัวแทนภาคกลาง ก่อนติด 8 คนสุดท้ายและได้รับหมายเลข 5 ประจำการแข่งขัน
เบื้องหลังการตัดสินใจสมัครก็มีรุ่นพี่ร่วมเวทีเป็นแรงบันดาลใจ นั่นคือ บี้ สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว แบมบี้ชื่นชอบการร้องเพลงและอยากเดินตามความฝันบนเวทีเดียวกับศิลปินที่ตัวเองชื่นชม
ความจริงเธอคิดจะสมัครตั้งแต่เดอะสตาร์ 7 แต่ยังรู้สึกว่าตัวเองไม่พร้อม จึงใช้เวลาเรียนร้องเพลงและเต้นเพิ่มเติม กระทั่งมาลงสนามจริงในซีซัน 9 ซึ่งมีเพื่อนร่วมรุ่นอย่าง ตั้ม วราวุธ อ้น กรกฎ และเชอรีน ณัฐจารี
แบมบี้ฝ่าด่านโจทย์เพลงประจำสัปดาห์จนเข้าถึง รอบ 4 คนสุดท้าย ก่อนสิ้นสุดการแข่งขันในเดือนเมษายน 2556 โดยมีอ้น ตั้ม และดี เป็นสามคนที่ได้ไปต่อ แม้ไม่ได้คว้าแชมป์ แต่ชื่อ “แบมบี้ เดอะสตาร์” ก็ติดหูคนดูนับจากนั้น
จากเวทีร้องเพลง สู่งานออนไลน์และมงกุฎนางงาม
หลังจบการแข่งขัน แบมบี้มีโอกาสทำงานเพลง งานแสดง และถ่ายแบบ ก่อนค่อย ๆ ขยับมาทำคอนเทนต์ออนไลน์ แฟน ๆ จึงได้รู้จักเธอในมุมที่ใกล้ตัวขึ้น ผ่านคลิปและภาพการใช้ชีวิตนอกเวที
ต่อมาในปี 2568 แบมบี้ เปิดประสบการณ์อีกด้านด้วยการคว้าตำแหน่ง มิสยูนิเวิร์สระนอง 2025 ตามรอยคุณแม่
ช่วงหลังแบมบี้ทำธุรกิจส่วนตัวควบคู่กับการแบ่งปันไลฟ์สไตล์บนโซเชียล ทั้งท่องเที่ยว ร้านอาหาร และการออกกำลังกาย โดยในปี 2569 เธอยังได้ลองวิ่งเทรล พร้อมเผยคลิปประสบการณ์วิ่งท่ามกลางธรรมชาติให้ผู้ติดตามได้ชม ผ่านบัญชีอินสตาแกรม @bambinie_
อีกบทบาทที่หลายคนอาจยังไม่รู้คือ กำลังพลสำรอง โดยแบมบี้เผยภาพสวมเครื่องแบบ พร้อมระบุว่า วันที่ 24 มิถุนายน 2569 ได้เข้ารับการเรียกกำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหารประจำปี 2569 ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อเข้ารับการตรวจสอบความพร้อม
จากสาววัย 20 ที่เริ่มต้นด้วยความฝันอยากเป็นนักร้อง วันนี้แบมบี้ในวัย 34 ปีจึงมีหลายบทบาทให้ติดตาม ใครจำเธอได้แค่สาวน้อยหมายเลข 5 ลองแวะไปดูโซเชียลของเจ้าตัว อาจได้รู้จัก “แบมบี้ เดอะสตาร์” อีกหลายมุมที่ไม่เคยเห็นบนเวทีประกวด