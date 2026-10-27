บุ๋ม ปนัดดา เปิดชัดๆ สัญญาซื้อขาย 2.5 ล้าน ปมที่ดิน 100 ไร่ สามี ก๊อต อธิป

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ต.ค. 2569 16:36 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2569 17:41 น.
บุ๋ม ปนัดดา เปิดชัดๆ สัญญาซื้อขาย 2.5 ล้าน ปมที่ดิน 100 ไร่ สามี ก๊อต อธิป

บุ๋ม ปนัดดา ชี้แจงเรื่องที่ดินนครนายก ของสามี ก๊อต อธิป ยืนยันไม่เคยลงพื้นที่ เพิ่งรู้รายละเอียดหลังเป็นข่าว เพราะแยกกันอยู่นานแล้ว

บุ๋มเปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้สามีไม่เคยเล่าเรื่องที่ดินให้ฟัง เมื่อถูกถามถึงการเข้าไปใช้พื้นที่ เจ้าตัวตอบว่า “ไม่รู้จริง ๆ บุ๋มไม่เคยไปพื้นที่นั่น คนอื่นได้ไป แต่บุ๋มพูดได้แค่นี้นะ”

ส่วนคำถามที่หลายคนสงสัยว่า ที่ดินดังกล่าวเป็นการเช่าสิทธิ์ตามที่สามีเคยชี้แจง หรือเป็นการซื้อขาย บุ๋มระบุว่าเพิ่งทราบว่าสามีไปซื้อ พร้อมนำ สัญญาซื้อขายลงวันที่ 5 ตุลาคม 2567 มูลค่า 2,500,000 บาท มาแสดงต่อสื่อมวลชน

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บุ๋มอธิบายเรื่องคนไม่รู้ว่า ตนกับสามีต่างคนต่างอยู่ตั้งแต่ ปี 2567 ซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่ทำสัญญา ส่วนเรื่องการได้มาของที่ดินและข้อตกลงต่าง ๆ ยืนยันว่าไม่ได้รับรู้รายละเอียดมาก่อน

สำหรับปมที่ดินผืนนี้ ก่อนหน้านี้เกิดข้อสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน กระทั่งนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชี้แจงเมื่อวันที่ 27 ตุลาคมว่า ผลตรวจสอบพบเป็น ที่ราชพัสดุในความดูแลของมณฑลทหารบกที่ 12 ไม่ใช่ที่ดินในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ โดยขั้นตอนต่อไปเป็นหน้าที่ของกรมธนารักษ์และหน่วยงานที่ขอใช้พื้นที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

ประเด็นที่ยังต้องติดตามจึงเป็นเรื่องสิทธิในการครอบครอง การอนุญาตให้ใช้พื้นที่ และลักษณะการใช้ประโยชน์ ส่วนสัญญาซื้อขายที่บุ๋มนำมาเปิดเผย ต้องตรวจสอบควบคู่กับเอกสารของหน่วยงานรัฐ เพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับที่ดินดังกล่าวบัน

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ต.ค. 2569 16:36 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2569 17:41 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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