บุ๋ม ปนัดดา ยันไม่รู้เรื่องปมที่ดิน ก๊อต อธิป เผยปลายปี 67 สามีขอเงิน 2 ล้าน อ้างทำธุรกิจ
บุ๋ม ปนัดดา ตั้งโต๊ะแถลง ยืนยันไม่รู้เรื่องปมที่ดินรุกป่าของ ก๊อต อธิป ย้อนไทม์ไลน์ละเอียดยิบทั้งเรื่องเงิน และปัญหาครอบครัว
นับว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่คนในสังคมให้ความสนใจเป็นอย่างมาก สำหรับปมที่ดินบุกรุกป่า ของสามี “ก๊อต อธิป” โดยเมื่อเวลา 16.15 น. บุ๋ม ปนัดดา ตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น โดยยืนยันว่า ตนไม่มีส่วนรู้เห็นกับเรื่องที่ดินของสามีแต่อย่างใด
บุ๋ม ปนัดดา เล่าว่า “เรื่องนี้ไม่รู้เลยจริง ๆ ไม่เคยไปที่นั่น และเขาก็ไม่เคยให้ไป ที่ดินที่รู้มีเพียงที่เดียวที่อดีตสามียกให้เป็นชื่อของเธอ ซึ่งอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต ที่ดินผืนนี้เขาซื้อเอาไว้ก่อนที่จะมาคบหากับตน ส่วนเรื่องที่ดินล่าสุดเพิ่งมารู้ว่ามีที่ดินอยู่ตรงนั้น รู้แค่ว่าเขาจะไปทำเทรลลิ่ง แต่ส่วนอื่นไม่เคยเล่าอะไรเลย จนกระทั่งเกิดเป็นประเด็นดราม่าขึ้น ขออ้างอิงตามเอกสาร ระบุว่า ซื้อขาย 5 ตุลาคม 2567 ด้วยเงินจำนวน 2.5 ล้านบาท เอกสารฉบับนี้เพิ่งเห็นตอนที่ไปรื้อตู้เซฟของเขา”
บุ๋ม ปนัดดา เล่าเพิ่มเติมว่า “ในช่วงปี 67 หลายคนคงจำได้ว่าตนกำลังตั้งท้อง ในส่วนงานของมูลนิธิต้องชี้แจงว่าการทำงานในบางทีต้องใช้เงินตัวเอง มูลนิธิเพิ่งมีรายได้เข้ามาจริง ๆ ในช่วงปลายปี 67 แต่ก่อนหน้านั้นประมาณเดือนมิถุนายน 67 ตนเพิ่งไปกู้เงินจากธนาคารไทยพาณิชย์มา เป็นเงินราว ๆ 4 ล้านกว่า ๆ เกือบ 5 ล้านบาท เพื่อมาดำเนินมูลนิธิ
ต่อมาช่วงสักเดือนตุลาคมปีเดียวกัน คุณก๊อต มาขอเงินไปประมาณ 2 ล้านบาท บอกแค่ว่าเอาไปทำธุรกิจ เราเองก็ไม่ได้ถามอะไรมากมาย และจนถึงวันนี้ 2 ล้านบาทนั้นก็ยังไม่ได้คืน แต่วันนี้รู้แล้วว่าเขาเอาไปทำอะไร”
บุ๋ม ปนัดดา เล่าย้อนความกลับไปอีกว่า “ช่วงใกล้คลอดลูกชาย ตอนนั้นคงจะจำกันได้ที่น้องอเล็กซ์อยู่กับพี่เลี้ยงแล้วคางแตก พี่เลี้ยงเขามีลูกสาว อายุประมาณ 17-18 ปี เขามาเล่าให้เราฟังว่า สามีพาเด็กไปเลี้ยงเบียร์ขวดนึง แล้วขอเลี้ยงดู จากนั้นก็ต่างคนต่างอยู่กันมาตั้งแต่ปี 67 เลย แต่เราก็พยายามทำหน้าที่พ่อแม่ และสามีภรรยามาอย่างดีโดยตลอด พยายามให้ความสุขกับลูกอย่างเต็มที่ ที่ได้เห็นว่าตนลงพื้นที่ได้อย่างเต็มที่ นั่นก็เพราะเราต่างคนต่างอยู่ แยกห้องกันนอน ฉะนั้นใครจะออกไปไหน กลับบ้านกี่โมงก็แล้วแต่ แต่เราไม่ได้ทะเลาะกันรุนแรง เพียงแค่รู้เรื่องที่พี่เลี้ยงมาบอก”
บุ่ม เล่าต่อว่า “ช่วงหลัง ๆ ประมาณปี 68-69 เพิ่งมารู้ว่าเงินในตู้เซฟ จำนวน 7 ล้านบาท หายไป ซึ่งเงินก้อนดังกล่าวเป็นเงินที่ทางสบู่เบเนทมอบให้มาเป็นขวัญถุงในวันคลอดลูกคนเล็ก รวมถึงฝากให้กับน้องอเล็กซ์ และน้องอันดามัน ด้วย โดยให้มาเป็นเงินสด จุ่ ๆ มันหายไป มารู้ตอนที่เราคุยเรื่องบ้านใหม่กับเขา เพราะเราอยากเอาลูกสาวมาอยู่ด้วย เราดูแลลูกให้เขามานานแล้ว เราก็ขอดูแลลูกของเราบ้าง ก็เลยถามเขาว่าเงินยังมีอยู่ใช่ไหม แต่เขากลับตอบหน้าตาเฉยว่า ‘ใช้ไปหมดแล้ว’ แต่ไม่บอกเหตุผลว่าเอาไปใช้อะไรหมด ตอนนั้นแทบล้มทั้งยืน เขาคงคิดว่าเขาเป็นพ่อของลูกก็เลยจะเอาเงินไปใช้อะไรก็ได้มั้ง”
บุ๋ม ปนัดดา ยังคงชี้แจงต่อว่า “หลังจากนั้นเขาไปทำธุรกิจกับเพื่อน แล้วก็เริ่มมีเจ้าหนี้โทรมา 1-3 เจ้า จนวันที่ 12 ต.ค. ที่ผ่านมา เขาโทรมาขอเงิน 10 ล้าน และไม่บอกว่าเอาไปทำอะไร ประมาณ 19.21 เขาไลน์มาถามว่า ทำไมยอดเงินยังไม่เข้า ด้วยความสัมพันธ์หลัง ๆ มีแต่คุยเรื่องเงิน เริ่มรู้สึกว่าเราเหมือนตู้ ATM เหมือนคนที่ต้องดูแลแล้วแบกทุกอย่างเอาไว้ แต่เราก็ไม่ได้ให้เงินก้อนนั้นไป เพราะ 10 ล้านคือเยอะมาก ๆ
พอเช้าวันที่ 13 ต.ค. เขาพาลูกทั้ง 2 คน ไป โดยไม่เอาพี่เลี้ยงไป และติดต่อไม่ได้ โทรหาไม่รับสาย ไม่มีใครรู้เลยว่าลูก ๆ อยู่ที่ไหน ตอนนั้นตัวเราเองก็ไปฝึกอบรมอยู่ที่ญี่ปุ่น จึงต้องโทรหา พี่หนุ่ม กรรชัย ให้ช่วยตามหาลูกหน่อย พี่หนุ่มเลยประสานให้ จนเจอว่า ลูกอยู่ที่คาร์แคร์คลอง 3 ซึ่งตนก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่า สามีมีคาร์แคร์อยู่ที่คลอง 3 ด้วยเพิ่งมารู้วันที่เจอลูก คือ วันที่ 14 ต.ค.
จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไป เขาก็บอกตำรวจว่า ‘ไม่ต้องเสือก เรื่องครอบครัวเดี๋ยวเคลียร์กันเอง’ จนตอนนี้ก็ยังไม่มีการติดต่อมา และมีการเปลี่ยนทะเบียนรถ พาลูกย้ายไปอีกไปเจอที่ภูเก็ต
แล้วจู่ ๆ เขาก็โผล่มาที่บ้าน น่าจะเรื่องเอกสาร เพราะพุ่งตัวไปที่ตู้เซฟเลย แต่บังเอิญก่อนที่เขาจะมา บุ๋มเปิดเซฟรื้อเอาเอกสารออกมาหมดแล้ว วันนั้นก็เลยตัดสินใจอุ้มลูกออกมา ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้ใส่รองเท้า ใส่กางเกงขาสั้น วิ่งเข้าโรงแรม ตอนนี้ทั้ง อเล็กซ์ และ อาเธอร์ อยู่ในความดูแลของบุ๋มแล้ว แถมเขายังมีการติดต่อหาทางทนายขอบ้านใหม่ที่เราเพิ่งกู้ซื้อมาเพิ่งเริ่มผ่อนไปเอง ซึ่งขอบอกไว้ตรงนี้เลยว่า พี่จะเอาพี่เอาไปได้เลย แต่ผ่อนต่อเองนะ ใครอยู่คนนั้นก็ผ่อน แต่ล่าสุดเห็นว่าคาร์แคร์เอาป้ายลงแล้ว”
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