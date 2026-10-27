บุ๋ม ปนัดดา หลั่งน้ำตา เพิ่งรู้เงิน 7 ล้านในตู้เซฟหาย สามีใช้ไปแล้ว เป็นเงินของลูก

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 27 ต.ค. 2569 17:17 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2569 17:42 น.
บุ๋ม ปนัดดา เพิ่งรู้เงิน 7 ล้านในตู้เซฟหาย ถามสามีได้คำตอบว่าใช้หมดแล้ว

บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี เปิดเผยเรื่องเงินสด 7 ล้านบาทที่เก็บไว้ในตู้เซฟ หลังเพิ่งทราบในช่วงปี 2568 ถึง 2569 ว่าเงินหาย เมื่อสอบถาม ก๊อต อธิป อนันทวรรณ สามี กลับได้รับคำตอบว่าใช้เงินไปแล้ว หลั่งน้ำตา เงินของลูก สบู่เบ็นเน็ต ให้มา

บุ๋ม ยอมรับว่าชีวิตคู่มีปัญหามาตั้งแต่ปี 2567 หลังทราบเรื่องสามีนอกใจ แต่ยังพยายามประคองความสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่พ่อและแม่ของลูกต่อไป

อย่างไรก็ตาม เงิน 7 ล้านบาท บุ๋ม ไม่ทราบว่า ถูกนำไปใช้เรื่องใด ใช้ตั้งแต่เมื่อไร หรือมีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องกับการใช้เงินหรือไม่

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สำหรับปัญหาชีวิตคู่ บุ๋มเล่าว่า เริ่มทราบเรื่องสามีนอกใจตั้งแต่ปี 2567 ซึ่งเป็นช่วงใกล้คลอดลูกชายคนเล็ก แม้จะมีปัญหาความสัมพันธ์ แต่ยังพยายามรักษาบทบาทความเป็นพ่อแม่เพื่อลูกทั้งสองคน

ต่อมาทั้งคู่เริ่มใช้ชีวิตแยกจากกันภายในบ้าน แยกห้องนอนและต่างคนต่างอยู่ ขณะที่บุ๋มยังคงทำงานในวงการบันเทิงและรับผิดชอบงานช่วยเหลือสังคมในฐานะประธานมูลนิธิองค์กรทำดี

บุ๋มยังชี้แจงเรื่องการเงินของมูลนิธิว่า ที่ผ่านมาใช้เงินส่วนตัวสนับสนุนการทำงาน พร้อมนำเอกสารการกู้เงินจากธนาคารไทยพาณิชย์เมื่อเดือนมิถุนายน 2567 มาแสดงประกอบคำอธิบาย

ส่วนประเด็นที่ดินนครนายก ซึ่งเป็นสาเหตุให้บุ๋มออกมาแถลงข่าวครั้งนี้ ยืนยันว่าไม่เคยเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากสามีไม่ให้ไปด้วย เพิ่งทราบว่ามีที่ดินบริเวณนั้นเมื่อเกิดเรื่องขึ้น

ระหว่างการแถลงข่าว บุ๋มนำเอกสารที่เพิ่งพบจากตู้เซฟของสามีมาแสดง เป็นสัญญาซื้อขายที่จัดทำขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ระบุราคา 2.5 ล้านบาท

ก่อนหน้านี้ ก๊อตเคยชี้แจงกรณีที่ดินในตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ว่าเป็นพื้นที่ของทหารที่มีการเช่าสิทธิ์ใช้ประโยชน์ร่วมกับกลุ่มเพื่อน ไม่ใช่ที่ดินที่ซื้อมาเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนตัว หลังมีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ทำรีสอร์ตและสนามวิ่งเทรล

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 27 ต.ค. 2569 17:17 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2569 17:42 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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