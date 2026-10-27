รู้จัก “ครูบาเอ็ม” พระอาจารย์แห่งสำนักสงฆ์ถ้ำแจ้ง ผู้ชวนคุยธรรมะผ่านเรื่องใกล้ตัว

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ต.ค. 2569 17:02 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2569 17:02 น.
รู้จัก “ครูบาเอ็ม” พระอาจารย์แห่งสำนักสงฆ์ถ้ำแจ้ง ผู้ชวนคุยธรรมะผ่านเรื่องใกล้ตัว
ภาพจาก: Facebook พระอาจารย์ตะวัน ปัญญาวัฒฑโก

เปิดมุมรู้จัก ประวัติ พระอาจารย์เอ็ม สำนักสงฆ์ถ้ำแจ้ง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ผ่านวงสนทนาธรรมและหัวข้อว่าด้วยความทุกข์ ความสัมพันธ์ และการให้กำลังใจตัวเอง

ครูบาเอ็มก่อนบวช อดีตเคยเป็นนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งดีกรีทีมชาติ จนได้พบแสงแห่งธรรม จึงหันหน้าเข้าสู่ธรรมะ

ความทุกข์ ความกังวล หรือปัญหาความสัมพันธ์ อาจเป็นเรื่องที่หลายคนเจออยู่ทุกวัน แต่ไม่รู้จะเริ่มจัดการจากตรงไหน เรื่องใกล้ตัวเหล่านี้ปรากฏอยู่ในหัวข้อสนทนาธรรมของ “ครูบาเอ็ม” หรือ “พระอาจารย์เอ็ม” แห่ง สำนักสงฆ์ถ้ำแจ้ง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ซึ่งมีการเผยแพร่ทั้งวงสนทนาและคลิปสั้นให้ติดตามทางออนไลน์

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ผู้ที่อยากเริ่มรู้จักท่านสามารถติดตามผ่านเพจ “ธรรมะ Next Gen l ครูบาเอ็ม ถ้ำแจ้ง” รวมถึงช่องทางของพระอาจารย์ตะวัน ซึ่งเผยแพร่กิจกรรมสนทนาธรรมกับครูบาเอ็ม ณ สำนักสงฆ์ถ้ำแจ้งด้วย

จากคำถามเรื่องชีวิต สู่การกลับมามองใจตัวเอง

หัวข้อที่เผยแพร่เกี่ยวกับครูบาเอ็มมีตั้งแต่ “ชีวิตต้องการอะไร” “วางใจอย่างไรไม่ให้ทุกข์” ไปจนถึง “ทุกข์ปุ๊บดูเลยถืออะไรอยู่” เป็นการตั้งคำถามกับเรื่องที่คนทั่วไปคุ้นเคย ทั้งสิ่งที่คาดหวัง ความรู้สึกที่แบกไว้ และวิธีรับมือเมื่อใจไม่เป็นไปอย่างที่ต้องการ

อีกด้านหนึ่งยังมีหัวข้อเกี่ยวกับ คู่ชีวิต กำลังใจ และการให้กำลังใจตัวเอง ทำให้ผู้สนใจเลือกเริ่มฟังจากปัญหาที่พบในชีวิตประจำวันได้ ก่อนค่อย ๆ ติดตามเนื้อหาส่วนอื่นต่อไป

หากอยากรู้จักครูบาเอ็มมากกว่าช่วงสั้น ๆ ที่ถูกตัดมาเผยแพร่ วงสนทนาฉบับเต็มเป็นอีกทางให้ได้ฟังที่มาของคำถามและคำอธิบายต่อเนื่องกัน เพราะถ้อยคำเพียงประโยคเดียวอาจเล่าได้ไม่ครบว่าผู้พูดกำลังตอบเรื่องอะไรอยู่

สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มติดตาม จุดเริ่มต้นจึงอาจเป็นคำถามง่าย ๆ ว่า วันนี้เรากำลังกังวลเรื่องอะไร แล้วค่อยเลือกฟังหัวข้อที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำความรู้จักแนวทางการสนทนาธรรมของพระอาจารย์แห่งถ้ำแจ้ง

ภาพจาก: พระอาจารย์ตะวัน ปัญญาวัฒฑโก

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ต.ค. 2569 17:02 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2569 17:02 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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