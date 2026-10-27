รู้จัก “ครูบาเอ็ม” พระอาจารย์แห่งสำนักสงฆ์ถ้ำแจ้ง ผู้ชวนคุยธรรมะผ่านเรื่องใกล้ตัว
เปิดมุมรู้จัก ประวัติ พระอาจารย์เอ็ม สำนักสงฆ์ถ้ำแจ้ง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ผ่านวงสนทนาธรรมและหัวข้อว่าด้วยความทุกข์ ความสัมพันธ์ และการให้กำลังใจตัวเอง
ครูบาเอ็มก่อนบวช อดีตเคยเป็นนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งดีกรีทีมชาติ จนได้พบแสงแห่งธรรม จึงหันหน้าเข้าสู่ธรรมะ
ความทุกข์ ความกังวล หรือปัญหาความสัมพันธ์ อาจเป็นเรื่องที่หลายคนเจออยู่ทุกวัน แต่ไม่รู้จะเริ่มจัดการจากตรงไหน เรื่องใกล้ตัวเหล่านี้ปรากฏอยู่ในหัวข้อสนทนาธรรมของ “ครูบาเอ็ม” หรือ “พระอาจารย์เอ็ม” แห่ง สำนักสงฆ์ถ้ำแจ้ง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ซึ่งมีการเผยแพร่ทั้งวงสนทนาและคลิปสั้นให้ติดตามทางออนไลน์
ผู้ที่อยากเริ่มรู้จักท่านสามารถติดตามผ่านเพจ “ธรรมะ Next Gen l ครูบาเอ็ม ถ้ำแจ้ง” รวมถึงช่องทางของพระอาจารย์ตะวัน ซึ่งเผยแพร่กิจกรรมสนทนาธรรมกับครูบาเอ็ม ณ สำนักสงฆ์ถ้ำแจ้งด้วย
จากคำถามเรื่องชีวิต สู่การกลับมามองใจตัวเอง
หัวข้อที่เผยแพร่เกี่ยวกับครูบาเอ็มมีตั้งแต่ “ชีวิตต้องการอะไร” “วางใจอย่างไรไม่ให้ทุกข์” ไปจนถึง “ทุกข์ปุ๊บดูเลยถืออะไรอยู่” เป็นการตั้งคำถามกับเรื่องที่คนทั่วไปคุ้นเคย ทั้งสิ่งที่คาดหวัง ความรู้สึกที่แบกไว้ และวิธีรับมือเมื่อใจไม่เป็นไปอย่างที่ต้องการ
อีกด้านหนึ่งยังมีหัวข้อเกี่ยวกับ คู่ชีวิต กำลังใจ และการให้กำลังใจตัวเอง ทำให้ผู้สนใจเลือกเริ่มฟังจากปัญหาที่พบในชีวิตประจำวันได้ ก่อนค่อย ๆ ติดตามเนื้อหาส่วนอื่นต่อไป
หากอยากรู้จักครูบาเอ็มมากกว่าช่วงสั้น ๆ ที่ถูกตัดมาเผยแพร่ วงสนทนาฉบับเต็มเป็นอีกทางให้ได้ฟังที่มาของคำถามและคำอธิบายต่อเนื่องกัน เพราะถ้อยคำเพียงประโยคเดียวอาจเล่าได้ไม่ครบว่าผู้พูดกำลังตอบเรื่องอะไรอยู่
สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มติดตาม จุดเริ่มต้นจึงอาจเป็นคำถามง่าย ๆ ว่า วันนี้เรากำลังกังวลเรื่องอะไร แล้วค่อยเลือกฟังหัวข้อที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำความรู้จักแนวทางการสนทนาธรรมของพระอาจารย์แห่งถ้ำแจ้ง
ภาพจาก: พระอาจารย์ตะวัน ปัญญาวัฒฑโก