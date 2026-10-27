เปิดรายได้-ธุรกิจ “ก๊อต อธิป” สามีบุ๋ม ปนัดดา ถือหุ้น 3 บริษัท ทำอาชีพอะไร

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 27 ต.ค. 2569 16:54 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2569 17:30 น.
เปิดรายได้-ธุรกิจ "ก๊อต อธิป"

เปิดข้อมูลธุรกิจ ก๊อต อธิป อนันทวรรณ สามีบุ๋ม ปนัดดา พบชื่อเป็นกรรมการบริษัทอสังหาริมทรัพย์ ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ถือหุ้น 60% งบปี 2568 พร้อมเปิดอีก 2 บริษัทที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้น

ก๊อต อธิป อนันทวรรณ สามีของ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนด้านฟิตเนส หลังจากก่อนหน้านี้เคยเป็นนักกีฬายิงปืนรณยุทธทีมชาติไทยและนักกีฬาเพาะกาย อ้างอิง ข้อมูลทะเบียนธุรกิจที่ตรวจสอบผ่าน Creden Data พบชื่อก๊อตเป็นกรรมการบริษัท 1 แห่ง และถือหุ้นในบริษัท 3 แห่ง มีมูลค่าหุ้นตามข้อมูลที่ตรวจสอบรวม 2,981,370 บาท

เปิดรายได้ บริษัท ดิ อาเธอร์ เรียล เอสเตท จำกัด

บริษัท ดิ อาเธอร์ เรียล เอสเตท จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2568 ประกอบธุรกิจการก่อสร้างอาคาร มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท โดยก๊อตถือหุ้น 30,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 60% ของบริษัท โดยหุ้นที่ก๊อตถืออยู่มีมูลค่าทางบัญชีประมาณ 2,982,000 บาท ผลประกอบการปี 2568 มีดังนี้

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  • รายได้รวม: ไม่มีตัวเลขรายได้รวมระบุในข้อมูลที่เผยแพร่
  • ผลประกอบการ: ขาดทุน 30,000 บาท
  • สินทรัพย์รวม: 4,985,000 บาท
  • หนี้สินรวม: 15,000 บาท
  • ส่วนของผู้ถือหุ้น: 4,970,000 บาท

จากงบการเงิน บริษัทมีสินทรัพย์มากกว่าหนี้สิน 4.97 ล้านบาท มูลค่าหุ้นของก๊อต 2.982 ล้านบาท คำนวณจากสัดส่วนการถือหุ้น 60% ของส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม มูลค่าหุ้นเป็นตัวเลขทางบัญชี ไม่ใช่เงินสดที่ก๊อตได้รับ ยังไม่สามารถนำไปสรุปเป็นรายได้ส่วนตัวหรือกำไรจากการประกอบธุรกิจของเขาได้

เปิดอีก 2 บริษัทที่ก๊อต อธิป ถือหุ้น

นอกจากบริษัทอสังหาริมทรัพย์ ยังพบชื่อก๊อตเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอีก 2 แห่ง ได้แก่

1. บริษัท เกน ออพติมา ฟิตเนส จำกัด

ประกอบกิจการให้บริการสถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ จดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569 มีทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท

ก๊อตถือหุ้นจำนวน 9,800 หุ้น คิดเป็น 49% ของบริษัท

2. บริษัท แพลนเนต จำกัด

ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และบริการจัดเลี้ยง ก๊อตถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น คิดเป็น 0.01% โดยข้อมูลระบุมูลค่าหุ้นติดลบ 630 บาท

บริษัทมีสถานะเป็นกิจการร้างตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2558

ก๊อต อธิป ทำอาชีพอะไร ทำไมถึงมีฐานะร่ำรวย?

ก่อนทำธุรกิจ ก๊อตมีผลงานในวงการกีฬา เคยเป็นนักกีฬายิงปืนรณยุทธทีมชาติไทย และนักกีฬาเพาะกายอิสระ คว้าตำแหน่ง Mr. Universe ปี 2016 ของสหพันธ์ WFF ที่เมืองออร์แลนโด ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงเหรียญเงินและเหรียญทองแดงจากการแข่งขัน Musclemania ระดับโลกเมื่อปี 2562

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นอกจากธุรกิจที่มีชื่อในทะเบียนนิติบุคคล ก๊อตยังมีข่าวเกี่ยวกับการลงทุนและการถือครองที่ดินหลายแห่ง มีการมอบอสังหาริมทรัพย์ให้บุ๋มเป็นของขวัญในโอกาสสำคัญ

เมื่อเดือนสิงหาคม 2567 บุ๋มเคยเปิดเผยภาพบ้านสวนขนาด 4 ไร่ ย่านคลองเก้า ซึ่งก๊อตเตรียมไว้สำหรับใช้ชีวิตร่วมกันในอนาคต ก่อนที่ในวันวาเลนไทน์ปี 2568 เขาจะมอบโฉนดที่ดินขนาด 2 ไร่ ย่านพระโขนง กรุงเทพมหานคร ให้ภรรยานำไปปลูกดอกไม้ตามความฝัน

ล่าสุดในเดือนมกราคม 2569 ก๊อตมอบที่ดินอีก 1 ไร่ เป็นของขวัญวันเกิดครบรอบ 50 ปีของบุ๋ม มีแผนใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งรองรับการทำงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยของมูลนิธิองค์กรทำดี

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 27 ต.ค. 2569 16:54 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2569 17:30 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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