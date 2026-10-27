เปิดรายได้-ธุรกิจ “ก๊อต อธิป” สามีบุ๋ม ปนัดดา ถือหุ้น 3 บริษัท ทำอาชีพอะไร
เปิดข้อมูลธุรกิจ ก๊อต อธิป อนันทวรรณ สามีบุ๋ม ปนัดดา พบชื่อเป็นกรรมการบริษัทอสังหาริมทรัพย์ ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ถือหุ้น 60% งบปี 2568 พร้อมเปิดอีก 2 บริษัทที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้น
ก๊อต อธิป อนันทวรรณ สามีของ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนด้านฟิตเนส หลังจากก่อนหน้านี้เคยเป็นนักกีฬายิงปืนรณยุทธทีมชาติไทยและนักกีฬาเพาะกาย อ้างอิง ข้อมูลทะเบียนธุรกิจที่ตรวจสอบผ่าน Creden Data พบชื่อก๊อตเป็นกรรมการบริษัท 1 แห่ง และถือหุ้นในบริษัท 3 แห่ง มีมูลค่าหุ้นตามข้อมูลที่ตรวจสอบรวม 2,981,370 บาท
เปิดรายได้ บริษัท ดิ อาเธอร์ เรียล เอสเตท จำกัด
บริษัท ดิ อาเธอร์ เรียล เอสเตท จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2568 ประกอบธุรกิจการก่อสร้างอาคาร มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท โดยก๊อตถือหุ้น 30,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 60% ของบริษัท โดยหุ้นที่ก๊อตถืออยู่มีมูลค่าทางบัญชีประมาณ 2,982,000 บาท ผลประกอบการปี 2568 มีดังนี้
- รายได้รวม: ไม่มีตัวเลขรายได้รวมระบุในข้อมูลที่เผยแพร่
- ผลประกอบการ: ขาดทุน 30,000 บาท
- สินทรัพย์รวม: 4,985,000 บาท
- หนี้สินรวม: 15,000 บาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้น: 4,970,000 บาท
จากงบการเงิน บริษัทมีสินทรัพย์มากกว่าหนี้สิน 4.97 ล้านบาท มูลค่าหุ้นของก๊อต 2.982 ล้านบาท คำนวณจากสัดส่วนการถือหุ้น 60% ของส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม มูลค่าหุ้นเป็นตัวเลขทางบัญชี ไม่ใช่เงินสดที่ก๊อตได้รับ ยังไม่สามารถนำไปสรุปเป็นรายได้ส่วนตัวหรือกำไรจากการประกอบธุรกิจของเขาได้
เปิดอีก 2 บริษัทที่ก๊อต อธิป ถือหุ้น
นอกจากบริษัทอสังหาริมทรัพย์ ยังพบชื่อก๊อตเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอีก 2 แห่ง ได้แก่
1. บริษัท เกน ออพติมา ฟิตเนส จำกัด
ประกอบกิจการให้บริการสถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ จดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569 มีทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท
ก๊อตถือหุ้นจำนวน 9,800 หุ้น คิดเป็น 49% ของบริษัท
2. บริษัท แพลนเนต จำกัด
ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และบริการจัดเลี้ยง ก๊อตถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น คิดเป็น 0.01% โดยข้อมูลระบุมูลค่าหุ้นติดลบ 630 บาท
บริษัทมีสถานะเป็นกิจการร้างตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2558
ก๊อต อธิป ทำอาชีพอะไร ทำไมถึงมีฐานะร่ำรวย?
ก่อนทำธุรกิจ ก๊อตมีผลงานในวงการกีฬา เคยเป็นนักกีฬายิงปืนรณยุทธทีมชาติไทย และนักกีฬาเพาะกายอิสระ คว้าตำแหน่ง Mr. Universe ปี 2016 ของสหพันธ์ WFF ที่เมืองออร์แลนโด ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงเหรียญเงินและเหรียญทองแดงจากการแข่งขัน Musclemania ระดับโลกเมื่อปี 2562
นอกจากธุรกิจที่มีชื่อในทะเบียนนิติบุคคล ก๊อตยังมีข่าวเกี่ยวกับการลงทุนและการถือครองที่ดินหลายแห่ง มีการมอบอสังหาริมทรัพย์ให้บุ๋มเป็นของขวัญในโอกาสสำคัญ
เมื่อเดือนสิงหาคม 2567 บุ๋มเคยเปิดเผยภาพบ้านสวนขนาด 4 ไร่ ย่านคลองเก้า ซึ่งก๊อตเตรียมไว้สำหรับใช้ชีวิตร่วมกันในอนาคต ก่อนที่ในวันวาเลนไทน์ปี 2568 เขาจะมอบโฉนดที่ดินขนาด 2 ไร่ ย่านพระโขนง กรุงเทพมหานคร ให้ภรรยานำไปปลูกดอกไม้ตามความฝัน
ล่าสุดในเดือนมกราคม 2569 ก๊อตมอบที่ดินอีก 1 ไร่ เป็นของขวัญวันเกิดครบรอบ 50 ปีของบุ๋ม มีแผนใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งรองรับการทำงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยของมูลนิธิองค์กรทำดี
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