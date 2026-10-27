ช็อกแฟนลูกยาง! “เตย หัตถยา” ประกาศอำลาทีมลีกญี่ปุ่น เหตุต้องรักษาอาการบาดเจ็บ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 27 ต.ค. 2569 17:13 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2569 17:13 น.
ช็อกแฟนลูกยาง! “เตย หัตถยา” ประกาศอำลาทีมลีกญี่ปุ่น เหตุต้องรักษาอาการบาดเจ็บ

ช็อกแฟนลูกยาง! “เตย หัตถยา” ประกาศอำลาทีมซากะ ฮิซามิตสึ สปริงส์ วอลเลย์บอล SV.League เหตุต้องรักษาอาการบาดเจ็บ

แฟนลูกยางชาวไทยได้รับข่าวช็อก เมื่อสโมสรซากะ ฮิซามิตสึ สปริงส์ (SAGA Hisamitsu Springs) หนึ่งในทีมของศึกวอลเลย์บอลอาชีพสูงสุดของญี่ปุ่น (SV.League) ประกาศผ่านอินสตาแกรมอย่างเป็นทางการกรณีของ “เตย-หัตถยา บำรุงสุข” นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตำแหน่งบอลเร็ว หลังยกเลิกสัญญาการแข่งขันตลอดฤดูกาล 2026-27 โดยระบุว่า

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน SAGA Hisamitsu Springs มาโดยตลอด ขอขอบพระคุณจากใจจริง ทางสโมสรขอแจ้งให้ทราบว่า หัตถยา บำรุงสุข ได้ตัดสินใจอำลาทีมแล้ว เราขอขอบคุณสำหรับความทุ่มเทของหัตถยาที่มีให้กับทีมเสมอมา และขออวยพรให้เธอประสบความสำเร็จในเส้นทางข้างหน้าจากใจจริง

โฆษณา

ขอขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจและเสียงเชียร์ตลอดระยะเวลาที่เธออยู่กับสโมสร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะยังคงให้การสนับสนุนหัตถยาและ SAGA Hisamitsu Springs ต่อไป”

ข้อความแถลงการณ์อำลาทีมจากอินสตาแกรมส่วนตัวของเตย หัตถยา
IG/ @springs_officia1

จากประกาศดังกล่าว “เตย หัตถยา” เขียนข้อความถึงแฟน ๆ ก่อนจะอำลาจากสโมสรว่า “ถึงแฟน ๆ SAGA Hisamitsu SPRINGS ทุกท่าน และทุกคนที่คอยสนับสนุนฉันมาโดยตลอด ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนอันอบอุ่นที่มอบให้ฉันเสมอมา

หลายท่านอาจทราบแล้วว่าฉันมีอาการบาดเจ็บต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงท้ายฤดูกาลที่แล้ว ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ฉันได้ทุ่มเทให้กับการรักษาและฟื้นฟูร่างกายอย่างเต็มที่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ โดยทำทุกวิถีทางที่เชื่อว่าจะช่วยให้กลับมาหายดีได้

น่าเสียดายที่อาการบาดเจ็บเกี่ยวกับกระดูกบริเวณเท้าของฉันต้องใช้เวลาในการรักษานานกว่าที่คาดไว้ และสถานการณ์ก็มีความรุนแรงกว่าที่พวกเราหวังกันไว้ ด้วยเหตุนี้ ฉันจึงตัดสินใจครั้งสำคัญและยากลำบากในการอำลาทีม เพื่อที่จะได้มุ่งเน้นไปที่การรักษาตัวอย่างเต็มที่ วันนี้ฉันจึงอยากแจ้งการตัดสินใจนี้ให้ทุกท่านทราบด้วยตัวเอง

โฆษณา

นี่เป็นการตัดสินใจที่ยากที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตการเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพของฉัน ฉันรักทีมนี้มาก และมีความผูกพันรวมถึงรู้สึกขอบคุณสโมสรแห่งนี้ เพื่อนร่วมทีมทุกคน และทีมงานทุกคนที่คอยสนับสนุนฉันมาโดยตลอด หลังจากได้ไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนแล้ว ฉันเชื่อว่านี่เป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุด ไม่ใช่แค่สำหรับตัวฉันเองเท่านั้น แต่ยังรวมถึงตัวทีมด้วย

ทีมสมควรที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยผู้เล่นที่พร้อมจะลงสนามอย่างเต็มศักยภาพเพื่อไล่ตามเป้าหมายของทีมต่อไป ฉันรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมนักหากจะให้ทุกคนต้องรอคอยต่อไปโดยไม่รู้ว่าฉันจะสามารถกลับมาลงสนามได้เมื่อใด และเพราะว่าฉันรักทีมนี้มาก ฉันจึงต้องการตัดสินใจด้วยความรับผิดชอบที่สุดเท่าที่จะทำได้ในสถานการณ์เช่นนี้

ฉันไม่ได้คาดหวังให้ทุกคนเข้าใจการตัดสินใจของฉันได้อย่างถ่องแท้ แต่หวังว่าทุกท่านจะเข้าใจว่าการตัดสินใจนี้ผ่านการคิดทบทวนมาอย่างหนักหน่วง และได้รับความเข้าใจรวมถึงการสนับสนุนจากทางทีมแล้ว ฉันจะรู้สึกขอบคุณมากหากทุกท่านจะเคารพในการตัดสินใจครั้งนี้

ขอขอบคุณแฟน ๆ ทุกท่านที่คอยสนับสนุนฉันตลอดสองฤดูกาลที่ผ่านมา รวมถึงทีมงานบริหารและทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสโมสรแห่งนี้ ฉันขอขอบคุณจากก้นบึ้งของหัวใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูกาลนี้ แม้ในยามที่ฉันบาดเจ็บ ทุกท่านก็ยังคงเชื่อมั่นในตัวฉันและมอบโอกาสให้ฉันได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมต่อไป ฉันจะไม่มีวันลืมความเมตตาและความเอื้อเฟื้อที่ทุกท่านมอบให้เลย

โฆษณา

ถึงหัวหน้าโค้ชของเรา โค้ชทุกคน และทีมงานทุกคน ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำ กำลังใจ และการสนับสนุนอย่างไม่เปลี่ยนแปลง และสำหรับเพื่อนร่วมทีมของฉัน เวลาที่เราแบ่งปัน วันที่เราช่วยเหลือกัน และความทรงจำนับไม่ถ้วนที่เราสร้างขึ้น จะเป็นสมบัติล้ำค่าที่สุดในชีวิตของฉันเสมอ

จากนี้ไปฉันจะทุ่มเทตัวเองอย่างเต็มที่เพื่อรักษาและฟื้นสภาพให้ดีที่สุด เป้าหมายของฉันคือการกลับลงสนามในฤดูกาลหน้าให้แข็งแกร่งกว่าที่เคยและพร้อมที่จะแข่งขันในระดับสูงสุดของฉัน ขอบคุณจากก้นบึ้งของหัวใจถึงทุกคนที่สนับสนุนฉัน ฉันหวังว่าจะได้พบคุณอีกครั้ง หัตถยา บำรุงสุข หัตจัง”

ข้อความจาก เตย หัตถยา
FB/ Hattaya Bamrungsuk – หัตถยา บำรุงสุข

ก่อนหน้านี้ เตย หัตถยา มีอาการบาดเจ็บจากการแข่งขันวอลเลย์บอล SV. League ที่ประเทศญี่ปุ่นในฤดูกาลที่ผ่านมา ส่งผลให้ต้องพักรักษาตัวเป็นเวลาหลายเดือน และไม่ได้มีชื่อในการแข่งขันในนามทีมชาติไทยในปีนี้ และแม้ว่าในฤดูกาลนี้จะมีต่อสัญญากับทางสโมสรเป็นครั้งที่ 2 แต่ก็ไม่ได้มีรายชื่อในการแข่งขัน จนกระทั่งมีการประกาศยกเลิกสัญญาในเวลาต่อมา

โฆษณา
เตย หัตถยา บำรุงสุข ในชุดแข่งของสโมสรซากะ ฮิซามิตสึ สปริงส์
IG/ @bamrunghat7

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 27 ต.ค. 2569 17:13 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2569 17:13 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บุ๋ม ช้ำ น้องคนสนิท แอบอัดเสียงทะเลาะ ก๊อต อธิป กล่าวหามีชู้ ขู่ปล่อยหวังให้เสียชื่อ

บุ๋ม ช้ำ น้องคนสนิท แอบอัดเสียงทะเลาะ ก๊อต อธิป กล่าวหามีชู้ ขู่ปล่อยหวังให้เสียชื่อ

เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2569
เปิดอายุจริง “แบมบี้ เดอะสตาร์” ปัจจุบัน วันนี้ทำอะไรอยู่?

เปิดอายุจริง “แบมบี้ เดอะสตาร์” ปัจจุบัน วันนี้ทำอะไรอยู่?

เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2569
บุ๋ม ปนัดดา ยันไม่รู้เรื่องปมที่ดิน ก๊อต อธิป เผยปลายปี 67 สามีขอเงิน 2 ล้าน อ้างทำธุรกิจ

บุ๋ม ปนัดดา ยันไม่รู้เรื่องปมที่ดิน ก๊อต อธิป เผยปลายปี 67 สามีขอเงิน 2 ล้าน อ้างทำธุรกิจ

เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2569
เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ งวด 1 พฤศจิกายน 2569

จับตา! ดุ่ย ภรัญฯ แจกเลขเด็ด หวยออกวันอาทิตย์ 1/11/69 งวดก่อนใบ้แม่นมาก

เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
บุ๋ม ช้ำ น้องคนสนิท แอบอัดเสียงทะเลาะ ก๊อต อธิป กล่าวหามีชู้ ขู่ปล่อยหวังให้เสียชื่อ บันเทิง

บุ๋ม ช้ำ น้องคนสนิท แอบอัดเสียงทะเลาะ ก๊อต อธิป กล่าวหามีชู้ ขู่ปล่อยหวังให้เสียชื่อ

2 นาที ที่แล้ว
เปิดอายุจริง “แบมบี้ เดอะสตาร์” ปัจจุบัน วันนี้ทำอะไรอยู่? บันเทิง

เปิดอายุจริง “แบมบี้ เดอะสตาร์” ปัจจุบัน วันนี้ทำอะไรอยู่?

11 นาที ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา ยันไม่รู้เรื่องปมที่ดิน ก๊อต อธิป เผยปลายปี 67 สามีขอเงิน 2 ล้าน อ้างทำธุรกิจ บันเทิง

บุ๋ม ปนัดดา ยันไม่รู้เรื่องปมที่ดิน ก๊อต อธิป เผยปลายปี 67 สามีขอเงิน 2 ล้าน อ้างทำธุรกิจ

17 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ งวด 1 พฤศจิกายน 2569 เลขเด็ด

จับตา! ดุ่ย ภรัญฯ แจกเลขเด็ด หวยออกวันอาทิตย์ 1/11/69 งวดก่อนใบ้แม่นมาก

20 นาที ที่แล้ว
ครม. มีมติเห็นชอบ ไทยนั่งตำแหน่ง &quot;ประธานอาเซียน&quot; ปี 2571 เป็นวาระแห่งชาติ ข่าว

ครม. มีมติเห็นชอบ ไทยนั่งตำแหน่ง “ประธานอาเซียน” ปี 2571 เป็นวาระแห่งชาติ

42 นาที ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา ประกาศหย่า ก๊อต อธิป กลางวงสื่อ ช้ำอดีตสามีแอบแซ่บรุ่นน้องคนสนิท บันเทิง

บุ๋ม ปนัดดา ประกาศหย่า ก๊อต อธิป กลางวงสื่อ ช้ำอดีตสามีแอบแซ่บรุ่นน้องคนสนิท

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรายได้-ธุรกิจ &quot;ก๊อต อธิป&quot; เศรษฐกิจ

เปิดรายได้-ธุรกิจ “ก๊อต อธิป” สามีบุ๋ม ปนัดดา ถือหุ้น 3 บริษัท ทำอาชีพอะไร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา เปิดชัดๆ สัญญาซื้อขาย 2.5 ล้าน ปมที่ดิน 100 ไร่ สามี ก๊อต อธิป บันเทิง

บุ๋ม ปนัดดา เปิดชัดๆ สัญญาซื้อขาย 2.5 ล้าน ปมที่ดิน 100 ไร่ สามี ก๊อต อธิป

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ระทึก! พ่อฮีโร่ป้องลูกสาว รัวปืนสวนแก๊งโจรดับคาที่ ชาวเน็ตยก &quot;จอห์น วิค&quot; ในชีวิตจริง ข่าวต่างประเทศ

ระทึก! พ่อฮีโร่ป้องลูกสาว รัวปืนสวนแก๊งโจรดับคาที่ ชาวเน็ตยก “จอห์น วิค” ในชีวิตจริง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดทักษามหารานี อ.ออร่า งวด 1 พ.ย. 69 เปิดชุดเด่น 2 ตัว 3 ตัว เลขเด็ด

เลขเด็ดทักษามหารานี อ.ออร่า งวด 1 พ.ย. 69 เปิดชุดเด่น 2 ตัว 3 ตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทบ.แจงแล้ว ที่ดินโยงสามีบุ๋ม ยังไม่พบอนุญาตให้ใช้พื้นที่ ล่าสุดทหารแจ้งความแล้ว ข่าว

ทบ.แจงแล้ว ที่ดินโยงสามีบุ๋ม ยังไม่พบอนุญาตให้ใช้พื้นที่ ล่าสุดทหารแจ้งความแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าของรีสอร์ตนครพนม เผยทัวร์ลงหนักกระทบธุรกิจ ข่าว

เจ้าของรีสอร์ต โอดทัวร์ลงยับ เป็นแค่ผู้ประกอบการรายเล็ก เสียหายหนัก ถูกข่มขู่-โทรด่า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดภาพล่าสุด บุ๋ม ปนัดดา ก่อนขึ้นแถลงดราม่า 4 โมงเย็นวันนี้ กำลังใจเพียบ บันเทิง

เปิดภาพล่าสุด บุ๋ม ปนัดดา ก่อนขึ้นแถลงดราม่า 4 โมงเย็นวันนี้ กำลังใจเพียบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.เท็ตสึยะ ชิบะ ผู้วาด ‘โจ สิงห์สังเวียน’ เสียชีวิตวัย 87 ปี บันเทิง

อ.เท็ตสึยะ ชิบะ ผู้วาด ‘โจ สิงห์สังเวียน’ เสียชีวิตวัย 87 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณเดชน์ คลั่งออกกำลังกาย จนร่างกายพัง ฮอร์โมนทรุดเท่าคนวัย 60 บันเทิง

ณเดชน์ คลั่งออกกำลังกาย จนร่างกายพัง ฮอร์โมนทรุดเท่าคนวัย 60

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุ่มตรวจเห็ดเข็มทองดิบในตลาดเขตกรุงเทพฯ 5 ตัวอย่าง พบเชื้อลิสทีเรียทุกตัวอย่าง ข่าว

สุ่มตรวจเห็ดเข็มทองดิบใน กทม. พบลิสทีเรียทุกตัวอย่าง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครอบครัว ฮลุน โซโล่ ร้องผู้ว่าฯ จี้ตามผลชันสูตร-ทวงคืนของมีค่า จากจอร์เจีย หลังเสียชีวิต90 วัน ข่าว

ครอบครัว ฮลุน โซโล่ ร้องผู้ว่าฯ จี้ตามผลชันสูตร-ทวงคืนของมีค่า จากจอร์เจีย หลังเสียชีวิต90 วัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนคดี “เบน สมิธ” จากนักธุรกิจใกล้ชิดคนดัง สู่หมายจับหลอกลงทุน–สอบเงินข้ามชาติเข้าหุ้นไทย ข่าวอาชญากรรม

ย้อนคดี “เบน สมิธ” จากนักธุรกิจใกล้ชิดคนดัง สู่หมายจับหลอกลงทุน–สอบเงินข้ามชาติเข้าหุ้นไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา ยืนกอดกลุ่มลูกบุญธรรมเจ็ดคนถ่ายภาพหมู่ภายในร้าน บันเทิง

รู้หรือไม่ “บุ๋ม ปนัดดา” ดูแลลูกบุญธรรม 8 คน สวยมีมง จิตใจงาม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ออกหมายจับ เบน สมิธ-ยิมเลียก-แคทรียา ปมฟอกเงิน ข่าว

ด่วน ออกหมายจับ เบน สมิธ-ยิมเลียก-แคทรียา ปมฟอกเงิน อั้งยี่ โยงหุ้น 1.6 หมื่นล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าของรีสอร์ตนครพนม ขอโทษ มะปราง ลองเบิ่ง เข้าห้องกลางดึก ข่าว

เจ้าของรีสอร์ต ขอโทษ ‘มะปราง ลองเบิ่ง’ เข้าห้องกลางดึก ยอมรับระแวง ลูกค้าเคยทำห้องพัง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่า ลุงโยธิน ไม่จบ หลังยอดบริจาคพุ่งเกือบ 3 แสน อดีตเมียโผล่โทรขอเงิน บันเทิง

ดราม่า ลุงโยธิน ไม่จบ หลังยอดบริจาคพุ่งเกือบ 3 แสน อดีตเมียโผล่โทรขอเงิน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ฮาย อาภาพร&quot; นำทีมร้อง สคบ. โดนหลอกเล่นคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่น เสียหายรวมกว่า 3 ล้าน บันเทิง

“ฮาย อาภาพร” นำทีมร้อง สคบ. โดนหลอกเล่นคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่น เสียหายรวมกว่า 3 ล้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มใช้ AI ดักจับรถวิ่งไหล่ทาง หวังรับส่วนแบ่งค่าปรับวันละ 2,500 บาท ข่าว

ชี้ช่องรวย! หนุ่มใช้ AI ดักจับรถวิ่งไหล่ทาง ลุ้นส่วนแบ่งค่าปรับวันละ 2,500 บาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! สุชาติ แจงแล้ว ที่ดิน &#039;สามีบุ๋ม ปนัดดา&#039; ไม่ใช่ของกรมป่าไม้ ข่าว

ด่วน! สุชาติ แจงแล้ว ที่ดิน ‘สามีบุ๋ม ปนัดดา’ ไม่ใช่ของกรมป่าไม้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปรู้จัก “ครูบาเอ็ม” พระอาจารย์แห่งสำนักสงฆ์ถ้ำแจ้ง ผู้ชวนคุยธรรมะผ่านเรื่องใกล้ตัว