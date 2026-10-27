ช็อกแฟนลูกยาง! “เตย หัตถยา” ประกาศอำลาทีมลีกญี่ปุ่น เหตุต้องรักษาอาการบาดเจ็บ
ช็อกแฟนลูกยาง! “เตย หัตถยา” ประกาศอำลาทีมซากะ ฮิซามิตสึ สปริงส์ วอลเลย์บอล SV.League เหตุต้องรักษาอาการบาดเจ็บ
แฟนลูกยางชาวไทยได้รับข่าวช็อก เมื่อสโมสรซากะ ฮิซามิตสึ สปริงส์ (SAGA Hisamitsu Springs) หนึ่งในทีมของศึกวอลเลย์บอลอาชีพสูงสุดของญี่ปุ่น (SV.League) ประกาศผ่านอินสตาแกรมอย่างเป็นทางการกรณีของ “เตย-หัตถยา บำรุงสุข” นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตำแหน่งบอลเร็ว หลังยกเลิกสัญญาการแข่งขันตลอดฤดูกาล 2026-27 โดยระบุว่า
“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน SAGA Hisamitsu Springs มาโดยตลอด ขอขอบพระคุณจากใจจริง ทางสโมสรขอแจ้งให้ทราบว่า หัตถยา บำรุงสุข ได้ตัดสินใจอำลาทีมแล้ว เราขอขอบคุณสำหรับความทุ่มเทของหัตถยาที่มีให้กับทีมเสมอมา และขออวยพรให้เธอประสบความสำเร็จในเส้นทางข้างหน้าจากใจจริง
ขอขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจและเสียงเชียร์ตลอดระยะเวลาที่เธออยู่กับสโมสร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะยังคงให้การสนับสนุนหัตถยาและ SAGA Hisamitsu Springs ต่อไป”
จากประกาศดังกล่าว “เตย หัตถยา” เขียนข้อความถึงแฟน ๆ ก่อนจะอำลาจากสโมสรว่า “ถึงแฟน ๆ SAGA Hisamitsu SPRINGS ทุกท่าน และทุกคนที่คอยสนับสนุนฉันมาโดยตลอด ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนอันอบอุ่นที่มอบให้ฉันเสมอมา
หลายท่านอาจทราบแล้วว่าฉันมีอาการบาดเจ็บต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงท้ายฤดูกาลที่แล้ว ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ฉันได้ทุ่มเทให้กับการรักษาและฟื้นฟูร่างกายอย่างเต็มที่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ โดยทำทุกวิถีทางที่เชื่อว่าจะช่วยให้กลับมาหายดีได้
น่าเสียดายที่อาการบาดเจ็บเกี่ยวกับกระดูกบริเวณเท้าของฉันต้องใช้เวลาในการรักษานานกว่าที่คาดไว้ และสถานการณ์ก็มีความรุนแรงกว่าที่พวกเราหวังกันไว้ ด้วยเหตุนี้ ฉันจึงตัดสินใจครั้งสำคัญและยากลำบากในการอำลาทีม เพื่อที่จะได้มุ่งเน้นไปที่การรักษาตัวอย่างเต็มที่ วันนี้ฉันจึงอยากแจ้งการตัดสินใจนี้ให้ทุกท่านทราบด้วยตัวเอง
นี่เป็นการตัดสินใจที่ยากที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตการเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพของฉัน ฉันรักทีมนี้มาก และมีความผูกพันรวมถึงรู้สึกขอบคุณสโมสรแห่งนี้ เพื่อนร่วมทีมทุกคน และทีมงานทุกคนที่คอยสนับสนุนฉันมาโดยตลอด หลังจากได้ไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนแล้ว ฉันเชื่อว่านี่เป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุด ไม่ใช่แค่สำหรับตัวฉันเองเท่านั้น แต่ยังรวมถึงตัวทีมด้วย
ทีมสมควรที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยผู้เล่นที่พร้อมจะลงสนามอย่างเต็มศักยภาพเพื่อไล่ตามเป้าหมายของทีมต่อไป ฉันรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมนักหากจะให้ทุกคนต้องรอคอยต่อไปโดยไม่รู้ว่าฉันจะสามารถกลับมาลงสนามได้เมื่อใด และเพราะว่าฉันรักทีมนี้มาก ฉันจึงต้องการตัดสินใจด้วยความรับผิดชอบที่สุดเท่าที่จะทำได้ในสถานการณ์เช่นนี้
ฉันไม่ได้คาดหวังให้ทุกคนเข้าใจการตัดสินใจของฉันได้อย่างถ่องแท้ แต่หวังว่าทุกท่านจะเข้าใจว่าการตัดสินใจนี้ผ่านการคิดทบทวนมาอย่างหนักหน่วง และได้รับความเข้าใจรวมถึงการสนับสนุนจากทางทีมแล้ว ฉันจะรู้สึกขอบคุณมากหากทุกท่านจะเคารพในการตัดสินใจครั้งนี้
ขอขอบคุณแฟน ๆ ทุกท่านที่คอยสนับสนุนฉันตลอดสองฤดูกาลที่ผ่านมา รวมถึงทีมงานบริหารและทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสโมสรแห่งนี้ ฉันขอขอบคุณจากก้นบึ้งของหัวใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูกาลนี้ แม้ในยามที่ฉันบาดเจ็บ ทุกท่านก็ยังคงเชื่อมั่นในตัวฉันและมอบโอกาสให้ฉันได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมต่อไป ฉันจะไม่มีวันลืมความเมตตาและความเอื้อเฟื้อที่ทุกท่านมอบให้เลย
ถึงหัวหน้าโค้ชของเรา โค้ชทุกคน และทีมงานทุกคน ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำ กำลังใจ และการสนับสนุนอย่างไม่เปลี่ยนแปลง และสำหรับเพื่อนร่วมทีมของฉัน เวลาที่เราแบ่งปัน วันที่เราช่วยเหลือกัน และความทรงจำนับไม่ถ้วนที่เราสร้างขึ้น จะเป็นสมบัติล้ำค่าที่สุดในชีวิตของฉันเสมอ
จากนี้ไปฉันจะทุ่มเทตัวเองอย่างเต็มที่เพื่อรักษาและฟื้นสภาพให้ดีที่สุด เป้าหมายของฉันคือการกลับลงสนามในฤดูกาลหน้าให้แข็งแกร่งกว่าที่เคยและพร้อมที่จะแข่งขันในระดับสูงสุดของฉัน ขอบคุณจากก้นบึ้งของหัวใจถึงทุกคนที่สนับสนุนฉัน ฉันหวังว่าจะได้พบคุณอีกครั้ง หัตถยา บำรุงสุข หัตจัง”
ก่อนหน้านี้ เตย หัตถยา มีอาการบาดเจ็บจากการแข่งขันวอลเลย์บอล SV. League ที่ประเทศญี่ปุ่นในฤดูกาลที่ผ่านมา ส่งผลให้ต้องพักรักษาตัวเป็นเวลาหลายเดือน และไม่ได้มีชื่อในการแข่งขันในนามทีมชาติไทยในปีนี้ และแม้ว่าในฤดูกาลนี้จะมีต่อสัญญากับทางสโมสรเป็นครั้งที่ 2 แต่ก็ไม่ได้มีรายชื่อในการแข่งขัน จนกระทั่งมีการประกาศยกเลิกสัญญาในเวลาต่อมา
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