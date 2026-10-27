ยูทูบเบอร์หนุ่ม โต้ถูกแฉทารุณ-บูลลี่ บังคับแฟนคลับดื่มเหล้า เรียกยอดวิว

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 ต.ค. 2569 19:30 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2569 19:30 น.
ยูทูบเบอร์เกาหลีโต้ข่าวทารุณกรรมสาวพิการในไทย

คากวัง ยูทูบเบอร์เกาหลี โต้ข่าวทารุณกรรมแฟนคลับออกกล้อง หวังยอดวิว-เงินโดเนท ยืนยันทำสัญญาชัดเจน เตรียมเปลี่ยนแนวทางทำคอนเทนต์ในอนาคต

เป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์กรณี คากวัง (Kakwang) ยูทูบเบอร์ชายชาวเกาหลีใต้ที่มีผู้ติดตามกว่า 4.7 แสนคน โพสต์คลิปวิดีโอชี้แจงหลังถูกกล่าวหาทารุณกรรม กักขัง และแสวงหาผลประโยชน์จาก A (นามสมมติ) หญิงคนหนึ่ง ซึ่งเป็นแฟนคลับผู้ร่วมรายการระหว่างการเดินทางมาไลฟ์สดทำคอนเทนต์ในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคมที่ผ่านมา คากวังเผยแพร่วิดีโอผ่านช่องยูทูบ ปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการทำร้ายผู้พิการทางสติปัญญา เขายืนยันว่า A ไม่ได้เข้าข่ายผู้พิการทางสติปัญญาหรือผู้พิการทางขา แต่เป็นเพียงคนติดเหล้าเท่านั้น ยูทูบเบอร์หนุ่มระบุว่าก่อนเริ่มงาน เขาอธิบายรูปแบบการไลฟ์สดสไตล์ใต้ดินให้ A ฟังอย่างละเอียดและได้รับความยินยอมพร้อมทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรเรียบร้อยแล้ว เมื่อ A มาร่วมรายการ เธอมีรายได้ประมาณ 500,000 ถึง 1,000,000 วอนต่อวัน (ราว 12,000 – 24,000 บาท)

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นอกจากนี้ ยูทูบเบอร์หนุ่มยังเปิดเผยข้อความแชตที่ชี้ว่า A ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดด้วยตัวเอง พร้อมนำคลิปวิดีโอช่วงที่ไลฟ์สดในประเทศไทยมาเปิดเผย ซึ่งมีภาพคล้ายกับ A กำลังใช้ความรุนแรงกับผู้ร่วมรายการคนอื่น

แม้จะยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการทำร้ายผู้พิการ แต่คากวังได้กล่าวขอโทษที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดและสร้างความไม่พอใจให้กับสังคมจากเนื้อหาที่รุนแรง พร้อมสัญญาว่าจะปรับเปลี่ยนทิศทางการทำคอนเทนต์ในอนาคต

ยูทูบเบอร์หนุ่มโต้บูลลี่แฟนคลับ

ก่อนหน้านี้มีโพสต์และคลิปวิดีโอจากไลฟ์สดแพร่กระจายไปทั่วโซเชียลมีเดีย ระบุข้อความว่าเตรียมแจ้งความยูทูบเบอร์ฐานทำร้ายและแสวงหาผลประโยชน์จากหญิงที่มีอาการป่วยทางสติปัญญาและเพิ่งเข้ารับการผ่าตัดขา

บุคคลที่ระบุตัวว่าเป็นทนายความ (นามสมมติ B) ซึ่งเข้ามาช่วยเหลือ A เปิดเผยข้อมูลว่า คากวังและทีมงานดูถูกและทำร้ายร่างกาย A มานานหลายเดือนโดยอ้างว่าเป็นการทำคอนเทนต์ ทนายความระบุว่า A กำลังอยู่ในช่วงพักฟื้นจากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก แต่ทีมงานกลับหักไม้ค้ำยัน จำกัดอาหาร รบกวนเวลานอน และบังคับให้ดื่มเหล้าขณะไลฟ์สดในประเทศไทย นอกจากนี้ทีมงานยังกีดกันไม่ให้ A เดินทางกลับบ้านและหักเงินค่าตัวจากการร่วมรายการและเงินบริจาคไปกว่า 10 ล้านวอน (ราว 240,000 บาท)

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ทนาย B แจ้งว่าได้ประสานงานขอความช่วยเหลือฉุกเฉินจากสถานเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยเมื่อวันที่ 21 ตุลาคมที่ผ่านมา และเจ้าหน้าที่พาตัว A ออกมาคุ้มครองในวันถัดมา โดยทีมทนายความเตรียมยื่นฟ้องผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดทันทีที่เดินทางกลับถึงเกาหลีใต้ ในข้อหาทำร้ายร่างกาย บังคับข่มขู่ และกักขังหน่วงเหนี่ยว

ปัจจุบันยังไม่มีการยืนยันข้อมูลอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินการของสถานทูต การยื่นฟ้องคดี รวมถึงยังไม่มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่า A ป่วยเป็นโรคทางสติปัญญาจริงหรือไม่

คากวัง ยูทูบเบอร์หนุ่ม-2 คากวัง ยูทูบเบอร์หนุ่ม โต้ข่าวบูลลี่แฟนคลับ

ข้อมูลจาก : sportschosun และ mk

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 ต.ค. 2569 19:30 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2569 19:30 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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