ระทึก! พ่อฮีโร่ป้องลูกสาว รัวปืนสวนแก๊งโจรดับคาที่ ชาวเน็ตยก “จอห์น วิค” ในชีวิตจริง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 27 ต.ค. 2569 16:12 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2569 16:37 น.
ระทึก! พ่อฮีโร่ป้องลูกสาว รัวปืนสวนแก๊งโจรดับคาที่ ชาวเน็ตยก "จอห์น วิค" ในชีวิตจริง

ระทึก! พ่อฮีโร่ป้องลูกสาว รัวปืน 27 นัด สวนแก๊งโจรปล้นรถดับคาที่ ชาวเน็ตแห่ยกย่องเป็น “จอห์น วิค” ในชีวิตจริง

กลายเป็นคลิปไวรัลสุดระทึกที่ได้รับเสียงชื่นชมไปทั่วโลก เมื่อคุณพ่อชาวแอฟริกาใต้โชว์ทักษะความแม่นยำดั่งในหนังแอ็กชัน ชักปืนยิงสวนแก๊งคนร้ายดวลเดือด 27 นัดใน 14 วินาที เพื่อปกป้องลูกสาวที่นั่งอยู่หน้ารถ ส่งผลให้โจรถูกยิงเสียชีวิตคาที่ 1 ศพ จนชาวเน็ตแห่ยกย่องให้เป็น “ชัค นอร์ริส” และ “จอห์น วิค” ในคนเดียวกัน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงดึกของวันที่ 9 ตุลาคมที่ผ่านมา ซิดนีย์ ฮิลล์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการในเมืองเดอร์บัน กำลังถอยรถออกจากบ้านพักในเมืองไพน์ทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่งครอบครัวเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ได้เพียง 4 วัน จู่ๆ มีกลุ่มชายฉกรรจ์พร้อมอาวุธปืน 2 คน กระโดดลงมาจากท้ายรถยนต์และระดมยิงใส่เขาทันที

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FB/ ArriveAlive.co.za

ภาพจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นวินาทีชีวิต ซิดนีย์ตัดสินใจชักปืนพกออกจากเอวแล้วยิงสวนกลับไป เพื่อปกป้องลูกสาวที่กำลังนั่งหวาดกลัวอยู่เบาะข้างๆ การปะทะสาดกระสุนใส่กันดังสนั่นถึง 27 นัด ในเวลาเพียง 14 วินาที ก่อนที่กระสุนนัดหนึ่งจะเจาะเข้าที่ศีรษะของคนร้ายจนเสียชีวิตคาที่

ด้าน แอนเดรียส มาธิออส เจ้าหน้าที่บริษัทรักษาความปลอดภัยมาร์แชล กล่าวยกย่องว่า “ผู้ชายคนนี้คือฮีโร่” พร้อมระบุว่า “สัญชาตญาณแรกของเขาคือการทำทุกทางให้ครอบครัวปลอดภัย เขาตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา และแม้จะยิงสวนกลับช้าไปบ้างตอนที่ถูกคนร้ายยิงใส่ แต่เขาก็หาจังหวะยิงตอบโต้และหยุดยั้งอันตรายได้สำเร็จ ผมขอชื่นชมการกระทำของเขาจริงๆ”

ภาพจากกล้องหน้ารถเผยนาทีพ่อชักปืนยิงปะทะแก๊งปล้นรถ
FB/ ArriveAlive.co.za

หลังคลิปวิดีโอความกล้าหาญถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก เช่น “ชัค นอร์ริส และจอห์น วิค ในคนเดียวกัน” ขณะที่ชายอีก 4 คนหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุไปได้ ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งสืบสวนคดีพยายามฆ่า 3 คดี และคดีปล้นรถ เพื่อติดตามตัวคนร้ายที่เหลือต่อไป

ที่มา: NEW YORK POST

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 27 ต.ค. 2569 16:12 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2569 16:37 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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