ทบ.แจงแล้ว ที่ดินโยงสามีบุ๋ม ยังไม่พบอนุญาตให้ใช้พื้นที่ ล่าสุดทหารแจ้งความแล้ว
วันที่ 27 ตุลาคม 2569 พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ชี้แจงกรณีที่ดินในตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ซึ่งใช้ทำรีสอร์ตและสนามวิ่งเทรล และมีชื่อของ ก๊อต อธิป อนันทวรรณ สามีบุ๋ม ปนัดดา เข้าไปเกี่ยวข้อง โดยยืนยันว่าเป็นที่ราชพัสดุในความครอบครองของกองทัพบก แต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบหลักฐานอนุญาตให้เอกชนเข้าใช้พื้นที่ หรือได้รับอนุมัติให้เช่าที่ดินกับกรมธนารักษ์ ขณะนี้หน่วยทหารได้แจ้งความกับตำรวจแล้ว หลังพบประชาชนเข้าใช้พื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตจำนวนมาก
พล.ต.วินธัยอธิบายว่า ที่ดินบริเวณนี้อยู่ในความรับผิดชอบของ มณฑลทหารบกที่ 12 (มทบ.12) ส่วนกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ร.2 รอ.) เป็นหน่วยใช้ประโยชน์ในพื้นที่ โดยกองทัพบกกำลังตรวจสอบเอกสารและรายละเอียดการใช้ที่ดินของเอกชนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
ก่อนหน้านี้ ก๊อต อธิป เคยชี้แจงข้อสงสัยเรื่องที่ดินว่า เขาไม่ได้ซื้อที่ดินมาเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนตัว แต่เป็นพื้นที่ของทหารที่มีการเช่าสิทธิ์ใช้ประโยชน์แบบรายปีร่วมกับกลุ่มเพื่อน
ผลตรวจล่าสุดของกองทัพบกยังไม่พบหลักฐานการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ตามที่มีการกล่าวอ้าง จึงต้องตรวจสอบเอกสารและสิทธิการเช่าให้ชัดเจน
สำหรับการตรวจสอบพื้นที่ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคมที่ผ่านมา มทบ.12 ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานราชการและองค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอาง เพื่อสำรวจการใช้ที่ดินในปัจจุบัน พบว่ามีประชาชนจำนวนมากเข้าใช้พื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ได้มีเพียงบริเวณรีสอร์ตและสนามวิ่งเทรลที่กำลังเป็นประเด็นข่าว
กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (ร.2 พัน.2 รอ.) ซึ่งรับผิดชอบดูแลพื้นที่ จึงเข้าแจ้งความกับตำรวจเพื่อให้ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
พล.ต.วินธัยระบุว่า ปัญหาการใช้ที่ราชพัสดุโดยไม่ได้รับอนุญาตเกิดขึ้นในพื้นที่ความรับผิดชอบของกองทัพบกหลายแห่ง และบางแห่งมีประชาชนเข้าใช้ประโยชน์มาเป็นเวลานาน ที่ผ่านมากองทัพบกใช้วิธีพูดคุยทำความเข้าใจและขอความร่วมมือเป็นหลัก จึงมีการดำเนินคดีทางกฎหมายค่อนข้างน้อย
ส่วนแนวทางแก้ไขระยะยาว กองทัพบกจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ราชพัสดุ และพิจารณาให้ประชาชนที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขสามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยนำแนวทางจากโครงการหนองวัวซอโมเดลและโครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์มาประกอบการดำเนินงาน
ทั้งนี้ การแจ้งความเป็นขั้นตอนให้ตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงและผู้ที่เกี่ยวข้อง ยังไม่ใช่ข้อสรุปว่าก๊อต อธิป หรือบุคคลใดกระทำความผิด ส่วนประเด็นการเช่าสิทธิ์ใช้ที่ดินและการอนุญาตจากหน่วยงานรัฐยังอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติม
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