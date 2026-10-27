บุ๋ม ปนัดดา ประกาศหย่า ก๊อต อธิป กลางวงสื่อ ช้ำอดีตสามีแอบแซ่บรุ่นน้องคนสนิท
บุ๋ม ปนัดดา ประกาศหย่า ก๊อต อธิป กลางวงสื่อ สุดช้ำอดีตสามีแอบแซ่บรุ่นน้องคนสนิท-ขอเลี้ยงดูลูกสาวพี่เลี้ยงอายุ 18 ปี
เมื่อเวลาประมาณ 16.15 น. บุ๋ม ปนัดดา ตั้งโต๊ะแถลงข่าวประเด็ดดราม่าร้อนของสามีกล้ามโต ก๊อต อธิป เจ้าตัวยอมรับว่า แยกกันอยู่กับสามีมาได้ 2 ปีแล้ว ตั้งแต่ปลายปี 2567 ที่ผ่านมา หลังจากทราบเรื่องจากพี่เลี้ยงของลูกชายว่า ก๊อต อธิป พาลูกสาวของพี่เลี้ยง อายุประมาณ 17-18 ปี ไปดื่มเบียร์ ก่อนขอเลี้ยงดู แต่ตนก็พยายามจะประคับประคองภาพของความเป็นครอบครัวอยู่ เพราะลูกชายเพิ่ง 2 ขวบ และตอนนั้นก็เป็นช่วงใกล้คลอดลูกคนเล็กด้วย
ก่อนที่ทางด้าน บุ๋ม ปนัดดา จะประกาศขอหย่ากับ ก๊อต อธิป กลางวงแถลงข่าว โดยจะขอเป็นคนดูแลลูกชายทั้ง 2 คนด้วยตัวเอง พร้อมนัดเวลา 9 โมงเช้าในวันพรุ่งนี้ (28 ต.ค. 69) เพราะต้องการให้ลูก ๆ เติบโตมาในสภาพที่ดี และให้อดีตสามีไปเคลียร์ตัวเองให้ดี ๆ ก็หวังว่าเขาจะมา แต่ถ้าไม่หย่าก็ต้องดำเนินการตามกฎหมาย
สำหรับประเด็นเรื่อง น้องคนสนิทและไว้ใจมากที่สุด บุ๋ม ปนัดดา เผยว่า เรื่องของสามียังไม่เจ็บเท่านี้ เพราะน้องคนนี้รักมาก เชื่อใจมากมาตลอด 10 ปี แต่ไม่ใช่ลูกบุญธรรม หลังจากรู้ว่าน้องเขามีสัมพันธ์ลับ ๆ กับอดีตสามีน้องก็ไม่เคยติดต่อมาหาเลย เพิ่งมารู้จากแม่บ้านว่า น้องเขาเข้า-ออกบ้านมาตลอดเป็นประจำ
น้องเขาก็เพิ่งไปวิ่งเทรลมาเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2569 และเพิ่งออกรถใหม่โดยมีทางผู้ชายเป็นคนช่วยดูแลให้ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2569 ที่ผ่านมา หลังจากรู้เรื่องความสัมพันธ์ก็ทักไปถามน้องคนนั้นเลยว่า “ทำทำไม” เช้าวันรุ่งขึ้นมีงานเกี่ยวกับทหารก็เจอน้องเขา จะเข้าไปคุย แต่เขาเดินหนี
นอกจากนั้นช่วงเย็นวันที่ 19 ก.ย. กลับจากงานไปถึงบ้าน ลูกสาวของฝ่ายชายก็บอกกับตนว่า “พี่แบมบี้เพิ่งกลับไป” ก็เลยได้รู้ว่าเขาเข้ามาที่บ้านเป็นประจำ และจะกลับออกไปก่อนที่ตนจะกลับถึงบ้าน ยืนยันไม่ฟ้องชู้ แค่ต้องการหย่าเท่านั้น
บุ๋ม ปนัดดา เผยว่า มีวันหนึ่งอดีตสามีโทรมาแล้วตนจับพิรุธได้ว่ามีอะไรแปลก ๆ โดยฝ่ายชายโทรมาด่าเป็นชั่วโมง ทั้งยังพยายามกล่าวหาว่า ‘บุ๋มมีชู้’ อีกทั้งยังทราบว่ามีการบันทึกคลิปและอัดเสียงเอาไว้ด้วย และยังทราบอีกว่า ฝ่ายหญิงอดีตคนสนิทขู่ว่าจะมีการปล่อยคลิปเสียงดังกล่าวออกมา หากมีการกล่าวถึงชื่อตน ซึ่งทาง บุ๋ม ปนัดดา ประกาศกร้าวทั้งน้ำตาฝากถึงรุ่นน้องคนสนิท ระบุว่า “หนูปล่อยเลยลูก แม่ไม่มีอะไรจะเสียแล้ว แต่ก็ระวังด้วยในเรื่องของกฎหมาย”
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