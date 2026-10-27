เปิดภาพล่าสุด บุ๋ม ปนัดดา ก่อนขึ้นแถลงดราม่า 4 โมงเย็นวันนี้ กำลังใจเพียบ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 27 ต.ค. 2569 15:26 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2569 15:26 น.
เปิดภาพล่าสุด บุ๋ม ปนัดดา ก่อนขึ้นแถลงดราม่า 4 โมงเย็นวันนี้ กำลังใจเพียบ

เพจ มูลนิธิองค์กรทำดี เผยภาพล่าสุด บุ๋ม ปนัดดา ก่อนขึ้นแถลงทุกดราม่า 4 โมงเย็นวันนี้ ชาวเน็ตส่งกำลังใจล้นหลาม

กลายเป็นประเด็นร้อนที่คนในสังคมกำลังจับตามองกันทั้งประเทศ สำหรับกรณีของ ก๊อต อธิป สามีหนุ่มกล้ามโตของนักแสดงและพิธีกรสาวมากความสามารถ บุ๋ม ปนัดดา หลังมีข่าวลือสะพัดออกมาว่า ฝ่ายชายถูกร้องเรียนปมกว้านซื้อที่ดินที่มีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่รวมกว่า 100 ไร่ ในพื้นที่จังหวัดนครนายก ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้

ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก มูลนิธิองค์กรทำดี ได้มีการโพสต์ภาพของ บุ๋ม ปนัดดา ขณะไหว้พระสวดมนต์ ก่อนถึงเวลาแถลงข่าวประเด็นร้อนในเวลา 16.00 น.วันนี้ (27 ต.ค. 69) พร้อมระบุแคปชั่นว่า “ความสุขไม่ได้เกิดจากการมีทุกอย่าง แต่เกิดจากการปล่อยวางสิ่งที่ไม่จำเป็น และเติมเต็มจิตใจด้วยความสงบ” ท่ามกลางคอมเมนต์ชาวเน็ตที่แห่มาให้กำลังใจดาราและพิธีกรสาวกันอย่างเนืองแน่น

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เปิดภาพล่าสุด บุ๋ม ปนัดดา ก่อนขึ้นแถลงดราม่า 4 โมงเย็นวันนี้ กำลังใจเพียบ-2

ชาวเน็ตร่วมส่งกำลังใจ ชาวเน็ตร่วมส่งกำลังใจ-1 ชาวเน็ตร่วมส่งกำลังใจ-2

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อ้างอิงจาก : FB มูลนิธิองค์กรทำดี

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 27 ต.ค. 2569 15:26 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2569 15:26 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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