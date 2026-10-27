ณเดชน์ คลั่งออกกำลังกาย จนร่างกายพัง ฮอร์โมนทรุดเท่าคนวัย 60

ณเดชน์ คูกิมิยะ เผยบทเรียนราคาแพง โหมออกกำลังกายหนัก ฟิตเนสสุดโต่ง อดนอน อดข้าว อดน้ำ จนต่อมไทรอยด์พังถาวร ตรวจเลือดเจอฮอร์โมนทรุดเท่าคนวัย 60 ปี ต้องพึ่งยาปรับสมดุลตลอดชีวิต

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ต.ค. 2569 15:20 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2569 15:24 น.
ณเดชน์ คลั่งออกกำลังกาย จนร่างกายพัง ฮอร์โมนทรุดเท่าคนวัย 60

ภาพจำของพระเอกหนุ่มซูเปอร์สตาร์หุ่นล่ำบึ้กอย่าง ณเดชน์ คูกิมิยะ มักปรากฏตัวตามสนามวิ่งและยิมออกกำลังกายอยู่เสมอ ใครจะคิดว่าเบื้องหลังความฟิตระดับยอดมนุษย์นั้น เคยซ่อนบทเรียนชีวิตสุดโหดที่แลกมาด้วยการที่ระบบร่างกายพังยับเยิน จนกลายเป็นโรคประจำตัวที่รักษาไม่หายขาด ต้องกินยาทุกเช้าไปตลอดชีวิต

ณเดชน์ เล่าผ่านรายการ On the way with Chom ที่ช่องทาง Podcast : Life Dot , Facebook: Life Dot , Youtube : Life Dot เวลา 18.00 น. เมื่อเจ้าตัวเล่าย้อนไปถึงจุดเริ่มต้นช่วงอายุ 24-25 ปี เป็นวัยที่ฮึกเหิม ทุ่มเทให้กับการออกกำลังกายอย่างบ้าคลั่ง นอนเที่ยงคืนแต่ปลุกตัวเองขึ้นมาลุยฟิตเนสตอนตี 5 ทุกวัน วนลูปการใช้ชีวิตสุดขั้วอยู่นานหลายเดือน จนกระทั่งย่างเข้าสู่วัย 28 ปี ร่างกายเริ่มส่งสัญญาณเตือนอย่างรุนแรง ตื่นเช้าไปกองถ่ายไม่ไหว ลุกไม่ขึ้น อ่อนเพลีย หน้าร้อนผ่าว คอร้อน เปลือกตาร้อนผ่าว ง่วงนอนตลอดเวลา อาการทรุดหนักติดต่อกันเกือบเดือนจนต้องรีบพบแพทย์

ผลตรวจเลือดทำเอาตกใจจนพูดไม่ออก หมอวินิจฉัยว่าเขาป่วยเป็นโรคต่อมไทรอยด์ทำงานต่ำ (Hypothyroidism) จากภาวะต่อมไทรอยด์อักเสบเรื้อรังฮาชิโมโต (Hashimoto’s Thyroiditis) ต่อมไทรอยด์ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมระบบการเผาผลาญหยุดทำงาน ค่าฮอร์โมนเพศชาย ค่าฮอร์โมนความเครียด แร่ธาตุ และระดับวิตามินในร่างกายพังพินาศ ตรวจออกมาแล้วมีสภาพเสื่อมโทรมเหมือนคนอายุ 60 ปี ทั้งที่ตอนนั้นเจ้าตัวเพิ่งอายุเพียง 30 ปีต้น ๆ

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สาเหตุหลักมาจากการใช้งานร่างกายจนเกินขีดจำกัด การที่ต่อมไทรอยด์ไม่ทำงาน ส่งผลให้ต้องกินยาทุกวันเพื่อชดเชยฮอร์โมน หากวันไหนขนาดยาไม่พอดี จะเกิดอาการเพลียจัด วูบวาบ น้ำหนักตัวเหวี่ยงขึ้นลงอย่างรวดเร็ว หากยาเกินขนาด หัวใจก็จะเต้นเร็ว ใจสั่น และเหนื่อยง่าย แพทย์จึงต้องคอยเจาะเลือดปรับโดสยาตามน้ำหนักตัวอยู่ตลอดเวลา

ความสุดโต่งของพระเอกหนุ่มไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น ย้อนกลับไปช่วงปิดกล้องภาพยนตร์เรื่อง ธี่หยด 3 เขามีโจทย์หิน ต้องลดน้ำหนักจาก 80 กิโลกรัม ให้เหลือ 70 กิโลกรัมภายในเวลาเพียง 1 เดือน

ณเดชน์เลือกใช้วิธีหักดิบ จำกัดอาหารเหลือเพียงวันละ 1,500 แคลอรี กินข้าววันละมื้อเดียว ออกกำลังกายบ้าคลั่งทั้งเช้า กลางวัน เย็น ทั้งชกมวย วิ่ง และยกน้ำหนัก

ภาพกล้ามท้องชัดของณเดชน์ คูกิมิยะ ถ่ายในห้องแต่งตัวหลังกองถ่าย

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สัปดาห์แรกน้ำหนักลดลงตามเป้า แต่พอเข้าสัปดาห์ที่สอง น้ำหนักกลับเด้งพุ่งสวนทาง เพราะร่างกายเกิดภาวะอักเสบอย่างหนัก ส่งสัญญาณเข้าสู่โหมดเอาชีวิตรอด กักเก็บไขมันไว้แทนที่จะเผาผลาญ หนำซ้ำในวันถ่ายทำคิวสุดท้ายที่มีฉากต้องถอดเสื้อนอนชัก เขาตัดสินใจอดน้ำล่วงหน้าถึง 2 วันเต็ม เพื่อรีดน้ำใต้ผิวให้กล้ามเนื้อชัดที่สุด ทันทีที่ถ่ายเสร็จแล้วได้กินอาหารมื้อแรก ร่างกายปฏิเสธทันควัน อาเจียนออกมาจนหมดไส้หมดพุง

การคุมอาหารแบบตึงเปรี๊ยะจนเกินไป ยังทำให้ ณเดชน์ต้องเผชิญกับภาวะพฤติกรรมการกินอาหารผิดปกติ (Binge Eating Disorder) หรือการกินแบบหลุดโลก พอควบคุมแคลอรีหนักเข้าจนร่างกายขาดสารอาหาร ช่วงดึกจะมีอาการหิวโซและอยากอาหารอย่างรุนแรง มือจะเผลอกดสั่งพิซซ่าเป็นถาดและไอศกรีมมากินจนเกลี้ยง พออิ่มก็เกิดความเครียด ความรู้สึกผิด โทษตัวเอง จนนำไปสู่วงจรอุบาทว์ด้วยการอดอาหารชดเชยในวันรุ่งขึ้น

ณเดชน์ คูกิมิยะ ถอดเสื้อระหว่างถ่ายทำกลางแจ้ง เห็นกล้ามเนื้อชัดเจน

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พระเอกหนุ่มเปิดใจว่า ความกดดันเรื่องรูปร่างเป็นสิ่งที่เกาะกุมอยู่ในจิตใต้สำนึกของอาชีพนักแสดงมาโดยตลอด กลัวการอ้วน ตื่นมาต้องคอยชั่งน้ำหนักทุกเช้า แต่จากวิกฤตสุขภาพครั้งใหญ่ ทำให้เขาได้สติ หันกลับมาเดินทางสายกลาง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมากินอาหารครบ 3-4 มื้อ ออกกำลังกายอย่างพอเหมาะ รักษามวลกล้ามเนื้อควบคู่กับสุขภาพภายใน

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นอกจากนี้ นิสัยความเป๊ะและการจัดระเบียบชีวิตอย่างเคร่งครัด ชนิดที่ต้องวางแผนล่วงหน้าเป็นสัปดาห์ เสื้อผ้าต้องเตรียมแขวนไว้ล่วงหน้า อาหารต้องแพ็กใส่กล่องให้พร้อม ไม่อย่างนั้นจะนอนไม่หลับ นิสัยเหล่านี้ซึมซับมาจากคุณพ่อชาวญี่ปุ่นที่มีความเจ้าระเบียบสูงมาตั้งแต่เด็ก ซึ่งต่างจากหวานใจอย่าง ญาญ่า อุรัสยา ที่มีนิสัยชิลล์กว่า ชอบใช้เวลาพักผ่อนอ่านหนังสืออยู่บ้าน

ในปีหน้าณเดชน์บันเทิงยังมีเป้าหมายท้าทายใหม่ เตรียมควงคู่ญาญ่าลงสนามประลองความฟิตในการแข่งขัน HYROX ประเภทคู่ผสม (Mix Double) ร่วมกัน

ภาพเบื้องหลังกองถ่ายกลางป่า ณเดชน์ ถอดเสื้อยืนคุยกับทีมงาน

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ณเดชน์ฝากข้อคิดเตือนใจถึงทุกคน โดยเฉพาะสายฟิตและคนที่รักการออกกำลังกายว่า จิตใจมนุษย์อาจจะเข้มแข็งมาก แต่ร่างกายไม่ใช่หุ่นยนต์ ถ้าใช้งานหักโหมจนเกินลิมิต เครื่องพังขึ้นมา อวัยวะข้างในไม่มีอะไหล่เปลี่ยนใหม่เหมือนเครื่องยนต์ จึงควรรักษาสมดุลให้พอดี อย่าปล่อยให้ความสุดโต่งมาทำลายสุขภาพของตัวเอง

ณเดชน์ คูกิมิยะ เดินโชว์กล้ามเนื้อในสตูดิโอถ่ายภาพ

อ้างอิงจาก : Life Dot

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ต.ค. 2569 15:20 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2569 15:24 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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