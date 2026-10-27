อ.เท็ตสึยะ ชิบะ ผู้วาด ‘โจ สิงห์สังเวียน’ เสียชีวิตวัย 87 ปี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 27 ต.ค. 2569 15:20 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2569 15:20 น.
อ.เท็ตสึยะ ชิบะ ผู้วาด ‘โจ สิงห์สังเวียน’ เสียชีวิตวัย 87 ปี

เท็ตสึยะ ชิบะ (Tetsuya Chiba / ちばてつや) นักวาดมังงะรุ่นใหญ่ระดับตำนานของญี่ปุ่น ผู้วาดภาพให้กับ Ashita no Joe หรือ โจ สิงห์สังเวียน เสียชีวิตแล้วในวัย 87 ปี หลังสร้างผลงานในวงการมังงะยาวนานกว่า 70 ปี และเพิ่งได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์วัฒนธรรมในปี 2024

สำนักพิมพ์โคดันฉะประกาศข่าวการเสียชีวิตในวันที่ 27 ตุลาคม 2569 โดยชิบะเสียชีวิตเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ที่โรงพยาบาลในกรุงโตเกียว สาเหตุจากโรค Myelodysplastic Syndrome หรือกลุ่มอาการไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดผิดปกติ

เท็ตสึยะ ชิบะ มีชื่อจริงว่า จิบะ เท็ตสึยะ เกิดเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2482 ที่กรุงโตเกียว หลังเกิดได้ไม่นาน ครอบครัวย้ายไปอาศัยอยู่ที่เมืองเฟิ่งเทียนในแมนจูเรีย หรือเมืองเสิ่นหยาง ประเทศจีนในปัจจุบัน ก่อนเดินทางกลับญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง

โฆษณา

เริ่มสนใจการวาดการ์ตูนตั้งแต่วัยเด็ก ก่อนก้าวเข้าสู่อาชีพนักวาดมังงะในปี 2499 ขณะมีอายุเพียง 17 ปี จากนั้นเริ่มสร้างชื่อผ่านผลงานหลายแนว ทั้งมังงะสำหรับเด็กผู้หญิง มังงะเด็กผู้ชาย และเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬา

ผลงานที่ทำให้ชื่อของชิบะกลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์มังงะญี่ปุ่นคือ “Ashita no Joe” ซึ่งเริ่มตีพิมพ์ในนิตยสาร Weekly Shonen Magazine เมื่อปี 2511 โดย ทาคาโมริ อาซาโอะ เป็นผู้เขียนเรื่อง ส่วนชิบะรับหน้าที่วาดภาพ

เรื่องราวติดตามชีวิตของ ยาบุกิ โจ เด็กหนุ่มหัวแข็งที่เข้าสู่โลกของมวยสากล ก่อนพัฒนาตัวเองผ่านการต่อสู้กับคู่แข่งหลายคน โดยเฉพาะ ริคิอิชิ โทรุ ตัวละครคู่ปรับสำคัญของโจ

อ.เท็ตสึยะ ชิบะ ผู้วาด ‘โจ สิงห์สังเวียน’
วิกิพีเดีย

กระแสของเรื่องรุนแรงถึงขั้นที่เมื่อริคิอิชิเสียชีวิตในเนื้อเรื่อง มีการจัดพิธีศพให้ตัวละครจริงที่อาคารของโคดันฉะในกรุงโตเกียว และมีแฟนมังงะเดินทางเข้าร่วมจำนวนมาก เหตุการณ์กลายเป็นหนึ่งในภาพจำของวัฒนธรรมมังงะญี่ปุ่นยุคนั้น

โฆษณา

“Ashita no Joe” ตีพิมพ์ต่อเนื่องจนถึงปี 2516 ก่อนถูกนำไปสร้างเป็นอนิเมะ ภาพยนตร์แอนิเมชัน และภาพยนตร์คนแสดงหลายครั้ง ตัวละครยาบุกิ โจและภาพของนักมวยหนุ่มนั่งอยู่บนเก้าอี้บริเวณมุมเวทีกลายเป็นภาพที่ถูกนำมาอ้างอิงซ้ำในวัฒนธรรมญี่ปุ่นมาหลายทศวรรษ

โฆษณา

หลังจบ “Ashita no Joe” ชิบะยังสร้างมังงะอีกหลายเรื่อง เช่น “Ore wa Teppei”, “Notari Matsutaro” และ “Ashita Tenki ni Naare” หลายผลงานถูกดัดแปลงเป็นอนิเมะและได้รับรางวัลจากสำนักพิมพ์และองค์กรด้านมังงะของญี่ปุ่น

นอกจากการสร้างผลงาน ชิบะยังทำงานเพื่อวงการมังงะในระยะยาว ทั้งการสนับสนุนนักวาดรุ่นใหม่และการทำงานกับสมาคมนักวาดการ์ตูนญี่ปุ่น รางวัล “Chiba Tetsuya Award” ที่ใช้ชื่อของเขายังเป็นเวทีประกวดสำหรับนักวาดหน้าใหม่ และดำเนินต่อมาจนถึงปัจจุบัน

ช่วงปลายชีวิตยังคงทำงานผ่าน “Hinemosu Notari Nikki” มังงะอัตชีวประวัติที่เล่าย้อนตั้งแต่วัยเด็กในแมนจูเรีย ช่วงสงคราม การเดินทางกลับญี่ปุ่น ไปจนถึงชีวิตการทำงานในวงการมังงะ โดยผลงานตีพิมพ์ในนิตยสาร Big Comic

ชิบะได้รับรางวัลและเครื่องราชอิสริยาภรณ์หลายรายการตลอดชีวิต รวมถึงเหรียญริบบิ้นสีม่วงในปี 2545 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อาทิตย์อุทัยในปี 2555 และได้รับเลือกเป็นบุคคลผู้มีคุณูปการทางวัฒนธรรมในปี 2557

โฆษณา

ปี 2567 รัฐบาลญี่ปุ่นมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์วัฒนธรรม หรือ Order of Culture ให้กับชิบะ ถือเป็นนักวาดมังงะคนแรกที่ได้รับเกียรติระดับนี้จากรัฐบาลญี่ปุ่น

การเสียชีวิตของเท็ตสึยะ ชิบะเกิดขึ้นในปีที่เขาครบรอบ 70 ปีบนเส้นทางนักวาดมังงะ นับตั้งแต่เปิดตัวผลงานอาชีพครั้งแรกในปี 2499 จนถึงผลงานช่วงสุดท้ายในวัย 87 ปี

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิง : YoMotto

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 27 ต.ค. 2569 15:20 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2569 15:20 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ งวด 1 พฤศจิกายน 2569

จับตา! ดุ่ย ภรัญฯ แจกเลขเด็ด หวยออกวันอาทิตย์ 1/11/69 งวดก่อนใบ้แม่นมาก

เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2569
Publisher : thaiger

เจาะลึกบริการของ AI SEO Agency ที่ครองทั้ง Google และ AI Search

เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2569
ครม. มีมติเห็นชอบ ไทยนั่งตำแหน่ง &quot;ประธานอาเซียน&quot; ปี 2571 เป็นวาระแห่งชาติ

ครม. มีมติเห็นชอบ ไทยนั่งตำแหน่ง “ประธานอาเซียน” ปี 2571 เป็นวาระแห่งชาติ

เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2569
บุ๋ม ปนัดดา เพิ่งรู้เงิน 7 ล้านในตู้เซฟหาย ถามสามีได้คำตอบว่าใช้หมดแล้ว

บุ๋ม ปนัดดา หลั่งน้ำตา เพิ่งรู้เงิน 7 ล้านในตู้เซฟหาย สามีใช้ไปแล้ว เป็นเงินของลูก

เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
บุ๋ม ช้ำ น้องคนสนิท แอบอัดเสียงทะเลาะ ก๊อต อธิป กล่าวหามีชู้ ขู่ปล่อยหวังให้เสียชื่อ บันเทิง

บุ๋ม ช้ำ น้องคนสนิท แอบอัดเสียงทะเลาะ ก๊อต อธิป กล่าวหามีชู้ ขู่ปล่อยหวังให้เสียชื่อ

49 วินาที ที่แล้ว
เปิดอายุจริง “แบมบี้ เดอะสตาร์” ปัจจุบัน วันนี้ทำอะไรอยู่? บันเทิง

เปิดอายุจริง “แบมบี้ เดอะสตาร์” ปัจจุบัน วันนี้ทำอะไรอยู่?

10 นาที ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา ยันไม่รู้เรื่องปมที่ดิน ก๊อต อธิป เผยปลายปี 67 สามีขอเงิน 2 ล้าน อ้างทำธุรกิจ บันเทิง

บุ๋ม ปนัดดา ยันไม่รู้เรื่องปมที่ดิน ก๊อต อธิป เผยปลายปี 67 สามีขอเงิน 2 ล้าน อ้างทำธุรกิจ

16 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ งวด 1 พฤศจิกายน 2569 เลขเด็ด

จับตา! ดุ่ย ภรัญฯ แจกเลขเด็ด หวยออกวันอาทิตย์ 1/11/69 งวดก่อนใบ้แม่นมาก

19 นาที ที่แล้ว
ครม. มีมติเห็นชอบ ไทยนั่งตำแหน่ง &quot;ประธานอาเซียน&quot; ปี 2571 เป็นวาระแห่งชาติ ข่าว

ครม. มีมติเห็นชอบ ไทยนั่งตำแหน่ง “ประธานอาเซียน” ปี 2571 เป็นวาระแห่งชาติ

41 นาที ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา ประกาศหย่า ก๊อต อธิป กลางวงสื่อ ช้ำอดีตสามีแอบแซ่บรุ่นน้องคนสนิท บันเทิง

บุ๋ม ปนัดดา ประกาศหย่า ก๊อต อธิป กลางวงสื่อ ช้ำอดีตสามีแอบแซ่บรุ่นน้องคนสนิท

59 นาที ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา เพิ่งรู้เงิน 7 ล้านในตู้เซฟหาย ถามสามีได้คำตอบว่าใช้หมดแล้ว บันเทิง

บุ๋ม ปนัดดา หลั่งน้ำตา เพิ่งรู้เงิน 7 ล้านในตู้เซฟหาย สามีใช้ไปแล้ว เป็นเงินของลูก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อกแฟนลูกยาง! &#8220;เตย หัตถยา&#8221; ประกาศอำลาทีมลีกญี่ปุ่น เหตุต้องรักษาอาการบาดเจ็บ ข่าวกีฬา

ช็อกแฟนลูกยาง! “เตย หัตถยา” ประกาศอำลาทีมลีกญี่ปุ่น เหตุต้องรักษาอาการบาดเจ็บ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้จัก “ครูบาเอ็ม” พระอาจารย์แห่งสำนักสงฆ์ถ้ำแจ้ง ผู้ชวนคุยธรรมะผ่านเรื่องใกล้ตัว ข่าว

รู้จัก “ครูบาเอ็ม” พระอาจารย์แห่งสำนักสงฆ์ถ้ำแจ้ง ผู้ชวนคุยธรรมะผ่านเรื่องใกล้ตัว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรายได้-ธุรกิจ &quot;ก๊อต อธิป&quot; เศรษฐกิจ

เปิดรายได้-ธุรกิจ “ก๊อต อธิป” สามีบุ๋ม ปนัดดา ถือหุ้น 3 บริษัท ทำอาชีพอะไร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา เปิดชัดๆ สัญญาซื้อขาย 2.5 ล้าน ปมที่ดิน 100 ไร่ สามี ก๊อต อธิป บันเทิง

บุ๋ม ปนัดดา เปิดชัดๆ สัญญาซื้อขาย 2.5 ล้าน ปมที่ดิน 100 ไร่ สามี ก๊อต อธิป

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ระทึก! พ่อฮีโร่ป้องลูกสาว รัวปืนสวนแก๊งโจรดับคาที่ ชาวเน็ตยก &quot;จอห์น วิค&quot; ในชีวิตจริง ข่าวต่างประเทศ

ระทึก! พ่อฮีโร่ป้องลูกสาว รัวปืนสวนแก๊งโจรดับคาที่ ชาวเน็ตยก “จอห์น วิค” ในชีวิตจริง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดทักษามหารานี อ.ออร่า งวด 1 พ.ย. 69 เปิดชุดเด่น 2 ตัว 3 ตัว เลขเด็ด

เลขเด็ดทักษามหารานี อ.ออร่า งวด 1 พ.ย. 69 เปิดชุดเด่น 2 ตัว 3 ตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทบ.แจงแล้ว ที่ดินโยงสามีบุ๋ม ยังไม่พบอนุญาตให้ใช้พื้นที่ ล่าสุดทหารแจ้งความแล้ว ข่าว

ทบ.แจงแล้ว ที่ดินโยงสามีบุ๋ม ยังไม่พบอนุญาตให้ใช้พื้นที่ ล่าสุดทหารแจ้งความแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าของรีสอร์ตนครพนม เผยทัวร์ลงหนักกระทบธุรกิจ ข่าว

เจ้าของรีสอร์ต โอดทัวร์ลงยับ เป็นแค่ผู้ประกอบการรายเล็ก เสียหายหนัก ถูกข่มขู่-โทรด่า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุ่มตรวจเห็ดเข็มทองดิบในตลาดเขตกรุงเทพฯ 5 ตัวอย่าง พบเชื้อลิสทีเรียทุกตัวอย่าง ข่าว

สุ่มตรวจเห็ดเข็มทองดิบใน กทม. พบลิสทีเรียทุกตัวอย่าง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครอบครัว ฮลุน โซโล่ ร้องผู้ว่าฯ จี้ตามผลชันสูตร-ทวงคืนของมีค่า จากจอร์เจีย หลังเสียชีวิต90 วัน ข่าว

ครอบครัว ฮลุน โซโล่ ร้องผู้ว่าฯ จี้ตามผลชันสูตร-ทวงคืนของมีค่า จากจอร์เจีย หลังเสียชีวิต90 วัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนคดี “เบน สมิธ” จากนักธุรกิจใกล้ชิดคนดัง สู่หมายจับหลอกลงทุน–สอบเงินข้ามชาติเข้าหุ้นไทย ข่าวอาชญากรรม

ย้อนคดี “เบน สมิธ” จากนักธุรกิจใกล้ชิดคนดัง สู่หมายจับหลอกลงทุน–สอบเงินข้ามชาติเข้าหุ้นไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา ยืนกอดกลุ่มลูกบุญธรรมเจ็ดคนถ่ายภาพหมู่ภายในร้าน บันเทิง

รู้หรือไม่ “บุ๋ม ปนัดดา” ดูแลลูกบุญธรรม 8 คน สวยมีมง จิตใจงาม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ออกหมายจับ เบน สมิธ-ยิมเลียก-แคทรียา ปมฟอกเงิน ข่าว

ด่วน ออกหมายจับ เบน สมิธ-ยิมเลียก-แคทรียา ปมฟอกเงิน อั้งยี่ โยงหุ้น 1.6 หมื่นล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าของรีสอร์ตนครพนม ขอโทษ มะปราง ลองเบิ่ง เข้าห้องกลางดึก ข่าว

เจ้าของรีสอร์ต ขอโทษ ‘มะปราง ลองเบิ่ง’ เข้าห้องกลางดึก ยอมรับระแวง ลูกค้าเคยทำห้องพัง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่า ลุงโยธิน ไม่จบ หลังยอดบริจาคพุ่งเกือบ 3 แสน อดีตเมียโผล่โทรขอเงิน บันเทิง

ดราม่า ลุงโยธิน ไม่จบ หลังยอดบริจาคพุ่งเกือบ 3 แสน อดีตเมียโผล่โทรขอเงิน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ฮาย อาภาพร&quot; นำทีมร้อง สคบ. โดนหลอกเล่นคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่น เสียหายรวมกว่า 3 ล้าน บันเทิง

“ฮาย อาภาพร” นำทีมร้อง สคบ. โดนหลอกเล่นคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่น เสียหายรวมกว่า 3 ล้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มใช้ AI ดักจับรถวิ่งไหล่ทาง หวังรับส่วนแบ่งค่าปรับวันละ 2,500 บาท ข่าว

ชี้ช่องรวย! หนุ่มใช้ AI ดักจับรถวิ่งไหล่ทาง ลุ้นส่วนแบ่งค่าปรับวันละ 2,500 บาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! สุชาติ แจงแล้ว ที่ดิน &#039;สามีบุ๋ม ปนัดดา&#039; ไม่ใช่ของกรมป่าไม้ ข่าว

ด่วน! สุชาติ แจงแล้ว ที่ดิน ‘สามีบุ๋ม ปนัดดา’ ไม่ใช่ของกรมป่าไม้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปณเดชน์ คลั่งออกกำลังกาย จนร่างกายพัง ฮอร์โมนทรุดเท่าคนวัย 60