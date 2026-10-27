อ.เท็ตสึยะ ชิบะ ผู้วาด ‘โจ สิงห์สังเวียน’ เสียชีวิตวัย 87 ปี
เท็ตสึยะ ชิบะ (Tetsuya Chiba / ちばてつや) นักวาดมังงะรุ่นใหญ่ระดับตำนานของญี่ปุ่น ผู้วาดภาพให้กับ Ashita no Joe หรือ โจ สิงห์สังเวียน เสียชีวิตแล้วในวัย 87 ปี หลังสร้างผลงานในวงการมังงะยาวนานกว่า 70 ปี และเพิ่งได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์วัฒนธรรมในปี 2024
สำนักพิมพ์โคดันฉะประกาศข่าวการเสียชีวิตในวันที่ 27 ตุลาคม 2569 โดยชิบะเสียชีวิตเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ที่โรงพยาบาลในกรุงโตเกียว สาเหตุจากโรค Myelodysplastic Syndrome หรือกลุ่มอาการไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดผิดปกติ
เท็ตสึยะ ชิบะ มีชื่อจริงว่า จิบะ เท็ตสึยะ เกิดเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2482 ที่กรุงโตเกียว หลังเกิดได้ไม่นาน ครอบครัวย้ายไปอาศัยอยู่ที่เมืองเฟิ่งเทียนในแมนจูเรีย หรือเมืองเสิ่นหยาง ประเทศจีนในปัจจุบัน ก่อนเดินทางกลับญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง
เริ่มสนใจการวาดการ์ตูนตั้งแต่วัยเด็ก ก่อนก้าวเข้าสู่อาชีพนักวาดมังงะในปี 2499 ขณะมีอายุเพียง 17 ปี จากนั้นเริ่มสร้างชื่อผ่านผลงานหลายแนว ทั้งมังงะสำหรับเด็กผู้หญิง มังงะเด็กผู้ชาย และเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬา
ผลงานที่ทำให้ชื่อของชิบะกลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์มังงะญี่ปุ่นคือ “Ashita no Joe” ซึ่งเริ่มตีพิมพ์ในนิตยสาร Weekly Shonen Magazine เมื่อปี 2511 โดย ทาคาโมริ อาซาโอะ เป็นผู้เขียนเรื่อง ส่วนชิบะรับหน้าที่วาดภาพ
เรื่องราวติดตามชีวิตของ ยาบุกิ โจ เด็กหนุ่มหัวแข็งที่เข้าสู่โลกของมวยสากล ก่อนพัฒนาตัวเองผ่านการต่อสู้กับคู่แข่งหลายคน โดยเฉพาะ ริคิอิชิ โทรุ ตัวละครคู่ปรับสำคัญของโจ
กระแสของเรื่องรุนแรงถึงขั้นที่เมื่อริคิอิชิเสียชีวิตในเนื้อเรื่อง มีการจัดพิธีศพให้ตัวละครจริงที่อาคารของโคดันฉะในกรุงโตเกียว และมีแฟนมังงะเดินทางเข้าร่วมจำนวนมาก เหตุการณ์กลายเป็นหนึ่งในภาพจำของวัฒนธรรมมังงะญี่ปุ่นยุคนั้น
“Ashita no Joe” ตีพิมพ์ต่อเนื่องจนถึงปี 2516 ก่อนถูกนำไปสร้างเป็นอนิเมะ ภาพยนตร์แอนิเมชัน และภาพยนตร์คนแสดงหลายครั้ง ตัวละครยาบุกิ โจและภาพของนักมวยหนุ่มนั่งอยู่บนเก้าอี้บริเวณมุมเวทีกลายเป็นภาพที่ถูกนำมาอ้างอิงซ้ำในวัฒนธรรมญี่ปุ่นมาหลายทศวรรษ
หลังจบ “Ashita no Joe” ชิบะยังสร้างมังงะอีกหลายเรื่อง เช่น “Ore wa Teppei”, “Notari Matsutaro” และ “Ashita Tenki ni Naare” หลายผลงานถูกดัดแปลงเป็นอนิเมะและได้รับรางวัลจากสำนักพิมพ์และองค์กรด้านมังงะของญี่ปุ่น
นอกจากการสร้างผลงาน ชิบะยังทำงานเพื่อวงการมังงะในระยะยาว ทั้งการสนับสนุนนักวาดรุ่นใหม่และการทำงานกับสมาคมนักวาดการ์ตูนญี่ปุ่น รางวัล “Chiba Tetsuya Award” ที่ใช้ชื่อของเขายังเป็นเวทีประกวดสำหรับนักวาดหน้าใหม่ และดำเนินต่อมาจนถึงปัจจุบัน
ช่วงปลายชีวิตยังคงทำงานผ่าน “Hinemosu Notari Nikki” มังงะอัตชีวประวัติที่เล่าย้อนตั้งแต่วัยเด็กในแมนจูเรีย ช่วงสงคราม การเดินทางกลับญี่ปุ่น ไปจนถึงชีวิตการทำงานในวงการมังงะ โดยผลงานตีพิมพ์ในนิตยสาร Big Comic
ชิบะได้รับรางวัลและเครื่องราชอิสริยาภรณ์หลายรายการตลอดชีวิต รวมถึงเหรียญริบบิ้นสีม่วงในปี 2545 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อาทิตย์อุทัยในปี 2555 และได้รับเลือกเป็นบุคคลผู้มีคุณูปการทางวัฒนธรรมในปี 2557
ปี 2567 รัฐบาลญี่ปุ่นมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์วัฒนธรรม หรือ Order of Culture ให้กับชิบะ ถือเป็นนักวาดมังงะคนแรกที่ได้รับเกียรติระดับนี้จากรัฐบาลญี่ปุ่น
การเสียชีวิตของเท็ตสึยะ ชิบะเกิดขึ้นในปีที่เขาครบรอบ 70 ปีบนเส้นทางนักวาดมังงะ นับตั้งแต่เปิดตัวผลงานอาชีพครั้งแรกในปี 2499 จนถึงผลงานช่วงสุดท้ายในวัย 87 ปี
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อ้างอิง : YoMotto