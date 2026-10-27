เจ้าของรีสอร์ต โอดทัวร์ลงยับ เป็นแค่ผู้ประกอบการรายเล็ก เสียหายหนัก ถูกข่มขู่-โทรด่า
สรุปดราม่า มะปราง ลองเบิ่ง เจอเจ้าของรีสอร์ตเข้าห้องกลางดึก อ้างสงสัยซ่อนแมว ‘คุณเอ’ เจ้าของแจงโหนกระแส รับผิดขอโทษ โดนทัวร์ลงหนัก-ถูกข่มขู่
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2569 มะปราง พัชร์ณิชชา อินฟลูเอนเซอร์และคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายกินสายเที่ยว เจ้าของช่อง มะปราง ลองเบิ่ง ที่มีผู้ติดตามกว่า 2 แสนราย ขอชี้แจงหลัง คุณเอ เจ้าของรีสอร์ตแห่งหนึ่งในจังหวัดนครพนม สงสัยว่าลูกค้าแอบนำแมวเข้าพักในห้องพักที่ติดป้ายห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้า ก่อนจะขอนุญาตเข้าห้องถึง 2 รอบ อ้างว่าได้ยินเสียงแมวและเห็นแมวในห้องพัก
คุณมะปรางได้จองห้องพักจำนวน 2 คืน ในคืนวันที่ 24 และ 25 ตุลาคม 2569 รวมเป็นเงิน 1,900 บาท และได้โอนเงินชำระเต็มจำนวนล่วงหน้า ทางรีสอร์ตได้แจ้งกฎระเบียบผ่านทางแชตล่วงหน้าว่า “งดรับสัตว์เลี้ยง” ซึ่งคุณมะปรางรับทราบและปฏิบัติตาม
หลังจากเข้าพักได้ไม่นาน คุณเอพร้อมภรรยาได้มาเคาะประตูห้องพัก พร้อมสอบถามด้วยน้ำเสียงสุภาพว่า “ลูกค้านำแมวเข้ามาพักใช่ไหม” และขออนุญาตเข้าตรวจค้นภายในห้อง แม้คุณมะปรางจะตกใจแต่ยินยอมให้เข้ามาตรวจสอบ ซึ่งเจ้าของรีสอร์ตได้เดินตรวจบริเวณห้อง แต่ไม่พบสิ่งผิดปกติใด ๆ คุณเอจึงกล่าวขอโทษและอธิบายว่า เคยมีประสบการณ์ลูกค้าแอบนำสุนัขเข้ามาพักจนห้องพักเสียหายและส่งกลิ่นเหม็นจึงทำให้มีความระแวงเป็นพิเศษ
หลังจากนั้นไม่นาน ทางเจ้าของรีสอร์ตได้ส่งข้อความแชตมาหาคุณมะปรางโดยระบุว่า “มีคลิปเอาแมวเข้าห้องนะ” พร้อมส่งคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดที่มีเสียงแมวร้องจึงให้ทางเจ้าของรีสอร์ตกลับมาตรวจสอบที่ห้องอีกครั้งเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจ ในรอบนี้อินฟลูฯ สาวขออนุญาตตั้งกล้องบันทึกภาพวิดีโอไว้เป็นหลักฐาน
เจ้าของรีสอร์ตตรวจดูทั้งซอกตู้เสื้อผ้า ฝั่งครีเอเตอร์สาวเปิดวิดีโอคอลและภาพกล้องวงจรปิดที่บ้านในกรุงเทพฯ ให้ดูเพื่อยืนยันว่าแมวพันธุ์บริติชชอร์ตแฮร์ที่เลี้ยงไว้ 2 ตัว ได้แก่ “ชาไทย” และ “ชูก้า” ซึ่งอาศัยอยู่ที่บ้านไม่ได้นำมาด้วย
อย่างไรก็ตาม เจ้าของรีสอร์ตยังคงปักใจเชื่อเนื่องจากได้ยินเสียงแมวจากกล้องวงจรปิด และอ้างว่าเห็นลักษณะคล้ายหัวแมวดุ๊กดิ๊กอยู่ใต้รักแร้ขณะที่เธอยกของเข้าห้อง
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอตัดสินใจขนของออกจากห้องพักและเช็กเอาต์ในช่วงเช้าของวันที่ 25 ตุลาคม 2569 จากนั้นเธอได้นำคลิปวิดีโอเหตุการณ์โพสต์ลง TikTok เพื่อปกป้องตนเองและอธิบายข้อเท็จจริง ก่อนจะเดินทางไป สภ. เพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
ขณะที่ คุณเอ เจ้าของรีสอร์ต โฟนอินเข้าชี้แจงในรายการโหนกระแส เผยว่าได้ยินเสียงแมวจริง ๆ ในบริเวณนั้น ประกอบกับพื้นที่รีสอร์ตมีรั้วเมทัลชีทล้อมรอบมิดชิด ก่นหน้านี้เคยมีบทเรียนจากลูกค้าแอบนำสุนัขเข้ามาพักจนห้องพังและส่งกลิ่นเหม็นหลายวันจึงระแวงเป็นพิเศษ
คุณเอยอมรับว่าการเข้าตรวจค้นทั้ง 2 รอบ ไม่พบแมวในห้องพักของลูกค้า ส่วนภาพถ่ายวงจรปิดมีความไม่ชัดเจน ภาพที่เห็นอาจเป็นขวดน้ำตามที่คุณมะปรางชี้แจง และขนแมวอาจติดมากับเสื้อผ้าตามที่อธิบาย
ทั้งนี้ ทางรีสอร์ตได้รับผลกระทบอย่างหนักจากกระแสสังคม ตนเป็นแค่ผู้ประกอบการรายเล็ก ป้ายรีสอร์ตถูกถอยรถชน และโดนโทรศัพท์มาด่าทอ อย่างไรก็ดีในฐานะผู้ประกอบการ คุณเอได้กล่าวขอโทษมะปรางอย่างเป็นทางการผ่านรายการ ยืนยันว่าไม่มีเจตนารบกวนการพักผ่อนของลูกค้า
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