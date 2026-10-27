รู้หรือไม่ “บุ๋ม ปนัดดา” ดูแลลูกบุญธรรม 8 คน สวยมีมง จิตใจงาม

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ต.ค. 2569 15:02 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2569 15:06 น.
บุ๋ม ปนัดดา ยืนกอดกลุ่มลูกบุญธรรมเจ็ดคนถ่ายภาพหมู่ภายในร้าน

ย้อนโมเมนต์ แม่บุ๋ม ปนัดดา ลูกบุญธรรม 8 นคน เที่ยวทะเล เล่าถึงแต่ละคนด้วยความเอ็นดู มีทั้งคุณครู นักฉุกเฉินการแพทย์ และคนที่กำลังเรียนตามความฝัน พร้อมเผยว่ายังมีลูกอีกหลายคนไม่ได้มาร่วมทริป

หลายคนรู้จัก บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ในฐานะนางสาวไทยปี 2543 นักแสดง พิธีกร คนทำงานช่วยเหลือสังคม มุมหญิงสตรอ แต่ในอีกมุมหนึ่ง ก็ยังเป็น “แม่บุ๋ม” แสนอ่อนโยน ของลูกบุญธรรมหลายคน ซึ่งเจ้าตัวเคยพามาแนะนำให้รู้จักพร้อมกันถึง 8 คน ผ่านภาพทริปเที่ยวทะเลที่เต็มไปด้วยความผูกพัน

เรื่องราวน่ารักนี้เกิดขึ้นในเดือนตุลาคม 2568 เมื่อบุ๋มหาเวลาพาลูก ๆ ไปพักผ่อน พร้อมเล่าถึงชีวิตและนิสัยของแต่ละคน ตั้งแต่คนที่เรียนจบมีงานทำแล้ว ไปจนถึงคนที่กำลังเรียนหนังสือ โดยเปิดข้อความว่า

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“วันนี้แม่บุ๋มมาขออัปเดตลูกบุญธรรมแปดคนก่อนนะคะ (ขาดอีกหลายคนที่มาไม่ได้)”

บุ๋ม ปนัดดา และลูกบุญธรรมถ่ายภาพหมู่ชูมือในล็อบบี้ที่พักระหว่างทริปเที่ยวทะเล

ประโยคสั้น ๆ นี้ยังบอกด้วยว่า ครอบครัวที่เธอดูแลไม่ได้มีเพียง 8 คนที่มาร่วมทริปเท่านั้น

ในโพสต์ครั้งนั้น บุ๋มแนะนำ “พี่แนน” ลูกบุญธรรมคนแรก เติบโตมาเป็นคุณครูที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วน “แพรว” เรียนจบด้านฉุกเฉินการแพทย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล และทำงานเป็นนักฉุกเฉินการแพทย์

ขณะที่ “ฟลุ๊ค” เรียนจบด้านสาธารณสุขศาสตร์ และทำงานเป็นนักวิชาการสาธารณสุข เป็นอีกคนที่แม่บุ๋มเล่าถึงด้วยความเอ็นดู ทั้งความใจบุญ ความเรียบร้อย และฝีมือจัดดอกไม้

ด้านลูก ๆ ที่ยังเรียนอยู่ ก็มีเส้นทางที่สนใจแตกต่างกัน ทั้ง น้ำมนต์ ที่เรียนบริหารธุรกิจ มายมิ้นท์ เรียนนิติศาสตร์ และ พลอย ที่ได้รับทุนเรียนทำอาหารของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ พร้อมวางแผนเรียนต่อ

ส่วน นิว ชอบวาดรูป เล่นเกม และชานมไข่มุก ขณะที่ น้องแนนอีกคน กำลังเรียนสายบัญชี ตามข้อมูลที่บุ๋มเล่าไว้ในเวลานั้น

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บุ๋ม ปนัดดา ยืนเรียงแถวกับลูกบุญธรรมบนกำแพงริมทะเล มีท้องทะเลเป็นฉากหลัง

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ความน่ารักอยู่ตรงที่แม่จำได้ว่าใครเป็นอย่างไร

นอกจากเรื่องเรียนและงานแล้ว บุ๋มยังเล่าถึงลูกแต่ละคนอย่างเป็นกันเอง มีทั้งคนเงียบแต่จริงจัง คนรักการออกกำลังกาย คนชอบชาเขียว และคนอารมณ์ดีประจำกลุ่ม อ่านแล้วเหมือนได้ฟังคุณแม่เล่าเรื่องลูก ๆ ให้คนรู้จักฟัง มากกว่าจะเป็นเพียงการแนะนำชื่อใต้ภาพ

ก่อนปิดท้ายด้วยการฝากให้ทุกคนช่วยเอ็นดูลูก ๆ ของเธอ ซึ่งใต้โพสต์มีผู้ติดตามเข้ามาชื่นชมและขอบคุณที่มอบโอกาสให้เด็ก ๆ ได้เติบโต

จากเวทีนางสาวไทยสู่บทบาทแม่ของครอบครัวใหญ่ เรื่องเล่าครั้งนี้ทำให้ได้รู้จักบุ๋มอีกด้าน ผ่านความใส่ใจที่มีให้ลูกแต่ละคน ทั้งเรื่องอนาคตและความชอบเล็ก ๆ ในชีวิตประจำวัน เป็นโมเมนต์เรียบง่ายที่อบอุ่นได้โดยไม่ต้องมีคำพูดหวือหวา

ลูกบุญธรรมของบุ๋ม ปนัดดา กลุ่มหนึ่งโพสท่าชูมือ นั่งห้อยเท้าริมสระว่ายน้ำที่มองเห็นทะเล บุ๋ม ปนัดดา ยืนกอดกลุ่มลูกบุญธรรมเจ็ดคนถ่ายภาพหมู่ภายในร้าน บุ๋ม ปนัดดา นั่งถ่ายภาพคู่กับชายหนุ่มที่ชูนิ้วโป้งสองข้าง

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ต.ค. 2569 15:02 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2569 15:06 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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