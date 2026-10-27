ครอบครัว ฮลุน โซโล่ ร้องผู้ว่าฯ จี้ตามผลชันสูตร-ทวงคืนของมีค่า จากจอร์เจีย หลังเสียชีวิต90 วัน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 27 ต.ค. 2569 15:10 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2569 15:10 น.
ครอบครัว ฮลุน โซโล่ ร้องผู้ว่าฯ จี้ตามผลชันสูตร-ทวงคืนของมีค่า จากจอร์เจีย หลังเสียชีวิต90 วัน

ครอบครัว ฮลุน โซโล่ ร้องผู้ว่าฯ และศูนย์ดำรงธรรม จ.กาฬสินธุ์ จี้ตามผลชันสูตร-ทวงคืนของมีค่า จากจอร์เจีย หลังยูทูบเบอร์ดังเสียชีวิตนาน 90 วัน

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2569 ที่ผ่านมา ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ มอส พี่ชายของ นายบวรทัต เป็งสุข หรือ ฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังผู้ล่วงลับ พร้อมด้วยคุณย่าและพี่สาว ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายสุวรรธณ์ เข็มธนเพ็ชร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับเรื่อง เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ทางจังหวัดช่วยประสานติดตามความคืบหน้ากรณีการเสียชีวิตของ ฮลุน โซโล่ ที่ประเทศจอร์เจีย หลังเวลาล่วงเลยมานานกว่า 90 วันแต่ยังไม่ได้รับผลการสอบสวนและใบมรณบัตรที่สมบูรณ์

พี่ชายของฮลุน โซโล่ เปิดเผยว่า “ตลอด 3 เดือนที่ผ่านมา ครอบครัวพยายามติดตามเรื่องผ่านสถานเอกอัครราชทูตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด แม้จะได้ผลตรวจนิติเวชเบื้องต้นแล้ว แต่ยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิต นอกจากนี้ยังมีทรัพย์สินส่วนตัวของน้องชายที่มีคุณค่าทางจิตใจตกค้างอยู่ที่จอร์เจียและยังไม่ได้รับคืน ครอบครัวจึงเดินทางมาร้องเรียนเพื่อขอทราบความชัดเจน ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาก้าวก่ายการทำงานหรือเร่งรัดโดยไร้เหตุผล แต่อยากได้ความจริงตามกระบวนการที่ถูกต้อง”

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ด้าน นายสุวรรธณ์ เข็มธนเพ็ชร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ระบุว่า “ทางจังหวัดพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ตามที่เคยให้สัญญาไว้ เบื้องต้นได้สั่งการให้ศูนย์ดำรงธรรมเร่งประสานงานและทำหนังสืออย่างเป็นทางการส่งไปยังกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อช่วยติดตามผลการชันสูตรฉบับสมบูรณ์ รายละเอียดทางนิติเวช พิษวิทยา รวมถึงการติดตามทวงคืนทรัพย์สินส่วนตัวเพื่อนำกลับมามอบให้แก่ครอบครัวต่อไป”

ครอบครัว ฮลุน โซโล่ ร้องผู้ว่าฯ ตามผลชันสูตร-ทวงคืนของจากจอร์เจีย หลังเสียชีวิตครบ90 วัน-2
ภาพจาก : FB Klose Mos

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อ้างอิงจาก : honekrasae

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 27 ต.ค. 2569 15:10 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2569 15:10 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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