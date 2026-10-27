ชี้ช่องรวย! หนุ่มใช้ AI ดักจับรถวิ่งไหล่ทาง ลุ้นส่วนแบ่งค่าปรับวันละ 2,500 บาท
ณัฐพล (Nattapon Muangtum) เจ้าของเพจ การตลาดวันละตอน ทดลองใช้ AI ช่วยเก็บหลักฐานรถที่ขับบนไหล่ทาง พร้อมวางแผนให้ระบบเลือกภาพ ระบุพิกัด และส่งข้อมูลอัตโนมัติ เจ้าตัวคำนวณว่า หากการแจ้งเบาะแสนำไปสู่การรับส่วนแบ่งค่าปรับตามที่เข้าใจ อาจสร้างรายได้วันละ 2,500 บาท แต่ขณะนี้ยังรอตรวจสอบว่าจะได้รับเงินจริงหรือไม่
วันที่ 27 ตุลาคม 2569 ณัฐพลโพสต์ผ่าน Facebook เล่าว่า ช่วงเช้าได้ทดลองบันทึกภาพรถยนต์ที่ขับบนไหล่ทาง และกำลังรอดูผลว่าการส่งหลักฐานจะทำให้ได้รับส่วนแบ่งจากค่าปรับหรือไม่
หากทำได้จริง เขาวางแผนพัฒนาระบบให้ทำงานอัตโนมัติมากขึ้น โดยติดกล้องด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลังรถ เพื่อเก็บภาพรถคันเดียวกันจาก 3 มุม จากนั้นให้ AI เลือกภาพที่เห็นการกระทำผิดและทะเบียนรถชัดที่สุด ระบุพิกัดสถานที่ ก่อนส่งข้อมูลผ่าน LINE ไปยังหน่วยงานที่รับแจ้ง
ณัฐพลประเมินว่า แต่ละวันอาจพบรถขับบนไหล่ทางไม่ต่ำกว่า 100 คัน หากมี 10 คันที่เข้าเงื่อนไขรับส่วนแบ่งค่าปรับ และได้รับคันละ 250 บาทตามที่คำนวณไว้ จะเป็นเงินวันละ 2,500 บาท
เจ้าตัวเขียนว่า “ลองทำอาชีพเสริมใหม่เช้านี้ รอดูว่าจะได้ส่วนแบ่งจริงมั้ย”
หากนำ AI เข้ามาช่วยทำขั้นตอนต่าง ๆ อัตโนมัติได้ตามแผน อาจกลายเป็น “Passive Income ดี ๆ เลย”
จุดที่ยังต้องรอตรวจสอบคือ การแจ้งรถส่วนบุคคลขับบนไหล่ทางผ่านช่องทางที่ณัฐพลใช้ จะเข้าเงื่อนไขรับส่วนแบ่งค่าปรับคันละ 250 บาทจริงหรือไม่ เพราะหลักเกณฑ์การรับส่วนแบ่งค่าปรับ 50% ที่กรมการขนส่งทางบกเคยเผยแพร่ ใช้กับความผิดบางประเภทตามพระราชบัญญัติรถยนต์และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
ผู้แจ้งตามหลักเกณฑ์ต้องส่งหลักฐานที่ชัดเจน เช่น ภาพหรือคลิป วัน เวลา สถานที่ ทะเบียนรถ และข้อมูลผู้แจ้ง ก่อนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่ามีความผิดจริง เงินส่วนแบ่งจะจ่ายหลังผู้กระทำผิดชำระค่าปรับแล้ว
ส่วนพฤติกรรมการขับรถของรถส่วนบุคคล เช่น ขับย้อนศร ฝ่าไฟแดง หรือฝ่าฝืนกฎจราจร อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติจราจรทางบกและอำนาจของเจ้าพนักงานจราจร จึงไม่สามารถนำหลักเกณฑ์ส่วนแบ่งค่าปรับของกรมการขนส่งทางบกมาใช้กับทุกกรณีโดยอัตโนมัติ
การขับรถบนไหล่ทางโดยไม่มีเหตุจำเป็นเป็นความผิดตามกฎหมายจราจร และประชาชนสามารถส่งข้อมูลหรือคลิปการกระทำผิดบนท้องถนนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ แต่จากข้อมูลที่ตรวจสอบในขณะนี้ ยังไม่พบการยืนยันว่าการแจ้งรถส่วนบุคคลขับบนไหล่ทางผ่านช่องทางที่ณัฐพลกล่าวถึง จะทำให้ผู้แจ้งได้รับส่วนแบ่งค่าปรับคันละ 250 บาท
หลังโพสต์เผยแพร่ มีผู้ใช้ Facebook เข้าไปแสดงความคิดเห็นต่อแนวคิดการใช้ AI ช่วยเก็บหลักฐาน โดยมองว่าเทคโนโลยีอาจช่วยให้การแจ้งพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎจราจรทำได้ง่ายขึ้น
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