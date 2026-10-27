ดราม่า ลุงโยธิน ไม่จบ หลังยอดบริจาคพุ่งเกือบ 3 แสน อดีตเมียโผล่โทรขอเงิน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 27 ต.ค. 2569 14:46 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2569 14:46 น.
ดราม่า ลุงโยธิน ไม่จบ หลังยอดบริจาคพุ่งเกือบ 3 แสน อดีตเมียโผล่โทรขอเงิน
ภาพจาก : FB ฟ้าให้ ทีวี

ดราม่า ลุงโยธิน อดีตนักแสดงสมทบ ยังไม่จบ หลังยอดบริจาคพุ่งเกือบ 3 แสน อดีตเมียโผล่โทรขอเงิน 2000 ผอ.ฟ้า รีบลบแอปฯ ธนาคารเป็นการด่วน

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2569 บรรยากาศที่พิพิธภัณฑ์อนุรักษ์พุทธศิลป์มรดกไทย มรดกธรรม สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ซอยเทศบาล 1 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เป็นไปด้วยความคึกคัก มีประชาชนและแฟนคลับจำนวนมากเดินทางเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เป็นจำนวนมาก โดยมี ลุงโยธิน นักแสดงอาวุโส ผู้เคยรับบทเป็น พระ ในละครและภาพยนตร์หลายเรื่อง เป็นผู้นั่งแจกจ่ายพระสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม

ขณะเดียวกันยังมีแฟนคลับของลุงโยธิน ที่รับรู้ข่าวสารและเรื่องราวที่เกิดขึ้นแวะเวียนมาหาและขอถ่ายรูปกันอย่างต่อเนื่อง ลุงโยธิน อดีตนักแสดงสมทบอาวุโส เปิดเผยถึงความรู้สึกว่า “ตอนนี้มีความสุขและสบายใจมาก ตั้งแต่ข่าวออกไปก็มีคนในวงการบันเทิง รวมถึงแฟน ๆ เดินทางมาเยี่ยมและให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก โดยตั้งใจจะพักอาศัยอยู่ที่นี่ต่อไปจนวันตาย”

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ต่อมาทางด้าน ผอ.ฟ้า กล่าวถึงสภาพจิตใจ ลุงโยธิน หลังลูกสาวและน้องสาวออกมาเปิดเผยเรื่องราวภายในครอบครัว โดยช่วงแรกลุงโยธินเครียดมาก แต่หลังจากมอบหมายหน้าที่ให้ และได้รับกำลังใจจากแฟนคลับและประชาชนลุงก็มีขวัญกำลังใจดีขึ้น อาการพูดติดขัดน้อยลง พูดชัดเจนขึ้น

ดราม่า ลุงโยธิน ไม่จบ หลังยอดบริจาคพุ่งเกือบ 3 แสน อดีตเมียโผล่โทรขอเงิน-1
ภาพจาก : FB ฟ้าให้ ทีวี

ส่วนกระแสความขัดแย้งภายในครอบครัว ลุงโยธิน นั้น ผอ.ฟ้า เล่าว่า “ตนเองมองว่าเป็นบทเรียนสำคัญของลุงโยธิน ซึ่งเป็นปัญหาส่วนตัวของลุงโยธินควรได้รับการพูดคุยและแก้ไขกันอย่างเหมาะสม เพราะสังคมมักพิจารณาจากสิ่งที่พบเห็นในปัจจุบัน ขณะที่เรื่องราวในอดีต ผู้คนจะไม่ได้รับรู้ด้วยตัวเอง อาจทำให้เกิดความเข้าใจแตกต่างกันได้ และที่อดีตภรรยาของลุงโยธินติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อขอความช่วยเหลือด้านการเงิน ซึ่งในช่วงแรกที่ลุงโยธินเข้ามาอยู่ในความดูแล ตนเองเคยสอบถามถึงชีวิตครอบครัว

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ลุงโยธินได้ออกจากบ้านในช่วงที่เริ่มเจ็บป่วยและไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ซึ่งก่อนหน้านี้ลุงโยธินเคยประกอบอาชีพขายหมูสะเต๊ะ” และต่อมาได้ร่วมกับอดีตภรรยาขายน้ำพริก แต่หลังจากมีปัญหาสุขภาพจากโรคหลอดเลือดสมอง จนเกิดอาการอ่อนแรงและมีข้อจำกัดในการทำงาน ชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไป และเหตุการณ์โทรศัพท์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างพาลุงโยธินไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจรักษา ขณะที่กำลังรอการตรวจสแกนสมอง มีสายโทรศัพท์จากผู้หญิงคนหนึ่งติดต่อเข้ามา ก่อนจะทราบภายหลังว่าเป็นอดีตภรรยาคนล่าสุด

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จากการที่ตนได้สอบถามกับลุงโยธินได้ความว่าคุณลุงต้องการช่วยเหลืออดีตภรรยาด้วยความสงสาร และตั้งใจจะโอนเงินให้จำนวน 2,000 บาท ซึ่งตั้งแต่ภรรยาเก่าเลิกกับลุงโยธินเป็นเวลากว่า 2 ปีไม่เคยโทรติดต่อลุงมาเลย ตนเองจึงตัดสินใจปิดแอปพลิเคชันธนาคารบนโทรศัพท์ของลุงโยธิน เพื่อป้องกันการโอนเงินโดยตรง พร้อมแจ้งว่าจะใช้เงินส่วนตัวของตนเองช่วยเหลือแทน หากลุงโยธินต้องการให้ความช่วยเหลือบุคคลอื่น รวมถึงตนเองได้ทำการโอนเงินให้กับอดีตภรรยาคนเล็กไปจำนวน 2,000 แล้วอีกด้วยโดยเป็นการใช้เงินส่วนตัวของตนเอง

ซึ่งในตอนนี้บัญชีเงินฝากของลุงโยธิน มียอดเงินล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 260,000 บาทปลาย ๆ ใกล้ 270,000 บาท พร้อมเก็บรักษาสมุดบัญชีไว้ตามที่ตกลงกัน และให้ลุงโยธินแจ้งเมื่อต้องการใช้เงิน หากลุงโยธินต้องการช่วยเหลือผู้อื่น จะพิจารณาใช้เงินส่วนตัวช่วยเหลือแทน ตนอยากให้ลุงโยธินดูแลทรัพย์สินที่มีอยู่ เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในบั้นปลายชีวิตได้อย่างมั่นคง”

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ดราม่า ลุงโยธิน ไม่จบ หลังยอดบริจาคพุ่งเกือบ 3 แสน อดีตเมียโผล่โทรขอเงิน-3
ภาพจาก : FB ฟ้าให้ ทีวี

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อ้างอิงจาก : FB ปทุมธานี นิวส์ Pathum Thani News

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 27 ต.ค. 2569 14:46 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2569 14:46 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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