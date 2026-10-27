“ฮาย อาภาพร” นำทีมร้อง สคบ. โดนหลอกเล่นคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่น เสียหายรวมกว่า 3 ล้าน
“ฮาย อาภาพร” นำทีมร้อง สคบ. โดนหลอกเล่นคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่น ไม่มีตั๋วเครื่องบิน ซ้ำถูกบ่ายเบี่ยงค่าจ้าง เสียหายรวมกว่า 3 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ที่ผ่านมา นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง “ฮาย อาภาพร นครสวรรค์” พร้อมผู้จัดการและทีมงานที่ได้รับความเสียหาย เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อขอความเป็นธรรมและให้ดำเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลที่แอบอ้างเป็นผู้จัดงานคอนเสิร์ต
ฮาย อาภาพร เล่าพฤติการณ์ของบุคคลรายนี้ว่า เริ่มต้นจากการเข้ามาคลุกคลีตีสนิทกับกลุ่มศิลปินจนเกิดความไว้วางใจ จากนั้นได้ชักชวนให้ไปร่วมแสดงคอนเสิร์ตและโปรโมตแอปพลิเคชันที่เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น โดยมีการนัดหมายซ้อมคิวโชว์อย่างจริงจังเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ทำให้ทุกคนหลงเชื่อและตอบรับงานนี้
เมื่อถึงกำหนดเดินทางกลับพบว่าไม่มีการจองตั๋วเครื่องบินให้ตามที่ตกลงกันไว้ ส่วนเงินค่าจ้างที่ระบุในสัญญาว่าต้องจ่ายล่วงหน้าเป็นงวดๆ ก็ถูกเลื่อนและบ่ายเบี่ยงเรื่อยมา นักร้องดังระบุว่าเหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่ทำให้สูญเงินค่าจ้าง แต่ยังทำให้เสียโอกาสรับงานในช่วงเทศกาลและวันหยุดสำคัญ คิดเป็นมูลค่าความเสียหายส่วนตัวราว 2 ล้านบาท และเมื่อรวมกับความเสียหายของศิลปินรายอื่น ยอดพุ่งสูงกว่า 3 ล้านบาท
เบื้องต้นกลุ่มผู้เสียหายได้รวบรวมหลักฐานเข้าสู่กระบวนการร้องทุกข์แล้ว โดยยืนยันจะเอาผิดให้ถึงที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลนี้ไปก่อเหตุซ้ำ พร้อมฝากเตือนเพื่อนศิลปินและประชาชนให้ตรวจสอบประวัติผู้ว่าจ้างและรายละเอียดสัญญาให้รัดกุม แม้อีกฝ่ายจะเข้ามาตีสนิทจนดูน่าเชื่อถือก็ตาม นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ผู้ที่เคยตกเป็นเหยื่อในลักษณะเดียวกันออกมาแสดงตัวเพื่อเรียกร้องสิทธิตามกฎหมาย
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