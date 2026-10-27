ด่วน! สุชาติ แจงแล้ว ที่ดิน ‘สามีบุ๋ม ปนัดดา’ ไม่ใช่ของกรมป่าไม้

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ต.ค. 2569 14:16 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2569 14:18 น.
ด่วน! สุชาติ แจงแล้ว ที่ดิน 'สามีบุ๋ม ปนัดดา' ไม่ใช่ของกรมป่าไม้

ข้อสงสัยเรื่องที่ดินในจังหวัดนครนายกที่เชื่อมโยงกับ ก๊อต อธิป สามีของบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี มีความคืบหน้า หลัง นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยืนยันว่า พื้นที่ที่ตรวจสอบเป็น ที่ราชพัสดุ อยู่ในความดูแลของมณฑลทหารบกที่ 12 หรือ มทบ.12 ไม่ใช่พื้นที่กรมป่าไม้

นายสุชาติให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาล ว่า หลังรับทราบประเด็นจากสื่อสังคมออนไลน์และสื่อมวลชน ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยรัฐมนตรีลงพื้นที่ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และหน่วยงานของกระทรวงกลาโหม เพื่อตรวจสอบสถานะของที่ดินสามีบุ๋ม ปนัดดาให้ชัดเจน

ผลการตรวจสอบพบว่า ที่ดินผืนนั้นไม่ได้อยู่ในพื้นที่ป่าไม้ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบ แต่เป็นที่ราชพัสดุในความดูแลของ มทบ.12 ส่วนขั้นตอนต่อไปเป็นหน้าที่ของ กรมธนารักษ์และหน่วยงานผู้ขอใช้พื้นที่ ที่จะบริหารจัดการ

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เมื่อถูกถามย้ำถึงข้อสงสัยว่าเป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้หรือไม่ นายสุชาติยืนยันว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่กรมป่าไม้

ย้อนปมสนามวิ่งเทรล จุดเริ่มต้นการตรวจสอบที่ดิน

ดราม่า ดังกล่าวเกิดจาก เพจดัง ต้องข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ทำสนามวิ่งเทรลใน ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกซึ่งเชื่อมโยงกับสามีของบุ๋ม ปนัดดา

ต่อมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงตรวจพื้นที่เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม เจ้าหน้าที่เข้าดูบริเวณที่มีป้าย “TRAIL AND BEAN base camp” รวมถึงเส้นทางเดินและวิ่ง โดยขณะนั้นยังต้องตรวจสอบแผนที่ แนวเขต และเงื่อนไขการใช้ประโยชน์ที่ดินเพิ่มเติม

พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบุระหว่างการตรวจพื้นที่ว่า ต้องพิจารณาทั้งแนวเขตและการขออนุญาต หากอยู่ในพื้นที่กรมธนารักษ์ก็ต้องตรวจสอบว่ามีการขอใช้ถูกต้องหรือไม่ พร้อมเปิดให้ผู้เกี่ยวข้องนำหลักฐานมาชี้แจง

คำชี้แจงล่าสุดของนายสุชาติจึงระบุชัดถึง สถานะพื้นที่และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนการบริหารจัดการและประเด็นการใช้ประโยชน์ที่ดิน จะเป็นขั้นตอนของกรมธนารักษ์และหน่วยงานผู้ขอใช้ต่อไป

ที่ราชพัสดุ คืออะไร

คือที่ดิน อาคาร และอสังหาริมทรัพย์ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ที่ตั้งสำนักงานราชการ บ้านพักข้าราชการ หรือพื้นที่ที่สงวนไว้ใช้ประโยชน์ทางราชการ แต่ก็มีข้อยกเว้นตามกฎหมาย จึงไม่ได้หมายถึงที่ดินของรัฐทุกประเภท

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กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ และกรมธนารักษ์ทำหน้าที่ปกครอง ดูแล และบำรุงรักษา ส่วนหน่วยงานราชการอื่นสามารถเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ได้ เช่น กองทัพใช้เป็นค่ายทหารหรือพื้นที่ฝึก

เอกชนอาจเช่าหรือได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุได้ตามหลักเกณฑ์ แต่ต้องตรวจสอบว่า ใครได้รับสิทธิ ใช้พื้นที่ส่วนไหน และอนุญาตให้ทำกิจกรรมอะไร

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ต.ค. 2569 14:16 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2569 14:18 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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