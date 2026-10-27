เจ้าของรีสอร์ต ขอโทษ ‘มะปราง ลองเบิ่ง’ เข้าห้องกลางดึก ยอมรับระแวง ลูกค้าเคยทำห้องพัง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 ต.ค. 2569 14:47 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2569 14:51 น.
เจ้าของรีสอร์ตนครพนม ขอโทษ มะปราง ลองเบิ่ง เข้าห้องกลางดึก

เจ้าของรีสอร์ตนครพนม ขอโทษ ‘มะปราง ลองเบิ่ง’ ปมเข้าห้องกลางดึก อ้างได้ยินเสียงแมวร้อง ยอมรับระแวงลูกค้าเคยพาสัตว์เข้าห้อง โอดทัวร์ลงหนัก-คนขับรถชนป้ายป่วน

หลังจาก มะปราง พัชร์ณิชชา เจ้าของช่องติ๊กต็อก มะปราง ลองเบิ่ง เข้าพักที่รีสอร์ตแห่งหนึ่ง หลังไปเที่ยวงานไหลเรือไฟ จ.นครพนม แต่ถูกเจ้าของรีสอร์ตตรวจสอบห้องพักกลางดึก อ้างว่าได้ยินเสียงแมวและเห็นขนแมวในห้องพัก

ล่าสุด คุณเอ เจ้าของรีสอร์ต โฟนอินในรายการโหนกระแส ขอชี้แจงข้อเท็จจริงในมุมของตนว่า “ไม่ได้มั่นใจว่ามะปรางเอาแมวเข้าที่พัก แต่ได้ยินเสียงแมวช่วงประมาณ 5 ทุ่มจึงขอเข้าไปสอบถาม เมื่อไม่เห็นแมวจึงขอโทษอีกฝ่ายไป จากนั้นได้ยินเสียงแมวอีกครั้ง แฟนของตนจึงขอทักแชทไปสอบถามและตรวจสอบอีกครั้ง รวมทั้งไปดูที่โรงรถแต่ก็ไม่เจอแมว

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ย้อนกลับไปในปี 2568 มีลูกค้าแอบเอาสุนัขเข้าที่พักแล้วมาเจอตอนที่ลูกค้าเช็กเอ้าท์ออกจากห้องพักแล้ว ทางรีสอร์ตต้องทำความสะอาดหลายวันกว่ากลิ่นจะหาย จนทำให้ตนผวาและออกกฎระเบียบว่าห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าห้อง ด้วยเหตุนี้เอาทำให้เกิดความระแวงว่าอินฟลูฯ สาวนำแมวเข้ามาหรือไม่”

คุณเอ เผยว่า หลังจาก มะปราง ลองเบิ่ง โพสต์คลิปรีวิวรีสอร์ตไปก็เกิดความเสียหายมาก เพราะมีคนถอยรถยนต์มาชนป้ายที่รีสอร์ต รวมทั้งถูกโทรมาข่มขู่ให้ระวังตัวไว้ ไม่ได้กล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับกรณีที่เกิดขึ้น แต่อาจจะมีคนไม่ชอบทางรีสอร์ตอยู่แล้ว ยืนยันว่าบริเวณรอบ ๆ รีสอร์ตไม่มีแมวเลย เพราะเป็นพื้นที่ปิด

จากกรณีที่มีการไปให้สัมภาษณ์เรื่องภาพจากกล้องวงจรปิดว่าอินฟลูฯ มีท่าทางคล้ายอุ้มแมวนั้น ทางรีสอร์ตน้อมรับผิด ส่วนกรณีที่พบขนแมวในห้องพักนั้น มะปรางอธิบายว่าอาจจะเป็นขนแมวที่บ้านที่ติดมาตามเสื้อผ้า ฝั่งคุณเอยอมรับว่าอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อน เพราะไม่เคยเลี้ยงแมวหรือเลี้ยงสัตว์

สำหรับการดำเนินการตอนนี้ คุณเอแจ้งความหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา เพราะถูกรังควานหลายช่องทาง ถูกข่มขู่ ไลฟ์สดด่า ทั้งยังถูกรายงานและรีพอร์ต แต่ตนในฐานะเจ้าของรีสอร์ตขอโทษมะปราง รู้สึกเสียใจในสิ่งที่ทำ ทางรีสอร์ตไม่มีเจตนารบกวนการพักผ่อนของลูกค้าแต่ประการใด

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มะปราง ลองเบิ่ง โชว์ตัวแมวในโหนกระแส
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official
มะปราง ลองเบิ่ง อุ้มแมวโชว์โหนกระแส
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 ต.ค. 2569 14:47 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2569 14:51 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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