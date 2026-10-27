สาวแฉ! หมอดูทักดวงตก ล่อลวงทำพิธี “วิสันกัญญา” ผ่านอวัยวะเพศ อ้างแก้กรรม

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 27 ต.ค. 2569 14:12 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2569 14:12 น.
สาวแฉ! หมอดูทักดวงตก ล่อลวงทำพิธี "วิสันกัญญา" ผ่านอวัยวะเพศ อ้างแก้กรรม
ภาพประกอบจาก AI

หญิงสาววัย 29 ปี ร้องเพจสายไหมต้องรอด โดนหมอดูห้างดังทักดวงตก ล่อลวงทำพิธี “วิสันกัญญา” ผ่านอวัยวะเพศ อ้างแก้กรรม

หญิงสาววัย 29 ปี เข้าร้องเรียนกับเพจสายไหมต้องรอด เพื่อขอความเป็นธรรมและเตือนภัยสังคม หลังถูกหมอดูชื่อดังตั้งโต๊ะรับดูดวงในห้างสรรพสินค้าย่านบางกะปิ ทักว่าดวงตกหนัก ก่อนหลอกให้โอนเงินทำพิธีต่อชะตา ซ้ำยังพยายามล่อลวงไปทำพิธีทางเพศสองต่อสองในห้องส่วนตัว โดยอ้างว่าเป็นการบวชดวงชะตาผ่านอวัยวะเพศ พร้อมข่มขู่ว่าหากไม่ทำตาม ชีวิตจะตกต่ำและคนในครอบครัวจะมีอันเป็นไป

นางสาวหวาน (นามสมมุติ) ผู้เสียหาย เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคมที่ผ่านมาว่า ได้ไปเดินเที่ยวพักผ่อนที่ห้างสรรพสินค้าย่านบางกะปิ จนเดินผ่านซุ้มดูดวงบริเวณชั้น 3 หมอดูชายคนหนึ่งได้เรียกทักและเชิญชวนให้ดูดวง โดยป้ายระบุราคา 100 บาท แต่เมื่อเข้าไปนั่งกลับแจ้งว่าหากต้องการดูดวงจริงต้องจ่าย 499 บาท ผู้เสียหายเห็นว่าหมอดูพูดจาดีจึงยอมจ่ายเงิน

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ระหว่างทำนาย หมอดูอ้างว่าผู้เสียหายกำลังเผชิญวิบากกรรมหนัก พร้อมเสนอวิธีแก้กรรมด้วยการนำชื่อและดวงชะตาไปไว้ใต้ฐานพระพุทธรูป โดยเรียกเก็บเงินสูงถึง 25,000 บาท เมื่อผู้เสียหายปฏิเสธ หมอดูได้ใช้คำพูดกดดันและทยอยลดราคาลงมาเหลือ 2,900 บาท ด้วยความกลัวและหลงเชื่อ ผู้เสียหายจึงโอนเงินค่าดูดวงและค่าพิธีรวมเป็นเงิน 3,399 บาท

จากนั้น หมอดูยังอ้างต่อว่าการใส่ชื่อใต้ฐานพระช่วยแก้ดวงได้เพียง 70% และเสนอให้ทำพิธี “วิสันกัญญา” ซึ่งอ้างว่าเป็นการบวชดวงชะตาที่จะช่วยปัดเป่าเคราะห์ได้ 100% โดยเริ่มซักถามข้อมูลส่วนตัว ก่อนจะพูดจาวนเวียนเรื่องเพศ พร้อมระบุว่าพิธีนี้ต้องใช้อวัยวะเพศร่วมกับปากและมือ โดยจะลงอักขระให้ฟรี แต่ต้องไปทำพิธีกันสองต่อสองในห้องส่วนตัวหรือโรงแรม

นอกจากนี้ หมอดูยังข่มขู่ว่าหากไม่ทำพิธีก่อนวันที่ 22 พฤศจิกายน จะเจอวิบากกรรมหนักถึงขั้นมารดาล้มป่วย แต่ตลอดการสนทนากว่า 1 ชั่วโมง ผู้เสียหายรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยจึงตัดสินใจเดินหนีออกมา

หลังเกิดเหตุ ผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความข้อหาฉ้อโกงที่ สน.ลาดพร้าว และโทรศัพท์ไปคุยกับหมอดูเพื่อบันทึกเสียงไว้เป็นหลักฐาน อีกทั้งยังพบว่ามีหญิงสาวอีกรายติดต่อมาทาง TikTok ระบุว่าเคยถูกหมอดูรายนี้ล่อลวงในลักษณะเดียวกัน

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ด้าน นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด กล่าวเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพที่ฉวยโอกาสจากความทุกข์ของผู้คน โดยทางเพจจะประสานไปยังผู้กำกับการ สน.ลาดพร้าว เพื่อติดตามคดีฉ้อโกงอย่างใกล้ชิด ส่วนพฤติกรรมคุกคามทางเพศ จะประสานให้พนักงานสอบสวนพิจารณาพยานหลักฐานและคลิปเสียงอย่างละเอียด เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 27 ต.ค. 2569 14:12 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2569 14:12 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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