มะปราง ลองเบิ่ง อุ้มแมวโชว์โหนกระแส เห็นขนาดตัวแล้วอึ้ง ยันไม่ได้แอบเอาเข้ารีสอร์ต

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 ต.ค. 2569 13:44 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2569 13:51 น.
มะปราง ลองเบิ่ง ยืนยันแอบเข้ารีสอร์ตไม่ได้

มะปราง ลองเบิ่ง อุ้มแมวโชว์ตัวในโหนกระแส ยืนยันไม่ได้แอบเอาเข้ารีสอร์ต หลังเจ้าของรีสอร์ตบุกค้นห้องพักกลางดึก อ้างได้ยินเสียงร้อง-เจอขนแมว

จากกรณี มะปราง พัชร์ณิชชา อินฟลูเอนเซอร์สาวเจ้าของช่องติ๊กต็อก มะปราง ลองเบิ่ง เดินทางไปเที่ยวงานไหลเรือไฟ จ.นครพนม ได้จองที่พักรีสอร์ตไว้ 2 คืน ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2569 ที่ผ่านมา หลังจากเธอเดินทางกลับเข้าที่พักด้วยความเหนื่อยและต้องการพักผ่อน จู่ ๆ เจ้าของรีสอร์ทเข้ามาขอตรวจห้องให้เหตุผลว่าได้ยินเสียงแมวร้อง ซึ่งที่พักแห่งนี้มีกฏว่าห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาเพราะเคยมีกรณีที่นำมาแล้วทำห้องสกปรกเละเทะ

ฝั่งมะปรางยืนยันว่าเธอไม่ได้นำมาที่พักอย่างแน่นอน เธอมีแมว 2 ตัว และมีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดว่าทั้งสองนั้นอยู่ที่บ้านขณะที่เธอพักที่รีสอร์ต หลังจากตรวจแล้วไม่พบแมว แต่ฝั่งเจ้าของขอเข้ามาตรวจอีกครั้ง ทำให้ตนรู้สึกไม่สบายใจจึงตัดสินใจเก็บของออกจากห้องพักในช่วงเช้าวันที่ 25 ตุลาคม ซึ่งเธอได้โพสต์คลิปเหตุการณ์ขณะที่เจ้าของเข้ามาตรวจห้องจนเกิดเสียงวิจารณ์อย่างหนัก

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ล่าสุดในรายการโหนกระแส มะปราง ลองเบิ่ง อุ้มแมวทั้งสองตัว ชาไทย และ ชูก้า แมวบริติชชอร์ตแฮร์ มาโชว์ตัวในรายการพร้อมสาธิตวิธีการอุ้มที่ต้องใช้มือั้งสองข้าง เพราะมีขนาดตัวที่ค่อนข้างใหญ่ ไม่สามารถแอบจากสายสายตาของเจ้าของรีสอร์ตได้แน่นอน อีกทั้งคนเบี้ยงแมวจะทราบกันดีว่าถ้าหากมีสัตว์เลี้ยงไปด้วยจะต้องขนของใช้ส่วนตัว อาหาร หรือของเล่นไป ซึ่งถ้าหากมีจริงต้องถูกค้นเจอในห้องพักแล้ว

มะปราง ลองเบิ่ง อุ้มแมวโชว์โหนกระแส-2
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official
มะปราง ลองเบิ่ง อุ้มแมวโชว์โหนกระแส -3
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 ต.ค. 2569 13:44 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2569 13:51 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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