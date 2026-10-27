เงาพยัคฆ์ นักมวย ONE ถูกโจ๋ปาดหน้า รัวชกกลางถนน ไม่กลัวกฎหมาย
นักชกเวที ONE ลุมพินี “เงาพยัคฆ์ แอ๊ดสันป่าตอง” ขับรถอยู่ดี ๆ เจอเก๋งคู่กรณีปาดขวาง ลงมารัวหมัดใส่หน้าไม่ยั้งขณะยังติดอยู่ในเบาะ คาดปมขับรถกระทบกระทั่งกลางเมืองเชียงใหม่
ขึ้นสังเวียนผ้าใบแลกหมัดมานับครั้งไม่ถ้วน แต่กลับต้องมาเสียเลือดบนท้องถนน ยอนุชา ไพศาลพนา อายุ 27 ปี หรือที่แฟนมวยคุ้นชื่อกันดีในนาม “เงาพยัคฆ์ แอ๊ดสันป่าตอง” นักมวยไทยชื่อดังชาวเชียงใหม่ที่เคยฝากผลงานบู๊เดือดบนเวที ONE ลุมพินี เดินทางเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.เมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม หลังถูกดักทำร้ายจนใบหน้าแตกยับ
เหตุเกิดขึ้นบริเวณจุดกลับรถใกล้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ขณะที่เงาพยัคฆ์กำลังขับรถยนต์ไปตามเส้นทาง จู่ ๆ มีรถยนต์ของคู่กรณีเร่งเครื่องแซงขึ้นมาปาดหน้าแล้วเบรกจอดขวางลำ บีบให้หยุดรถกะทันหัน
เสี้ยววินาทีนั้น ชายฉกรรจ์ 2 คนเปิดประตูลงมาจากรถ เดินตรงดิ่งมายังฝั่งคนขับ แล้วเปิดฉากรัวหมัดชกเข้าที่ใบหน้านักมวยหนุ่มอย่างจังหลายครั้งติด ขณะที่เจ้าตัวยังนั่งอยู่หลังพวงมาลัย คาดเข็มขัดนิรภัยอยู่ในรถ ไม่ทันได้ตั้งตัวหรือยกการ์ดป้องกันตัวแม้แต่น้อย เลือดไหลอาบหน้า ก่อนที่ผู้ก่อเหตุทั้งสองจะรีบวิ่งกลับขึ้นรถตัวเองแล้วซิ่งหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
เงาพยัคฆ์เผยว่า ตนไม่เคยรู้จักหรือมีเรื่องบาดหมางกับใครมาก่อน จึงคาดว่าชนวนเหตุน่าจะมาจากการกระทบกระทั่งเรื่องการขับรถบนท้องถนนก่อนหน้านี้
หลังตั้งสติได้ นักมวยหนุ่มรีบเดินทางไปปฐมพยาบาลทำแผลที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอซึ่งอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุทันที จากนั้นนำหลักฐานภาพถ่ายบาดแผลและใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล เข้าพบตำรวจเพื่อแจ้งความร้องทุกข์ ให้เร่งแกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทาง ลากคอคู่กรณีหัวร้อนทั้งสองคนมารับโทษตามกฎหมายให้ถึงที่สุด
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