รู้จัก! แบมบี้ สิรินโสพิศ จากนักร้องประกวดเวทีดัง สู่เจ้าของมงกุฎ MUระนอง2025
ทำความรู้จัก! ประวัติ แบมบี้ สิรินโสพิศ จากนักร้องประกวดเวทีดัง เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว สู่นางงามสายสตรอง เจ้าของมงกุฎ MUระนอง2025
หากพูดถึงสาวสวยสายสุขภาพแถมยังมีความสามารถเหลือล้น ชื่อของ แบมบี้ สิรินโสพิศ ปัจฉิมสวัสดิ์ หรือ แบมบี้ เดอะสตาร์ 9 คงจะถูกจัดอยู่ในอันดับต้น ๆ ที่หลายคนนึกถึงอย่างแน่นอน เพราะนอกจากเธอจะเป็นหนึ่งสาวในวงการที่รักการออกกำลังกาย และดูแลรูปร่างเป็นชีวิตจิตใจ แบมบี้ยังเป็นสาวสตรองอีกหนึ่งคนที่เข้าร่วมกำลังพลสำรอง กระทรวงกลาโหม อีกด้วย วันนี้ทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ จะขอพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับผู้หญิงเก่งแกร่งคนนี้ให้มากยิ่งขึ้นกันค่ะ
แบมบี้ สิรินโสพิศ หรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อ แบมบี้ เดอะสตาร์ เธอเกิดเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2535 ปัจจุบันอายุ 34 ปี เป็นลูกสาวคนเล็กของ “เอ๋ สาวิณี ปะการะนัง” หรือ “เอ๋ สาวิณี ปัจฉิมสวัสดิ์” อดีตนางสาวไทย พ.ศ. 2527 แบมบี้ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เส้นทางสู่วงการบันเทิง ก่อนคว้ามงกุฎใหญ่ตามรอยคุณแม่
แบมบี้ สิรินโสพิศ เริ่มก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงจากการสมัครเข้าร่วมแข่งขันร้องเพลงในรายการ The Star 9 โดยเธอเป็นผู้เข้าประกวดตัวแทนภาคกลาง ด้วยบุคลิกสดใส รูปร่างดี ทักษะการเต้นที่โดดเด่น ทำให้ แบมบี้ สิรินโสพิศ ผ่านเข้าสู่รอบ 8 คนสุดท้ายของ เดอะสตาร์ 9
ด้วยผลงานที่ประจักษ์สายตา แบมบี้ สามารถเข้าไปถึงรอบ 3 คนสุดท้ายของซีซั่นเลยทีเดียว ซึ่งหลังจากจบการแข่งขันเธอก็ได้มีผลงานเพลงชิ้นแรก อย่างเพลง “อย่าบอกว่าเหงา” รวมอยู่ในอัลบั้ม The Star 9
ชื่อของ แบมบี้ เดอะสตาร์ กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้ง เมื่อเธอตัดสินใจเดินตามรอยคุณแม่ ซึ่งเป็นอดีตนางสาวไทย ปี 2527 โดยการลงประกวดบนเวที มิสยูนิเวิร์ส ระนอง 2025 และแน่นอนว่าทั้งความสวย เก่ง สมาร์ทของ แบมบี้ ทำให้เธอสามารถคว้ามงกุฎ มิสยูนิเวิร์ส ระนอง 2025 มาครองได้สำเร็จ และเป็นตัวแทนจังหวัดร่วมประกวดบนเวที มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025 ด้วย นับว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ แบมบี้ เดอะสตาร์ ที่พิสูจน์ความสามารถของเธอได้อย่างรอบด้านเลยทีเดียว
ความสวยและเก่งของ แบมบี้ เดอะสตาร์ ยังไม่หมดเพียงแค่ในวงการบันเทิงหรือวงการนางงามเพียงเท่านั้น เพราะเธอยังให้ความสนใจในการดูแลรูปร่างด้วยการออกกำลังกาย โดยเฉพาะเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา แบมบี้ ได้เริ่มเปิดใจให้กับกีฬาชนิดใหม่คือ การวิ่งเทรล ดื่มด่ำเส้นทางธรรมชาติไปพร้อมกับการวิ่งออกกำลังกาย
และสิ่งที่ทำให้ชาวเน็ตชื่นชม แบมบี้ เดอะสตาร์ มากยิ่งขึ้น เมื่อทราบว่า เธอได้สมัครเข้าร่วมกำลังพลสำรอง กระทรวงกลาโหม อีกด้วย
อีกทั้งในหน้าโซเชียลของ แบมบี้ สิรินโสพิศ ยังโพสต์ภาพและคลิปขณะทำกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นการกิน เที่ยว ออกกำลังกาย เพื่อให้แฟนคลับได้ติดตามอย่างต่อเนื่อง เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนดังที่เพียบพร้อมไปทั้งความสวยและความสามารถรอบด้านจริง ๆ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ประวัติ ก๊อต อธิป สามีบุ๋ม ปนัดดา อดีตนักกีฬาทีมชาติ แชมป์โลกเพาะกาย สู่ธุรกิจอสังหาฯ
- ประวัติ “ยุพาพิน วังวิวัฒน์” ผู้บริหารหญิงแกร่ง หลังลาออก CFO และบอร์ดบริหาร GULF
- รู้จัก “อาการิ มัตสึนากะ” อดีตพีอาร์สาววัย 24 สู่ดาวเด่น AV สังกัด SODSTAR เต็มตัว
ภาพจาก : Youtube แบมบี้ เดอะ สตาร์ – หัวข้อ, IG bambinie_