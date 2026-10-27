รู้จัก! แบมบี้ สิรินโสพิศ จากนักร้องประกวดเวทีดัง สู่เจ้าของมงกุฎ MUระนอง2025

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 27 ต.ค. 2569 13:52 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2569 14:19 น.
รู้จัก! แบมบี้ สิรินโสพิศ จากนักร้องประกวดเดอะสตาร์ 9 สู่เจ้าของมงกุฎ MUT ระนอง 2025
ภาพจาก : IG bambinie_

ทำความรู้จัก! ประวัติ แบมบี้ สิรินโสพิศ จากนักร้องประกวดเวทีดัง เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว สู่นางงามสายสตรอง เจ้าของมงกุฎ MUระนอง2025

หากพูดถึงสาวสวยสายสุขภาพแถมยังมีความสามารถเหลือล้น ชื่อของ แบมบี้ สิรินโสพิศ ปัจฉิมสวัสดิ์ หรือ แบมบี้ เดอะสตาร์ 9 คงจะถูกจัดอยู่ในอันดับต้น ๆ ที่หลายคนนึกถึงอย่างแน่นอน เพราะนอกจากเธอจะเป็นหนึ่งสาวในวงการที่รักการออกกำลังกาย และดูแลรูปร่างเป็นชีวิตจิตใจ แบมบี้ยังเป็นสาวสตรองอีกหนึ่งคนที่เข้าร่วมกำลังพลสำรอง กระทรวงกลาโหม อีกด้วย วันนี้ทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ จะขอพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับผู้หญิงเก่งแกร่งคนนี้ให้มากยิ่งขึ้นกันค่ะ

แบมบี้ สิรินโสพิศ หรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อ แบมบี้ เดอะสตาร์ เธอเกิดเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2535 ปัจจุบันอายุ 34 ปี เป็นลูกสาวคนเล็กของ “เอ๋ สาวิณี ปะการะนัง” หรือ “เอ๋ สาวิณี ปัจฉิมสวัสดิ์” อดีตนางสาวไทย พ.ศ. 2527 แบมบี้ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โฆษณา
รู้จัก! แบมบี้ สิรินโสพิศ จากนักร้องประกวดเวทีดัง สู่เจ้าของมงกุฎ MUT ระนอง2025-6
ภาพจาก : IG bambinie_

เส้นทางสู่วงการบันเทิง ก่อนคว้ามงกุฎใหญ่ตามรอยคุณแม่

แบมบี้ สิรินโสพิศ เริ่มก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงจากการสมัครเข้าร่วมแข่งขันร้องเพลงในรายการ The Star 9 โดยเธอเป็นผู้เข้าประกวดตัวแทนภาคกลาง ด้วยบุคลิกสดใส รูปร่างดี ทักษะการเต้นที่โดดเด่น ทำให้ แบมบี้ สิรินโสพิศ ผ่านเข้าสู่รอบ 8 คนสุดท้ายของ เดอะสตาร์ 9

ด้วยผลงานที่ประจักษ์สายตา แบมบี้ สามารถเข้าไปถึงรอบ 3 คนสุดท้ายของซีซั่นเลยทีเดียว ซึ่งหลังจากจบการแข่งขันเธอก็ได้มีผลงานเพลงชิ้นแรก อย่างเพลง “อย่าบอกว่าเหงา” รวมอยู่ในอัลบั้ม The Star 9

รู้จัก! แบมบี้ สิรินโสพิศ จากนักร้องประกวดเวทีดัง สู่เจ้าของมงกุฎ MUT ระนอง2025-5
ภาพจาก : Youtube แบมบี้ เดอะ สตาร์ – หัวข้อ

ชื่อของ แบมบี้ เดอะสตาร์ กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้ง เมื่อเธอตัดสินใจเดินตามรอยคุณแม่ ซึ่งเป็นอดีตนางสาวไทย ปี 2527 โดยการลงประกวดบนเวที มิสยูนิเวิร์ส ระนอง 2025 และแน่นอนว่าทั้งความสวย เก่ง สมาร์ทของ แบมบี้ ทำให้เธอสามารถคว้ามงกุฎ มิสยูนิเวิร์ส ระนอง 2025 มาครองได้สำเร็จ และเป็นตัวแทนจังหวัดร่วมประกวดบนเวที มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025 ด้วย นับว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ แบมบี้ เดอะสตาร์ ที่พิสูจน์ความสามารถของเธอได้อย่างรอบด้านเลยทีเดียว

โฆษณา
รู้จัก! แบมบี้ สิรินโสพิศ จากนักร้องประกวดเวทีดัง สู่เจ้าของมงกุฎ MUT ระนอง2025-1
ภาพจาก : IG bambinie_

ความสวยและเก่งของ แบมบี้ เดอะสตาร์ ยังไม่หมดเพียงแค่ในวงการบันเทิงหรือวงการนางงามเพียงเท่านั้น เพราะเธอยังให้ความสนใจในการดูแลรูปร่างด้วยการออกกำลังกาย โดยเฉพาะเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา แบมบี้ ได้เริ่มเปิดใจให้กับกีฬาชนิดใหม่คือ การวิ่งเทรล ดื่มด่ำเส้นทางธรรมชาติไปพร้อมกับการวิ่งออกกำลังกาย

และสิ่งที่ทำให้ชาวเน็ตชื่นชม แบมบี้ เดอะสตาร์ มากยิ่งขึ้น เมื่อทราบว่า เธอได้สมัครเข้าร่วมกำลังพลสำรอง กระทรวงกลาโหม อีกด้วย

อีกทั้งในหน้าโซเชียลของ แบมบี้ สิรินโสพิศ ยังโพสต์ภาพและคลิปขณะทำกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นการกิน เที่ยว ออกกำลังกาย เพื่อให้แฟนคลับได้ติดตามอย่างต่อเนื่อง เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนดังที่เพียบพร้อมไปทั้งความสวยและความสามารถรอบด้านจริง ๆ

รู้จัก! แบมบี้ สิรินโสพิศ จากนักร้องประกวดเวทีดัง สู่เจ้าของมงกุฎ MUT ระนอง2025-2
ภาพจาก : IG bambinie_
รู้จัก! แบมบี้ สิรินโสพิศ จากนักร้องประกวดเวทีดัง สู่เจ้าของมงกุฎ MUT ระนอง2025-3
ภาพจาก : IG bambinie_
รู้จัก! แบมบี้ สิรินโสพิศ จากนักร้องประกวดเวทีดัง สู่เจ้าของมงกุฎ MUT ระนอง2025-7
ภาพจาก : IG bambinie_
รู้จัก! แบมบี้ สิรินโสพิศ จากนักร้องประกวดเวทีดัง สู่เจ้าของมงกุฎ MUT ระนอง2025-8
ภาพจาก : IG bambinie_

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ภาพจาก : Youtube แบมบี้ เดอะ สตาร์ – หัวข้อ, IG bambinie_

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 27 ต.ค. 2569 13:52 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2569 14:19 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ด่วน! สุชาติ แจงแล้ว ที่ดิน &#039;สามีบุ๋ม ปนัดดา&#039; ไม่ใช่ของกรมป่าไม้

ด่วน! สุชาติ แจงแล้ว ที่ดิน ‘สามีบุ๋ม ปนัดดา’ ไม่ใช่ของกรมป่าไม้

เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2569
สาวแฉ! หมอดูทักดวงตก ล่อลวงทำพิธี &quot;วิสันกัญญา&quot; ผ่านอวัยวะเพศ อ้างแก้กรรม

สาวแฉ! หมอดูทักดวงตก ล่อลวงทำพิธี “วิสันกัญญา” ผ่านอวัยวะเพศ อ้างแก้กรรม

เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2569
มะปราง ลองเบิ่ง ยืนยันแอบเข้ารีสอร์ตไม่ได้

มะปราง ลองเบิ่ง อุ้มแมวโชว์โหนกระแส เห็นขนาดตัวแล้วอึ้ง ยันไม่ได้แอบเอาเข้ารีสอร์ต

เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2569
ปิดกิจการ 9 เดือน ทะลุ 1.3 หมื่นแห่ง ทุนเลิกสะสมพุ่งกระฉูด 1.2 แสนล้าน

ธุรกิจไทยอ่วม! ปิดกิจการ 9 เดือน ทะลุ 1.3 หมื่นแห่ง ทุนเลิกสะสมพุ่งกระฉูด 1.2 แสนล้าน

เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
ด่วน! สุชาติ แจงแล้ว ที่ดิน &#039;สามีบุ๋ม ปนัดดา&#039; ไม่ใช่ของกรมป่าไม้ ข่าว

ด่วน! สุชาติ แจงแล้ว ที่ดิน ‘สามีบุ๋ม ปนัดดา’ ไม่ใช่ของกรมป่าไม้

4 นาที ที่แล้ว
ปิดกิจการ 9 เดือน ทะลุ 1.3 หมื่นแห่ง ทุนเลิกสะสมพุ่งกระฉูด 1.2 แสนล้าน เศรษฐกิจ

ธุรกิจไทยอ่วม! ปิดกิจการ 9 เดือน ทะลุ 1.3 หมื่นแห่ง ทุนเลิกสะสมพุ่งกระฉูด 1.2 แสนล้าน

50 นาที ที่แล้ว
เงาพยัคฆ์ นักมวย ONE ถูกโจ๋ปาดหน้า รัวชกกลางถนน ไม่กลัวกฎหมาย ข่าว

เงาพยัคฆ์ นักมวย ONE ถูกโจ๋ปาดหน้า รัวชกกลางถนน ไม่กลัวกฎหมาย

58 นาที ที่แล้ว
ครม.ลดภาษีน้ำมัน E20 ลิตรละ 5.60 บาท B20 ลด 5.50 บาท นาน 3 เดือน เศรษฐกิจ

ครม.ลดภาษีน้ำมัน E20 ลิตรละ 5.60 บาท B20 ลด 5.50 บาท นาน 3 เดือน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เออร์ลี่รีไทร์ข้าราชการ 2570 จ่อชดเชยไม่เกิน 15 เท่า การเงิน

เออร์ลี่รีไทร์ข้าราชการ 2570 ชดเชย 15 เท่า อายุ 50 ปีขึ้นไป เช็ก ได้เงินกี่บาท

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทลายแก๊ง &quot;พ่อไทยทิพย์&quot; ออกหมายจับ 46 คน อึ้ง สวมสัญชาติย้อนไป 27 ปี ข่าวอาชญากรรม

ทลายแก๊ง “พ่อไทยทิพย์” อึ้ง สวมสัญชาติย้อนไป 27 ปี เอี่ยวโรงพยาบาล 8 แห่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกันสังคม ค่าเงินติดลบ 5.4 หมื่นล้าน แจงแล้ว ขาดทุนทางบัญชี ยันกำไร 7.4 หมื่นล้าน เศรษฐกิจ

ประกันสังคม ค่าเงินติดลบ 5.4 หมื่นล้าน แจงแล้ว ขาดทุนทางบัญชี ยันกำไร 7.4 หมื่นล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลุ้นข่าวดี! ครม. เคาะแจก 5 หมื่นบาท อุดหนุนติดโซลาร์เซลล์ 1 ล้านครัวเรือน ข่าว

ลุ้นข่าวดี! ครม. เคาะหนุน ติดตั้งโซลาร์เซลล์ ครัวเรือนละ 5 หมื่นบาท 1 ล้านสิทธิ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลงทะเบียนโซล่าเซลล์ 50,000 บาท เช็กช่องทาง PEA เงื่อนไข เอกสาร เศรษฐกิจ

ลงทะเบียนโซล่าเซลล์ 50,000 บาท เช็กช่องทาง PEA เงื่อนไข เอกสาร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;ยุพาพิน วังวิวัฒน์&quot; ผู้บริหารหญิงแกร่ง หลังลาออก CFO และบอร์ดบริหาร GULF เศรษฐกิจ

ประวัติ “ยุพาพิน วังวิวัฒน์” ผู้บริหารหญิงแกร่ง หลังลาออก CFO และบอร์ดบริหาร GULF

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนชาวปราจีนบุรี แม่น้ำปนเปื้อนอะลูมิเนียม ห้ามกิน-ล้างผัก ต้มน้ำก็ไม่ช่วย ข่าว

เตือนชาวปราจีนบุรี แม่น้ำปนเปื้อนอะลูมิเนียม ห้ามกิน-ล้างผัก ต้มน้ำก็ไม่ช่วย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เดียร์น่า ฟลีโป เปิดใจสถานะ ลิซ่า-บลู พงศ์ทิวัตถ์ บันเทิง

เดียร์น่า ตอบข่าวลือ ลิซ่า-บลู พร้อมซัพพอร์ต ขอแค่น้องมีความสุข

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เออร์ลี่รีไทร์ข้าราชการ 2570 จ่อชดเชยไม่เกิน 15 เท่า เริ่มอายุ 50 ปี เทคโนโลยี

รัฐบาลสวีเดน สั่งบล็อก ChatGPT และ Claude บนคอมฯ ราชการ ห่วงข้อมูลอ่อนไหวหลุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไรเดอร์หื่น ลวมลาวลูกค้าสาว จนต้องกระโดดหนีกลางถนน วินจจย.ช่วยรุมสกรัม ข่าวอาชญากรรม

ไรเดอร์หื่น ลวมลาวลูกค้าสาว จนต้องกระโดดหนีกลางถนน วินจจย.ช่วยรุมสกรัม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดิว อริสรา เปิดใจหลังจดทะเบียน วู้ดดี้ ล่ำซำ เผย รู้สึกโชคดี เขาทำให้รู้รักที่ดียังมีอยู่ บันเทิง

ดิว อริสรา เปิดใจหลังจดทะเบียน วู้ดดี้ ล่ำซำ เผย รู้สึกโชคดี เขาทำให้รู้รักที่ดียังมีอยู่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนด่วน 5 จังหวัดภาคใต้ เสี่ยงน้ำท่วม ฝนก้อนใหญ่จ่อถล่ม 27 ต.ค. รีบย้ายรถขึ้นที่สูง ข่าว

เตือนด่วน 5 จังหวัดภาคใต้ เสี่ยงน้ำท่วม ฝนก้อนใหญ่จ่อถล่ม 27 ต.ค. รีบย้ายรถขึ้นที่สูง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดน้องเพชรกล้า เด็กชายนำโชค งวด 1 พ.ย. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด น้องเพชรกล้า งวด 1/11/69 เคาะเลขปิงปอง แจกโชค 2 ตัวตรง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวสุรินทร์ฮือฮา! ค้นพบซาก ปราสาทดินแดง กลางป่าพนมดงรัก คาดอายุเป็นพันปี ข่าว

สุรินทร์ฮือฮา! ค้นพบซาก ปราสาทดินแดง กลางป่าพนมดงรัก คาดอายุเก่าแก่พันปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
จ๊ะ นงผณี ปัดทะเลาะ พิมรี่พาย รับไม่คุย 3 ปีแล้ว ลั่น แค่ถอยห่าง เพราะทัศนคติไม่ตรงกัน บันเทิง

จ๊ะ นงผณี ปัดทะเลาะ พิมรี่พาย รับไม่ติดต่อ 3 ปี เหตุ ทัศนคติไม่ตรงกัน ก็แค่แยกย้าย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอร์ฯ เหลือบเห็นแชตขู่จี้เครื่องบิน รวบหนุ่มวัย 25 คาเครื่อง ข่าวต่างประเทศ

ระทึกกลางเวหา! แอร์ฯ เหลือบเห็นแชตขู่จี้เครื่องบิน รวบหนุ่มวัย 25 คาเครื่อง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปผลจับสลาก วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2027 สาวไทยร่วมสายเจ้าภาพสหรัฐฯ ข่าวกีฬา

สรุปผลจับสลาก วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2027 สาวไทยร่วมสายเจ้าภาพสหรัฐฯ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ท่านอ่องเตรียมผ่าตัดเนื้องอกในสมองครั้งที่ 2 ข่าว

ท่านอ่อง ผ่าตัดสมอง วันนี้ ยอมรับกลัวมาก ฝากชีวิตในมือทีมแพทย์มาเลเซีย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด บั้งไฟพญานาค 2569 ส่องเลขวันออกพรรษา ยอดลูกไฟปีก่อน รับงวด 1 พ.ย. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด บั้งไฟพญานาค 2569 ส่องเลขวันออกพรรษา ยอดลูกไฟปีก่อน รับงวด 1 พ.ย. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปยอดบั้งไฟพญานาค 2569 จังหวัดหนองคาย คืนวันออกพรรษา 26 ตุลาคม ข่าว

บั้งไฟพญานาค 2569 ขึ้นกี่ลูก เปิดยอดคืนออกพรรษา รัตนวาปีลดลงจากปีก่อน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถึงคิว &quot;แฮร์รี เคน&quot; ผงาดบัลลงดอร์ 2026 25 ปีที่รอคอย ข่าวกีฬา

ถึงคิว “แฮร์รี เคน” ผงาดบัลลงดอร์ 2026 25 ปีที่รอคอย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปเดียร์น่า ตอบข่าวลือ ลิซ่า-บลู พร้อมซัพพอร์ต ขอแค่น้องมีความสุข